Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hajléktalan hajléktalanszálló Magyar Ökomenikus Segélyszervezet

Megerősíti utcai jelenlétét Ökumenikus Segélyszervezet

2026. január 07. 15:56

Egyben a lakosság segítségét is kérik.

2026. január 07. 15:56
null

A tartósan hidegre forduló, havazással kísért időjárás különösen nehéz helyzetbe hozza azokat, akik fedél nélkül élnek, vagy a települések szélén, rossz állapotú, ideiglenes menedékekben kénytelenek átvészelni a téli napokat. Az Ökumenikus Segélyszervezet ezért megerősített utcai jelenléttel segíti a rászorulókat – írta a Szabad Föld.

A szervezet munkatársai rendszeresen felkeresik az általuk ismert embereket, meleg itallal, ruházattal, élelmiszerrel és szükség esetén gyógyszerekkel enyhítve a hideg okozta terheket. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy személyesen hívják fel a fedél nélkül élők figyelmét a nappali és éjjeli melegedők nyújtotta biztonságra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A hajléktalanellátó intézmények teljes kapacitással működnek, folyamatosan fogadják az érkezőket, és mindenki számára az aktuális állapotához igazodó ellátást biztosítanak a rendkívüli időjárás idején 

– írta a portál.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Ökumenikus Segélyszervezet ugyanakkor a lakosság segítségét is kéri: ha valaki olyan embert lát közterületen, aki a hideg miatt veszélybe kerülhet vagy azonnali segítségre szorul, kérik, hogy mielőbb értesítse a hajléktalanellátó szolgálatokat vagy a regionális diszpécserszolgálatot. Sürgős esetben a 112-es segélyhívó hívása életmentő lehet — egy időben megtett jelzés most is emberéleteket menthet.

A regionális diszpécserszolgálatok telefonszámai:

  • Budapest, Pest vármegye: 06-1-338-41-86
  • Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala vármegye: 06-92-323-000
  • Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém vármegye: 06-34-511-028
  • Baranya, Somogy, Tolna vármegye: 06-72-233-169
  • Bács-Kiskun, Csongrád, Békés vármegye: 06-76-485-582 vagy 06-70-505-80-80
  • Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 06-42-504-618
  • Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád vármegye: 06 -46-530-268

Nyitókép: Hajléktalanszálló a VI. kerületi Szobi utcában (Fotó: Purger tamás/MTI)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!