Ft
Ft
-4°C
-11°C
Ft
Ft
-4°C
-11°C
01. 10.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 10.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában volodimir zelenszkij Lengyelország Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Budapest Románia oroszország

Orbánt is figyelmeztette Zelenszkij: még Budapest sincs biztonságban

2026. január 10. 13:49

Megkongatta a vészharangot az ukrán elnök.

2026. január 10. 13:49
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében hangsúlyozta, hogy Oroszország demonstratív lépésként ismét Oresnyik ballisztikus rakétát vetett be, ezúttal a Lviv megye elleni támadás során, közvetlenül az EU határai közelében – írja a WPolityce.pl.

Zelenszkij szerint ez egyértelmű kihívás Varsónak, Bukarestnek és Budapestnek is, hiszen a közepes hatótávolságú fegyverek alkalmazása minden uniós főváros számára figyelmeztetés.

Az elnök cinikusnak nevezte Moszkva magatartását, mivel szerinte Oroszország már nem is próbál hiteles indokot találni ilyen fegyverek használatára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2026. január 10. 15:35
A narkós zs**ó zongorista szerint Oroszország már nem is próbál hiteles magyarázatot találni ilyen fegyverek használatára. Pedig itt nem történt semmi különös, se atomtöltet (ami elvben tiltott), sem robbanóanyag. A természet rendszeresen produkál ilyet, meteritnak nevezik egy ilyen írtotta ki a dínókat is. Az Oresnyik egy zseniális alkotás, rettenetes nagy sebességének és ennek négyzetével arányos mozgási inergiájának köszönheti romboló hatását, amely a légkörbe sűrűbb rétegébe érve - a légsurlódás következtében felmelegszik majdnem a nap felszini hőmérséklet közelére. Becsadáskor a környező talajt megolvasztva, lökéshullámokat produkál. Egy 13 000 km/h= 3611 m/s sebességgel becsapódó 300 kg-s tárgy energiája mv2/2 = 1956 MW, vagyis több, mint teljes Paks, és a hordozó teherautók mérete után nem 300 kg, hanem nagyságrendekkel több.
Válasz erre
0
0
bigfater73
2026. január 10. 15:28
Putyi/Trumpi elfoglalja ukit csak jót tesz az európaiaknak! Eltűnik zselé hadúr, eltakarodik orsolya és sleppje és még a pénzünk és megmarad!
Válasz erre
2
0
europész
2026. január 10. 15:21
Mar megint ugat a kutya.Sajat orszaga biztonsagat mar elbaltazta.Egyedul Karpatalja lenne egy nyugalmas hely Ukrajnaban mert az ott lako magyarokat Putyin sem hajlando tamadni es kart okozni.Tiszteletben tartjak az ott elo magyarokat a kivetelas orbani politika miatt.Ott nem is az oroszoktol rettegnek hanem inkabb a mocskos ukran naciktol akiket Putyin katonai oriasi harcok kozepette ritkitanak. Hajra Putin.Az ukranokbol soha nem valik jo szomszed.Nam voltak es nem is lesznek jo szomszedok.Jobban jarnank az orosz szomszedsaggal.A ket rossz kozul kell valasztanunk.
Válasz erre
2
0
Tippmann-M4-223
2026. január 10. 15:21
Hohol kutya................
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!