01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fegyverarzenál ukrajnai korrupció arany vécé Zelenszkij ukrajna

Tovább gyűrűzik az aranybudi-botrány: elképesztő fegyverarzenálra bukkantak az ukrán korrupciós ügy kulcsfigurájánál

2026. január 04. 20:22

Újabb megdöbbentő részlet látott napvilágot a Zelenszkij környezetét érintő korrupciós botrányban. A hatóságok egy kijevi lakásban fegyverek egész sorát találták meg, amely Timur Mindicshez köthető. A korrupciós ügy kulcsfigurájának neve már korábban is az ukrán elit luxusával és eltűnt pénzekkel került összefüggésbe.

2026. január 04. 20:22


Fegyverarzenált találtak a korrupciós botrány egyik központi szereplőjének kijevi lakásában. A korrupcióval vádolt üzletember, Timur Mindics egyik fővárosi ingatlanában a hatóságok ellenőrzése során többféle lőfegyver is előkerült.

Újabb fordulat az ukrán korrupciós botrányban: fegyverek kerültek elő Timur Mindics, Zelenszkij üzlettársa kijevi lakásából.
Újabb fordulat az ukrán korrupciós botrányban: fegyverek kerültek elő Timur Mindics, Zelenszkij üzlettársa kijevi lakásából.
Forrás: X / DD Geopolitics

A Strana ukrán lap forrásai szerint a Guszovszkij utcában található lakásban egész fegyverarzenált fedeztek fel az ellenőrzést végző rendvédelmi szervek. A beszámoló szerint a lakásban többek között egy cseh gyártmányú, az osztrák Glockhoz hasonló CZ P-10 típusú pisztolyt is tároltak, amelyet kitüntetési fegyverként tartottak nyilván. Arról nem közöltek információt, hogy ki és milyen indokkal adta át azt Mindicsnek. Az arzenálban ezen felül szerepelt 

  • egy Vulkan–TK típusú, 5,45 milliméteres kaliberű huzagolt karabély, 
  • egy Steyr Mannlicher AUG/SA, egy AKMS, 
  • valamint egy Remington 870 típusú sörétes puska is. 

A Strana szerint a huzagolt karabélyok Ukrajnában vadászfegyverként legálisan tarthatók, amennyiben nem automata fegyverek.

Korrupció és fegyverek egy kézben

A lap hangsúlyozta, hogy az összes fegyver hivatalosan Timur Mindics nevére volt bejegyezve. Az üzletember neve az elmúlt hónapokban az egyik legsúlyosabb ukrajnai korrupciós botrány kapcsán került a figyelem középpontjába, amely az energetikai és a védelmi szektort is érinti.

A Strana felidézte: Mindics jelenleg körözés alatt áll Ukrajnában, a hatóságok azonban nem ott találták meg. 

Újságírók Izraelben, egy tengerparton bukkantak rá, ahol interjút is adott. Ebben azt állította, hogy „bűnbakká tették” az energetikai és védelmi területet érintő korrupciós ügyben. A beszámoló szerint Izraelben tartózkodott Mindics egyik szövetségese, Alekszandr Cukerman is, aki megpróbált elrejtőzni, majd később közölte, hogy vissza kíván térni Ukrajnába. A Strana forrásai szerint a nyomozás több szálon fut tovább.

Korrupció Ukrajnában arany vécékkel és eltűnt milliárdokkal

Timur Mindics ügye csak egy kiragadott szelete annak a korrupciós rendszernek, amely az elmúlt években sorra került napvilágra Ukrajnában. A nyomozások szerint a botrány középpontjában az energetikai szektor állt, ahol az állami Enerhoatom szerződéseiből rendszeresen jogtalan előnyöket szereztek. 

A vádak alapján a pályázatok értékének tíz–tizenöt százalékát kenőpénzként csatornázták vissza, ami több milliárd dolláros kárt okozott az ukrán államnak.

A hatóságok több mint tizenöt hónapon át vizsgálták a pénzmozgásokat, ez idő alatt ezer órányi hangfelvétel és kiterjedt dokumentáció gyűlt össze. A házkutatások során nemcsak dollárkötegeket találtak eredeti amerikai banki csomagolásban, hanem olyan luxuselemeket is, amelyek az ügy szimbólumaivá váltak. Ezek közé tartozott az a bizonyos arany vécé is, amely Mindics egyik ingatlanában került elő, és amely sokak számára az ukrán elit háború alatti életmódját jelképezte.

A botrány politikai súlyát tovább növelte, hogy Mindics hosszú éveken át Volodimir Zelenszkij közeli üzlettársának számított. A Kvartal 95 produkciós cégben fennálló kapcsolatuk, valamint az a tény, hogy Mindics otthonában korábban az elnök születésnapját is ünnepelték, komoly kérdéseket vetett fel az ukrán vezetés felelősségéről. 

A nyomozások idején Mindics már elhagyta az országot, eltűnésének körülményei pedig tovább erősítették a gyanút, hogy a korrupciós hálózat a legfelsőbb politikai szinteket is elérhette.

A korrupciós ügyek nemcsak Ukrajnában váltottak ki felháborodást. Az Egyesült Államok és az Európai Unió részéről is egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy a százmilliárd dolláros nagyságrendű nyugati támogatások pontosan milyen csatornákon keresztül hasznosultak. Bár a hivatalos kommunikáció szerint Ukrajna elkötelezett a korrupció elleni fellépés mellett, a Mindics-ügy és a hozzá hasonló botrányok azt mutatják, hogy a rendszer mélyebb rétegeiben továbbra is súlyos visszaélések húzódnak meg.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Leskelődő
2026. január 04. 20:39
Nem értem, pont a fegyverek miatt mért vegzálják ezt a talpig becsületes hazafit. Nyilvánvaló, hogy csak felkészült rá, hogy élete árán is megvédi Ukrajnát az oroszoktól. Erre holmi kicsinyes okokból (mint a vacak kis aranyvécé) elüldözik szegényt. Érthetetlen.
