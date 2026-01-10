Orbánt is figyelmeztette Zelenszkij: még Budapest sincs biztonságban

Meg vannak számlálva az ukrán hadsereg napjai: nem bírják tovább a katonák, lázadás tört ki
Amennyiben az oroszok jól látják a helyzetet, tényleg nagy bajban lehet Ukrajna.
Megkongatta a vészharangot az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében hangsúlyozta, hogy Oroszország demonstratív lépésként ismét Oresnyik ballisztikus rakétát vetett be, ezúttal a Lviv megye elleni támadás során, közvetlenül az EU határai közelében – írja a WPolityce.pl.
Zelenszkij szerint ez egyértelmű kihívás Varsónak, Bukarestnek és Budapestnek is, hiszen a közepes hatótávolságú fegyverek alkalmazása minden uniós főváros számára figyelmeztetés.
Az elnök cinikusnak nevezte Moszkva magatartását, mivel szerinte Oroszország már nem is próbál hiteles indokot találni ilyen fegyverek használatára.
Hazánk mellett Szlovákia, Románia és Lengyelország segíti a háborúban álló országot.