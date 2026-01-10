Ft
volodimir zelenszkij ruslan kravchenko ukrán katona ukrajna

Felér egy hazaárulással: a fronton harcoló katonákat sodorta veszélybe egy korrupt ukrán cég

2026. január 10. 19:14

Egy ukrán vállalat olyan silány minőségű aknákat gyártott le és szállított a frontra, hogy azok nagy része működésképtelen volt, vagyis nem robbant fel, amikor kellett volna – és felrobbant, amikor nem kellett volna. A cég mintegy 70 millió dollárnak megfelelő hrivnyát sikkasztott így el.

2026. január 10. 19:14
null

Közel 3 milliárd hrivnyát (mintegy 70 millió dollárt) sikkasztott el egy ukrán vállalat, amely földi és gyalogsági aknák gyártására szerződött állami hivatalokkal. A társaság azonban – írta meg a Kyiv Post – kevés és rossz minőségű aknát szállított le, a saját hadseregének. 

Előfordult, hogy az aknák az ukrán katonák kezében robbantak fel, illetve az is gyakori volt, hogy amikor élesítették – harci helyzetben –, akkor nem működtek. 

Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész közölte, hogy hivatala házkutatásokat végzett, egyúttal beszámolt tíz potenciális gyanúsítottról. Egyes ukrán sajtóorgánumok szerint azonban, noha a főügyész beszámolója hiteles, 

bírósági eljárás még nem kezdődött az ügyben.

Az ukrán magánvállalatnak öt szerződése volt, például az ukrán Védelmi Minisztériummal, a Védelmi Beszerzési Ügynökséggel és az Ukrán Fegyveres Erők Logisztikai Parancsnokságával, összesen több mint 10 milliárd hrivnya – hozzávetőleg 230 millió dollár – értékben. Ezért cserébe úgy 360 ezer aknát kellett volna leszállítaniuk.

Kravcsenko hivatala 2024 végén a frontról érkezett jelentések alapján kezdte meg a szerződések teljesítésével kapcsolatos kivizsgálást. A jelentések arról számoltak be, hogy 

„vészes hiány” volt az aknákból, ami volt, az pedig nagyrészt hibásan működött – pontosabban nem működött. 

A tíz gyanúsított körül jelenleg négyen vannak őrizetben. A vád ellenük az, hogy összesen 2,994 milliárd hrivnya (69,95 millió dollár) értékű kárt okoztak az ukrán államnak. Kravcsenko nem nevezte meg sem a gyártó céget, sem a gyártott akna típusát.

Velejéig korrupt ország Ukrajna

Volodimir Zelenszkij elnökségét végigkísérik a hasonló korrupciós ügyek. 

A közelmúltban nagy felháborodást keltett, amikor kiderült, hogy mintegy 100 ezer hibás aknavető gránátot szállítottak 40 millió dollár értékben az ukrán fegyveres erőknek, tavaly pedig mintegy 25-40 millió dollár értékben sikkasztottak a hadsereg egyenruha-gyártására szánt állami pénzből.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. január 10. 19:49
Azért a szerencsétlen, ostoba és naív hohol népet és katonákat lehet sajnálni... Azok talán még mindig azt hiszik, hogy a HAZÁJUKÉRT harcolnak és nélkülöznek!
Válasz erre
10
0
julius68-2
2026. január 10. 19:48
Ursula Pfizergate-ügyéből kiindulva, az ukik EU-érettek !
Válasz erre
8
0
alenka
2026. január 10. 19:47
Ugye, az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci több bakát öl meg, mint az oroszok. Gyilkos aknák, előtte gyilkos golyóálló mellények. Nemrég olvastam, Krasnoarmeysk erdeje telis- tele uki katonák holttesteivel. Egy orosz fogságba esett katona mondta, az ok az, hogy a rezsim ne fizessen kárpótlást a családoknak.
Válasz erre
6
0
lyon-v-2
2026. január 10. 19:46
Sebaj... csak tolják tovább a lóvét nekik, hogy tudjanak visszaosztani, az ottani szerencsétlen emberek meg max. elfogynak. Szarházi banda.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!