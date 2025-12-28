A republikánusokhoz közelebb álló médiumok nagy figyelmet szenteltek a folyamatos botrányoknak, és számos bizonyítékot soroltak fel, arra vonatkozólag, hogy Ukrajna a korrupció miatt nem megbízható partnere az Egyesült Államoknak.

Ezzel mondhatni hiánypótló munkát végeztek, mert mindeközben a liberális média inkább arra koncentrált, hogy az ukrán vezetés az elmúlt években milyen „hatalmas” erőfeszítéseket tett a korrupció visszaszorítása érdekében.

Idén januárban a szintén amerikai Newsmax árulkodó interjút készített az ukrán hírszerzés vezetőjével. Kyrylo Budanov, az ukrán katonai hírszerző ügynökség (HUR) vezetője a Newsmaxnek azt mondta az amerikai támogatásokkal kapcsolatban, hogy

ki kell deríteni, hová ment ez a pénz, és hová került”.

A Newsmax azt is felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február elején arról beszélt, hogy Ukrajna 75 milliárd dollárt kapott közvetlenül az Egyesült Államoktól, és további 100 milliárd dollárt „soha nem kapott meg”. Ez komoly aggodalmat keltett az amerikai kormányban azzal kapcsolatban, hogy hová tűnt ez a pénz, és korrupciós vádak is felmerültek.