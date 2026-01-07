Megerősíti utcai jelenlétét Ökumenikus Segélyszervezet

Mindenki legyen résen: szabálysértést követ el, és bírságra számíthat, aki sózza az utcát
Nemcsak ökológiai, de jelentős gazdasági károkat is okoz az útszóró só használata.
Egyben a lakosság segítségét is kérik.
A tartósan hidegre forduló, havazással kísért időjárás különösen nehéz helyzetbe hozza azokat, akik fedél nélkül élnek, vagy a települések szélén, rossz állapotú, ideiglenes menedékekben kénytelenek átvészelni a téli napokat. Az Ökumenikus Segélyszervezet ezért megerősített utcai jelenléttel segíti a rászorulókat – írta a Szabad Föld.
A szervezet munkatársai rendszeresen felkeresik az általuk ismert embereket, meleg itallal, ruházattal, élelmiszerrel és szükség esetén gyógyszerekkel enyhítve a hideg okozta terheket. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy személyesen hívják fel a fedél nélkül élők figyelmét a nappali és éjjeli melegedők nyújtotta biztonságra.
A hajléktalanellátó intézmények teljes kapacitással működnek, folyamatosan fogadják az érkezőket, és mindenki számára az aktuális állapotához igazodó ellátást biztosítanak a rendkívüli időjárás idején
– írta a portál.
Az Ökumenikus Segélyszervezet ugyanakkor a lakosság segítségét is kéri: ha valaki olyan embert lát közterületen, aki a hideg miatt veszélybe kerülhet vagy azonnali segítségre szorul, kérik, hogy mielőbb értesítse a hajléktalanellátó szolgálatokat vagy a regionális diszpécserszolgálatot. Sürgős esetben a 112-es segélyhívó hívása életmentő lehet — egy időben megtett jelzés most is emberéleteket menthet.
A regionális diszpécserszolgálatok telefonszámai:
Nyitókép: Hajléktalanszálló a VI. kerületi Szobi utcában (Fotó: Purger tamás/MTI)