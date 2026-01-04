Tovább gyűrűzik az aranybudi-botrány: elképesztő fegyverarzenálra bukkantak az ukrán korrupciós ügy kulcsfigurájánál

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Újabb megdöbbentő részlet látott napvilágot a Zelenszkij környezetét érintő korrupciós botrányban. A hatóságok egy kijevi lakásban fegyverek egész sorát találták meg, amely Timur Mindicshez köthető. A korrupciós ügy kulcsfigurájának neve már korábban is az ukrán elit luxusával és eltűnt pénzekkel került összefüggésbe.
Fegyverarzenált találtak a korrupciós botrány egyik központi szereplőjének kijevi lakásában. A korrupcióval vádolt üzletember, Timur Mindics egyik fővárosi ingatlanában a hatóságok ellenőrzése során többféle lőfegyver is előkerült.
A Strana ukrán lap forrásai szerint a Guszovszkij utcában található lakásban egész fegyverarzenált fedeztek fel az ellenőrzést végző rendvédelmi szervek. A beszámoló szerint a lakásban többek között egy cseh gyártmányú, az osztrák Glockhoz hasonló CZ P-10 típusú pisztolyt is tároltak, amelyet kitüntetési fegyverként tartottak nyilván. Arról nem közöltek információt, hogy ki és milyen indokkal adta át azt Mindicsnek. Az arzenálban ezen felül szerepelt
A Strana szerint a huzagolt karabélyok Ukrajnában vadászfegyverként legálisan tarthatók, amennyiben nem automata fegyverek.
A lap hangsúlyozta, hogy az összes fegyver hivatalosan Timur Mindics nevére volt bejegyezve. Az üzletember neve az elmúlt hónapokban az egyik legsúlyosabb ukrajnai korrupciós botrány kapcsán került a figyelem középpontjába, amely az energetikai és a védelmi szektort is érinti.
A Strana felidézte: Mindics jelenleg körözés alatt áll Ukrajnában, a hatóságok azonban nem ott találták meg.
Újságírók Izraelben, egy tengerparton bukkantak rá, ahol interjút is adott. Ebben azt állította, hogy „bűnbakká tették” az energetikai és védelmi területet érintő korrupciós ügyben. A beszámoló szerint Izraelben tartózkodott Mindics egyik szövetségese, Alekszandr Cukerman is, aki megpróbált elrejtőzni, majd később közölte, hogy vissza kíván térni Ukrajnába. A Strana forrásai szerint a nyomozás több szálon fut tovább.
Timur Mindics ügye csak egy kiragadott szelete annak a korrupciós rendszernek, amely az elmúlt években sorra került napvilágra Ukrajnában. A nyomozások szerint a botrány középpontjában az energetikai szektor állt, ahol az állami Enerhoatom szerződéseiből rendszeresen jogtalan előnyöket szereztek.
A vádak alapján a pályázatok értékének tíz–tizenöt százalékát kenőpénzként csatornázták vissza, ami több milliárd dolláros kárt okozott az ukrán államnak.
A hatóságok több mint tizenöt hónapon át vizsgálták a pénzmozgásokat, ez idő alatt ezer órányi hangfelvétel és kiterjedt dokumentáció gyűlt össze. A házkutatások során nemcsak dollárkötegeket találtak eredeti amerikai banki csomagolásban, hanem olyan luxuselemeket is, amelyek az ügy szimbólumaivá váltak. Ezek közé tartozott az a bizonyos arany vécé is, amely Mindics egyik ingatlanában került elő, és amely sokak számára az ukrán elit háború alatti életmódját jelképezte.
A botrány politikai súlyát tovább növelte, hogy Mindics hosszú éveken át Volodimir Zelenszkij közeli üzlettársának számított. A Kvartal 95 produkciós cégben fennálló kapcsolatuk, valamint az a tény, hogy Mindics otthonában korábban az elnök születésnapját is ünnepelték, komoly kérdéseket vetett fel az ukrán vezetés felelősségéről.
A nyomozások idején Mindics már elhagyta az országot, eltűnésének körülményei pedig tovább erősítették a gyanút, hogy a korrupciós hálózat a legfelsőbb politikai szinteket is elérhette.
A korrupciós ügyek nemcsak Ukrajnában váltottak ki felháborodást. Az Egyesült Államok és az Európai Unió részéről is egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy a százmilliárd dolláros nagyságrendű nyugati támogatások pontosan milyen csatornákon keresztül hasznosultak. Bár a hivatalos kommunikáció szerint Ukrajna elkötelezett a korrupció elleni fellépés mellett, a Mindics-ügy és a hozzá hasonló botrányok azt mutatják, hogy a rendszer mélyebb rétegeiben továbbra is súlyos visszaélések húzódnak meg.
