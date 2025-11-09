Ft
hajléktalan Oleg Bajdaljuk Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij kényszersorozás

Zelenszkij az aluljáróból várja a megoldást: már a hajléktalanokat is mozgósítják Ukrajnában

2025. november 09. 11:33

További ágyútölteléket találtak az ukránok az értelmetlen vérontás folytatásához.

2025. november 09. 11:33
Az Index arról ír, hogy a kijevi területi hadkiegészítő központ szóvivője, Oleg Bajdaljuk nyíltan elismerte: Ukrajnában hajléktalan embereket is behívnak katonai szolgálatra az utcákról. A tisztviselő szerint ezzel csupán az ukrán törvényeket hajtják végre, derült ki.

„Akár hajléktalan, akár nem – ha az orvosi bizottság alkalmasnak találja az illetőt 

a harcoló alakulatoknál való szolgálatra, még akár nem is tartalékos, hanem harci egységnél, akkor mit tehetünk? 

Mi az ukrán törvényeket hajtjuk végre” 

– jelentette ki Bajdaljuk. A szóvivő ugyanakkor azt feltételezte, hogy egy hajléktalan ember „nem folyamatosan az utcán él, hanem esetleg valamilyen szállóban”.

Bajdaljuk ugyanakkor úgy véli, „nincs szó tömeges jelenségről, hogy Kijev környékének összes hajléktalanját összeszednék és bevinnék a hadkiegészítő központba gyalogos szolgálatra”. Valóban, ezt nem tudjuk, de az irány beszédes.

Hozzáteszik: 

az ukrán mobilizáció körüli viták folyamatosan jelen vannak az országban, a

mely az orosz támadás elleni védekezésben komoly – sőt, inkább megoldhatatlan – kihívásokkal néz szembe.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: illusztráció. Fotó: Getty Images / Srdjanns74

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

