Ilyen volt Orbán Viktor szemszögéből a szombati Fidesz-kongresszus (VIDEÓ)

Rob Schneider fontos üzenetet küldött a magyaroknak (VIDEÓ)
A színész szerint a magyar kormány szembeszáll az Európa kulturális önazonosságát veszélyeztető irányokkal.
Egy különleges felvétel a miniszterelnök közvetlen közeléből mutatja meg, hogyan zajlott a nagyszabású esemény.
„Fidesz-kongresszus az én szememmel” címen osztott meg egy videót Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A videón jól látható, ahogy a miniszterelnök találkozik a párt politikusaival, újságírókkal és a szavazókkal.
A felvétel különlegessége, hogy minden részlete Orbán Viktor közvetlen környezetében zajló eseményeket rögzíti, így a videó gyakorlatilag a teljes kongresszust végigkíséri a miniszterelnök szemszögéből.
Orbán Viktor videóját itt tekintheti meg:
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
A színész szerint a magyar kormány szembeszáll az Európa kulturális önazonosságát veszélyeztető irányokkal.