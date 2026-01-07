Megerősíti utcai jelenlétét Ökumenikus Segélyszervezet

A tartósan hidegre forduló, havazással kísért időjárás különösen nehéz helyzetbe hozza azokat, akik fedél nélkül élnek, vagy a települések szélén, rossz állapotú, ideiglenes menedékekben kénytelenek átvészelni a téli napokat. Az Ökumenikus Segélyszervezet ezért megerősített utcai jelenléttel segíti a rászorulókat – írta a Szabad Föld.

A szervezet munkatársai rendszeresen felkeresik az általuk ismert embereket, meleg itallal, ruházattal, élelmiszerrel és szükség esetén gyógyszerekkel enyhítve a hideg okozta terheket. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy személyesen hívják fel a fedél nélkül élők figyelmét a nappali és éjjeli melegedők nyújtotta biztonságra.