Ilyen volt Orbán Viktor szemszögéből a szombati Fidesz-kongresszus (VIDEÓ)

2026. január 10. 22:25

Egy különleges felvétel a miniszterelnök közvetlen közeléből mutatja meg, hogyan zajlott a nagyszabású esemény.

2026. január 10. 22:25
null

„Fidesz-kongresszus az én szememmel” címen osztott meg egy videót Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A videón jól látható, ahogy a miniszterelnök találkozik a párt politikusaival, újságírókkal és a szavazókkal.

A felvétel különlegessége, hogy minden részlete Orbán Viktor közvetlen környezetében zajló eseményeket rögzíti, így a videó gyakorlatilag a teljes kongresszust végigkíséri a miniszterelnök szemszögéből.

Orbán Viktor videóját itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bekeev-2025
2026. január 10. 22:59
states-2, akiről Lenin azt mondaná hasznos idióta.
Válasz erre
0
1
states-2
2026. január 10. 22:34
Van a régi bukott kommunista, háborús uszító elit, élén egy pszichopatával, és van egy sikert sikerre halmozó, megszámlálhatatlan népjóléti intézkedést hozó kormánypárt. Lehet választani.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!