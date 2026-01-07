Ft
korrupció Volodimir Zelenszkij ukrajna

Kimondták az ukránok: nagyobb fenyegetést jelent rájuk Zelenszkij korrupt rezsime, mint Putyin rakétái

2026. január 07. 14:47

Az aranybudi-botrány egyre jobban zavarja az embereket, akik egyre nehezebben tudnak megélni a háború közepette.

2026. január 07. 14:47
null

Egy friss, 2025 novemberében végzett országos felmérés szerint az ukránok számára a korrupció jelentősen nagyobb fenyegetést jelent, mint az orosz támadások – írja Kárpáti Igaz Szó.

Az Ipsos kutatóintézet adatai szerint a megkérdezettek 81 százaléka a korrupciót nevezte meg az ország legnagyobb problémájának, míg az orosz támadásokat csak 63 százalék helyezte az első helyre.

Ezt követi a mozgósítás (52 százalék) és a szegénység (48 százalék).

A felmérés rávilágít a háború okozta gazdasági nehézségekre is: az ukránok jelentős része küzd a megélhetéssel. A válaszadók 17 százaléka arról számolt be, hogy jövedelméből csak élelemre futja, közüzemi számlákra már nem, míg 7 százalék szerint már az alapvető élelmiszerek vásárlása is gondot jelent.

Minden ötödik válaszadó (kb. 20 százalék) nyilatkozott úgy, hogy az étel és a rezsi mellett semmi másra nem marad pénze.

Az ország általános irányát illetően is pesszimizmus uralkodik: a megkérdezettek 47 százaléka szerint Ukrajna rossz úton halad, szemben a 24 százalékkal, akik pozitívnak látják a helyzetet.

Korrupciós botrányok sorozata

A közhangulatot tovább rontják a 2025 során kirobbant korrupciós ügyek. Novemberben a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) leleplezte az Energoatom-botrányt, amelyben mintegy 100 millió dollár tűnt el visszaélésekkel az állami nukleáris energiavállalatnál.

Az ügyben több magas rangú tisztviselő is érintett, lemondott Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter (korábban energiominiszter), Szvitlana Hrincsuk energiominiszter, valamint előzetes letartóztatásba helyezték az energetikai minisztérium volt tanácsadóját.

A botrány csúcspontjaként Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője és Zelenszkij elnök egyik legközelebbi szövetségese is lemondott, miután házkutatást tartottak nála. Zelenszkij elfogadta a lemondást, hangsúlyozva a korrupció elleni elkötelezettségét, ugyanakkor a lépést sokan politikai kommunikációs gesztusnak értékelik. Elemzők szerint a menesztések szükségesek, de nem elegendőek: valódi hitelességet csak átlátható nyomozás, felelősségre vonás és az elszámoltatása adhat.

December végén a NABU újabb szervezett bűnözői csoportot leplezett le, amelynek tagjai között hivatalban lévő képviselők is voltak. A gyanú szerint a képviselők rendszeresen jogtalan előnyöket kaptak bizonyos törvényjavaslatok megszavazásáért – az összegek 2000–20 ezer dollár között mozogtak.

A háború kirobbanását követően Zelenszkij támogatottsága magas volt, de az utóbbi években jelentősen csökkent a korrupciós ügyek és a gazdasági nehézségek miatt. Sokak szerint az ukrán elnök nem lép fel megfelelően a korrupciós ügyekkel kapcsolatban.

Nyitókép forrása: Roman PILIPEY / AFP

***

 

VeressZoltán
2026. január 07. 16:27
"szemben a 24 százalékkal, akik pozitívnak látják a helyzetet."??? Mint a papagáj a macska szájában.
Horst_Tappert
2026. január 07. 16:27
"Sokak szerint az ukrán elnök nem lép fel megfelelően a korrupciós ügyekkel kapcsolatban" Szerintem megfelelően lép fel. Támogatja és zsebre teszi a saját részét.
Dixtroy
2026. január 07. 16:26
Hát akkor menjetek a Majdan elnevezésű teretekre, amit ilyesmire szoktatok használni, és tüntessetek Zelenxij ellen, és akkor majd lövöldözés, meg a szokásos folklórműsor.
NeMá
2026. január 07. 16:24
Hát még az EU akik eltartja az élösködőket!
