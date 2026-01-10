Orbánt is figyelmeztette Zelenszkij: még Budapest sincs biztonságban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében hangsúlyozta, hogy Oroszország demonstratív lépésként ismét Oresnyik ballisztikus rakétát vetett be, ezúttal a Lviv megye elleni támadás során, közvetlenül az EU határai közelében – írja a WPolityce.pl.

Zelenszkij szerint ez egyértelmű kihívás Varsónak, Bukarestnek és Budapestnek is, hiszen a közepes hatótávolságú fegyverek alkalmazása minden uniós főváros számára figyelmeztetés.

Az elnök cinikusnak nevezte Moszkva magatartását, mivel szerinte Oroszország már nem is próbál hiteles indokot találni ilyen fegyverek használatára.