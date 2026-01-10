Kimondták az ukránok: nagyobb fenyegetést jelent rájuk Zelenszkij korrupt rezsime, mint Putyin rakétái
Az aranybudi-botrány egyre jobban zavarja az embereket, akik egyre nehezebben tudnak megélni a háború közepette.
Egy ukrán vállalat olyan silány minőségű aknákat gyártott le és szállított a frontra, hogy azok nagy része működésképtelen volt, vagyis nem robbant fel, amikor kellett volna – és felrobbant, amikor nem kellett volna. A cég mintegy 70 millió dollárnak megfelelő hrivnyát sikkasztott így el.
Közel 3 milliárd hrivnyát (mintegy 70 millió dollárt) sikkasztott el egy ukrán vállalat, amely földi és gyalogsági aknák gyártására szerződött állami hivatalokkal. A társaság azonban – írta meg a Kyiv Post – kevés és rossz minőségű aknát szállított le, a saját hadseregének.
Előfordult, hogy az aknák az ukrán katonák kezében robbantak fel, illetve az is gyakori volt, hogy amikor élesítették – harci helyzetben –, akkor nem működtek.
Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész közölte, hogy hivatala házkutatásokat végzett, egyúttal beszámolt tíz potenciális gyanúsítottról. Egyes ukrán sajtóorgánumok szerint azonban, noha a főügyész beszámolója hiteles,
bírósági eljárás még nem kezdődött az ügyben.
Az ukrán magánvállalatnak öt szerződése volt, például az ukrán Védelmi Minisztériummal, a Védelmi Beszerzési Ügynökséggel és az Ukrán Fegyveres Erők Logisztikai Parancsnokságával, összesen több mint 10 milliárd hrivnya – hozzávetőleg 230 millió dollár – értékben. Ezért cserébe úgy 360 ezer aknát kellett volna leszállítaniuk.
Kravcsenko hivatala 2024 végén a frontról érkezett jelentések alapján kezdte meg a szerződések teljesítésével kapcsolatos kivizsgálást. A jelentések arról számoltak be, hogy
„vészes hiány” volt az aknákból, ami volt, az pedig nagyrészt hibásan működött – pontosabban nem működött.
A tíz gyanúsított körül jelenleg négyen vannak őrizetben. A vád ellenük az, hogy összesen 2,994 milliárd hrivnya (69,95 millió dollár) értékű kárt okoztak az ukrán államnak. Kravcsenko nem nevezte meg sem a gyártó céget, sem a gyártott akna típusát.
Volodimir Zelenszkij elnökségét végigkísérik a hasonló korrupciós ügyek.
A közelmúltban nagy felháborodást keltett, amikor kiderült, hogy mintegy 100 ezer hibás aknavető gránátot szállítottak 40 millió dollár értékben az ukrán fegyveres erőknek, tavaly pedig mintegy 25-40 millió dollár értékben sikkasztottak a hadsereg egyenruha-gyártására szánt állami pénzből.
