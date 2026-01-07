Kimondták az ukránok: nagyobb fenyegetést jelent rájuk Zelenszkij korrupt rezsime, mint Putyin rakétái

Minden ötödik válaszadó (kb. 20 százalék) nyilatkozott úgy, hogy az étel és a rezsi mellett semmi másra nem marad pénze.

Az ország általános irányát illetően is pesszimizmus uralkodik: a megkérdezettek 47 százaléka szerint Ukrajna rossz úton halad, szemben a 24 százalékkal, akik pozitívnak látják a helyzetet.

Korrupciós botrányok sorozata

A közhangulatot tovább rontják a 2025 során kirobbant korrupciós ügyek. Novemberben a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) leleplezte az Energoatom-botrányt, amelyben mintegy 100 millió dollár tűnt el visszaélésekkel az állami nukleáris energiavállalatnál.

Az ügyben több magas rangú tisztviselő is érintett, lemondott Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter (korábban energiominiszter), Szvitlana Hrincsuk energiominiszter, valamint előzetes letartóztatásba helyezték az energetikai minisztérium volt tanácsadóját.