Ilyen volt Orbán Viktor szemszögéből a szombati Fidesz-kongresszus (VIDEÓ)

„Fidesz-kongresszus az én szememmel” címen osztott meg egy videót Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A videón jól látható, ahogy a miniszterelnök találkozik a párt politikusaival, újságírókkal és a szavazókkal.

A felvétel különlegessége, hogy minden részlete Orbán Viktor közvetlen környezetében zajló eseményeket rögzíti, így a videó gyakorlatilag a teljes kongresszust végigkíséri a miniszterelnök szemszögéből.

Orbán Viktor videóját itt tekintheti meg: