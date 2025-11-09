Az Index arról ír, hogy a kijevi területi hadkiegészítő központ szóvivője, Oleg Bajdaljuk nyíltan elismerte: Ukrajnában hajléktalan embereket is behívnak katonai szolgálatra az utcákról. A tisztviselő szerint ezzel csupán az ukrán törvényeket hajtják végre, derült ki.

„Akár hajléktalan, akár nem – ha az orvosi bizottság alkalmasnak találja az illetőt

a harcoló alakulatoknál való szolgálatra, még akár nem is tartalékos, hanem harci egységnél, akkor mit tehetünk?

Mi az ukrán törvényeket hajtjuk végre”

– jelentette ki Bajdaljuk. A szóvivő ugyanakkor azt feltételezte, hogy egy hajléktalan ember „nem folyamatosan az utcán él, hanem esetleg valamilyen szállóban”.