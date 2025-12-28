Leleplezték az ukrán elit elképesztő korrupcióját, és erről már a szövetségeseik sem hallgathattak

„Hol a pénz?” „Az EU-s pénzeket is ellopnák?” – kibuktak az amerikaiak az ukrán korrupció miatt
Évek óta hangos az amerikai média az ukrán korrupciós botrányoktól, mutatjuk a legdurvábbakat.
Az idei év egy már régóta érlelődő leleplezést is hozott: magas szintű ukrán vezetők korrupciójáról rántották le a leplet.
2022 január és 2025 augusztusa között Európa 201,7 milliárd dollárt költött Ukrajnára, az Egyesült Államok pedig 130,6 milliárd dollárt. Bár az Egyesült Államokban több politikus azt követelte, hogy tegyék átláthatóvá, hogy mire költik a segélyeket az ukránok, ez végül nem történt meg.
Ukrajna, mint Európa legkorruptabb állama volt ismert, de a háborús helyzetre hivatkozva a nyugati szövetségesek félretolták az aggodalmaikat.
Az amerikai média egy része azonban még a leleplezés előtt is aggodalmait fejezte ki, ahogy erről már egy tavaszi cikkünkben megemlékeztünk.
Ezt is ajánljuk a témában
Évek óta hangos az amerikai média az ukrán korrupciós botrányoktól, mutatjuk a legdurvábbakat.
Az ukrán korrupció hosszú ideje az amerikai média figyelmének középpontjában áll.
A republikánusokhoz közelebb álló médiumok nagy figyelmet szenteltek a folyamatos botrányoknak, és számos bizonyítékot soroltak fel, arra vonatkozólag, hogy Ukrajna a korrupció miatt nem megbízható partnere az Egyesült Államoknak.
Ezzel mondhatni hiánypótló munkát végeztek, mert mindeközben a liberális média inkább arra koncentrált, hogy az ukrán vezetés az elmúlt években milyen „hatalmas” erőfeszítéseket tett a korrupció visszaszorítása érdekében.
Idén januárban a szintén amerikai Newsmax árulkodó interjút készített az ukrán hírszerzés vezetőjével. Kyrylo Budanov, az ukrán katonai hírszerző ügynökség (HUR) vezetője a Newsmaxnek azt mondta az amerikai támogatásokkal kapcsolatban, hogy
ki kell deríteni, hová ment ez a pénz, és hová került”.
A Newsmax azt is felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február elején arról beszélt, hogy Ukrajna 75 milliárd dollárt kapott közvetlenül az Egyesült Államoktól, és további 100 milliárd dollárt „soha nem kapott meg”. Ez komoly aggodalmat keltett az amerikai kormányban azzal kapcsolatban, hogy hová tűnt ez a pénz, és korrupciós vádak is felmerültek.
Végül ősszel robbant ki az a botrány, amely azzal is fenyeget, hogy Volodimir Zelenszkijt is elsodorja. A Timur Mindics körül körvonalazódó ügy minden eddiginél nagyobb port kavart.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vizsgálata Zelenszkij pozíciójára is veszélyes lehet. Az ukrán lap szerint a Timur Mindics otthonában lévő információk védelmében indulhatott júliusban a korrupcióellenes intézmények ellen kampány.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) novemberben egyszerre több bejelentéssel is sokkolta az országot. Először is, újságírók kiderítették, hogy a NABU házkutatást végzett Timur Mindics ukrán oligarchánál, aki közeli kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Egyrészt társtulajdonosa a Kvartal 95 studiónak, ahol korábban színészként Zelenszkij is dolgozott, másrészt a bulvárhíreszteléseknek köszönhetően az is kiderült, hogy 2021-ben, a koronavírus járvány alatt az ő házában ünnepelte Volodimir Zelenszkij – akkor már elnökként – a születésnapját. Mindics házában arany WC-t fotóztak le, amely a botrány szimbóluma lett.
Később arról számoltak be, hogy a házkutatás időpontjában Mindics már elhagyta az országot, és a korábbi energiaügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál szintén házkutatást tartottak.
Ezt követően szinte azonnal a NABU is megosztott egy közleményt a hivatal Facebook-oldalán, amelyben azt írták:
„A NABU és a Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású műveletet folytat az energetikai szektorban elkövetett korrupció feltárása érdekében, és eddig tizenöt hónapnyi munka és 1000 órányi hangfelvételen van túl. Dokumentálták egy magas szintű bűnszervezet tevékenységét, amelynek tagjai kiterjedt korrupciós hálózatot építettek ki, és befolyásolta a stratégiai állami tulajdonú vállalatokat, köztük az Enerhoatomot is.”
A hivatal eddigi vizsgálatai alapján azt állítja, hogy az Enerhoatom állami energiaszolgáltató vállalat több alkalommal is „visszatérítést”, vagyis kenőpénzt követelt a pályázatokat elnyerő vállalkozásoktól.
A bűnüldöző szervek szerint ezek a kenőpénzek több milliárd dolláros veszteséget okoztak az államnak – különösen az energetikai szektorban, ahol Ukrajnának maximális átláthatóságra és hatékonyságra van szüksége.
Végül Zelenszkij azzal igyekezett tüzet oltani, hogy beáldozta jobbkezét Andrej Jermakot, akinél szintén házkutatást tarottak a korrupciós ügyek kapcsán.
A korrupciós botrány közepette is az Európai Unió csak óvatos kritikákat fogalmazott meg Ukrajnával szemben és folytatta a kampányát, hogy újabb támogatások öntsön az országnak.
Ezt is ajánljuk a témában
A háborúpárti európai vezetők gyanúsan hallgatnak az ukrán korrupció ügyében. Brüsszelben tudják, hogy nagy a baj, de hallani sem akarnak a korrupt ukrán kormánynak szánt források megvonásáról.
Politico belső forrásra hivatkozva részletes beszámolót közölt arról, hogyan osztja meg ez a – háborúpártiak számára nem túl kellemes – fejlemény a brüsszeli elitet. Míg sokan aggasztónak tartják a helyzetet, és konkrét intézkedéseket várnak el az országtól, vannak olyanok is, akik egyenesen pozitívumként értékelik a háborús maffia lebukását: szerintük ez is bizonyítja, hogy az ukrán korrupciós hivatal egyre függetlenebb működésre képes – számolt be egy uniós tisztviselő a lapnak.
Friedrich Merz a Volodimir Zelenszkijjel folytatott egyeztetést követően elmondta: „Elvárjuk, hogy Ukrajna folytassa a korrupcióellenes intézkedéseket és reformokat saját országában.”
Hiába aggódik az EU többsége az ukrajnai helyzet – és talán a saját adófizetőik pénze – miatt, nem véletlen, hogy a brüsszeli kommunikáció továbbra is ukránbarát, és kevés szó esik Zelenszkijék botrányáról.
A háborúpártiak attól tartanak, hogy a nyílt fellépés az ukrán korrupcióval szemben csak bátorítaná a Kijev uniós csatlakozását ellenző politikusok narratíváját. Márpedig a korrupciós botrány ellenére Ukrajna gyorsított csatlakozása továbbra sem került le a napirendről.
„A korrupciós botrányok [kiemelésével] csak muníciót adnak azoknak, akik Magyarországhoz hasonlóan azt állítják, hogy Ukrajna korrupt ország” – nyilatkozta a lapnak egy uniós diplomata.
S valóban az Európai Tanács decemberi találkozóján további pénzügyi segítségről döntött az unió, ezúttal egy 90 milliárd eurós hitel formájában.
Nyitókép: Thibault Camus / POOL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Bart De Wever az Orbán Viktor által is emlegetett fekete humorral és szarkazmussal osztotta ki az őt lejáratni akaró Politicót.