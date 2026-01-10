Felér egy hazaárulással: a fronton harcoló katonákat sodorta veszélybe egy korrupt ukrán cég

Közel 3 milliárd hrivnyát (mintegy 70 millió dollárt) sikkasztott el egy ukrán vállalat, amely földi és gyalogsági aknák gyártására szerződött állami hivatalokkal. A társaság azonban – írta meg a Kyiv Post – kevés és rossz minőségű aknát szállított le, a saját hadseregének.

Előfordult, hogy az aknák az ukrán katonák kezében robbantak fel, illetve az is gyakori volt, hogy amikor élesítették – harci helyzetben –, akkor nem működtek.