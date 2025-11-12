Fogy a levegő az ukrán háborús maffia körül – Zelenszkij egyik legrégebbi barátjánál borult az arany bili

Brutálisan meggazdagodtak Zelenszkij emberei a háborúból
Busásan fizeti Zelenszkij az oligarcháit, akik lopnak a hadseregből és lopnak az újjáépítésből is, miközben a nép és a katonaság szenved – írta meg a svájci Neue Züricher Zeitung.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vizsgálata Zelenszkij pozíciójára is veszélyes lehet. Az ukrán lap szerint a Timur Mindics otthonában lévő információk védelmében indulhatott júliusban a korrupcióellenes intézmények ellen kampány.
Amikor 2019-ben Ukrajnában elnökké választották Volodimir Zelenszkijt, az egykori színész-komikus azt ígérte, hogy „kívülről jövőként” szakít a korábbi korrupt rendszerrel, és megszünteti az oligarcha elit irányítását. Sokan már akkor kétkedve fogadták ezt az ígéretet, tekintve, hogy Zelenszkijt már a választási győzelemhez is az egyik leghírhedtebb oligarcha, Ukrajna harmadik leggazdagabb embere, Ihor Valerijovics Kolomojszkij segítette hatalomra, aki ellen 2023 szeptemberében pénzmosás és korrupció miatt indult eljárás.
Most, hat évvel később, egy háborúban álló ország államfőjeként lavírozva, könnyen lehet, hogy Zelenszkij vesztét éppen a korrupció, és a hatalmat a háttérből irányító oligarchák és az ukrán háborús maffia lebukása fogja okozni, akiktől azt ígérte, hogy megvédi az országot.
A szálakat a háttérből irányító és manipuláló korrupt pénzembereket ugyanis már nemcsak a köznyelvben, de a médiában és elemzésekben is „ukrán háborús maffiának” nevezik, mivel nem egyszer az ország védelmére és biztonságára szánt pénzeket teszik zsebre, ezzel még jobban kitéve a lakosságot és az ukrán katonákat az oroszok támadásának. Nem csoda, hogy a Timur Mindics körül körvonalazódó ügy minden eddiginél nagyobb port kavart.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vasárnap reggel egyszerre több bejelentéssel is sokkolta az országot. Először is, újságírók kiderítették , hogy a NABU házkutatást végzett Timur Mindics ukrán oligarchánál, aki közeli kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Egyrészt társtulajdonosa a Kvartal 95 studiónak, ahol korábban színészként Zelenszkij is dolgozott, másrészt a bulvárhíreszteléseknek köszönhetően az is kiderült, hogy 2021-ben, a koronavírus járvány alatt az ő házában ünnepelte Volodimir Zelenszkij – akkor már elnökként – a születésnapját.
Timur Mindics óriási befolyásra tett szert az elmúlt években, de kérdés, hogy a korrupció ellenes hatóságok nyomozását vajon megúszhatja-e?
Később arról számoltak be, hogy a házkutatás időpontjában Mindics már elhagyta az országot, és a korábbi energiaügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál szintén házkutatást tartottak.
Ezt követően szinte azonnal a NABU is megosztott egy közleményt a hivatal Facebook-oldalán, amelyben azt írták:
„A NABU és a Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású műveletet folytat az energetikai szektorban elkövetett korrupció feltárása érdekében, és eddig tizenöt hónapnyi munka és 1000 órányi hangfelvételen van túl. Dokumentálták egy magas szintű bűnszervezet tevékenységét, amelynek tagjai kiterjedt korrupciós hálózatot építettek ki, és befolyásolta a stratégiai állami tulajdonú vállalatokat, köztük az Enerhoatomot is.”
A hivatal eddigi vizsgálatai alapján azt állítja, hogy az Enerhoatom állami energiaszolgáltató vállalat több alkalommal is „visszatérítést”, vagyis kenőpénzt követelt a pályázatokat elnyerő vállalkozásoktól. A bűnüldöző szervek szerint ezek a kenőpénzek több milliárd dolláros veszteséget okoztak az államnak – különösen az energetikai szektorban, ahol Ukrajnának maximális átláthatóságra és hatékonyságra van szüksége.
A bűnszervezet tagjainak megnevezéséhez fedőneveket használtak, de Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő szerint a „Carlson” néven emlegetett vezető valószínűsíthetően Timur Mindics.
Timur Mindics érintettsége különösen rossz hír az egyébként is belföldi és nemzetközi bizalmatlansági problémákkal küzdő Zelenszkijnek, az üzletember és a politikus kapcsolata ugyanis meglehetősen régre nyúlik vissza. Az ukrán elnök még színész korából ismerte a producerként dolgozó Mindicset, és közösen alapították a Kvartal 95 nevű produkciós céget. 2019-es megválasztása után Zelenszkij átadta saját üzleti részét egykori partnereinek, köztük Mindicsnek, akinek nagy szerepe lehetett abban, hogy Ihor Kolomojszkij a szárnyai alá vette az akkor még színészként és humoristaként tevékenykedő Zelenszkijt. Az oligarcha egy, a Pravdának adott interjúban ugyanis azt nyilatkozta, hogy 2008-2009 környékén Mindics mutatta be őket egymásnak.
A jó viszony és a közös ügyek viszont azután sem szűntek meg, hogy Zelenszkij politikai pályára lépett. Éppen ellenkezőleg. Zelenszkij elnöksége alatt Mindics rohamos terjeszkedésbe kezdett, a médiától kezdve az energetikán és a bankrendszeren át egészen a gyémántkereskedelemig mindenhol lettek érdekeltségei. Egyes források szerint befolyást szerzett az állami tulajdonban lévő Sense Bankra is, bár ez az információ hivatalosan sosem lett megerősítve.
De nem csak a gazdaságba, a politikába is egyre jobban belefolyt, ami a mostani korrupciós botrány tekintetében igencsak rossz fényt vet Zelenszkijre.
Egyes források szerint ő javasolhatta Zelenszkijnek Olekszij Csernyisov kinevezését, aki később Kijev megye kormányzója, majd energetikai miniszter és a Naftohaz vezérigazgatója lett, mígnem a NABU hivatali visszaélés gyanújával letartóztatta. Szinén az ő pártfogoltjaként tartják számon Herman Haluscsenkót, akinél most szintén házkutatást tartottak.
A The Guardian szerint a november 10-i házkutatás idején Mindics Izraelben tartózkodhatott. Korábban, júliusban, a korrupciós botrány kirobbanása idején szintén külföldön volt, akkor az ukrán Komerszant azt írta, Ausztriában tartózkodhat.
Az üzletember neve már július végén is egyre több helyen merült fel. Már akkor kapcsolatba hozták korrupciós ügyekkel, és az ukrán médiában Zelenszkij „potyautasaként” emlegették, aki a háttérben próbál hasznot húzni egykori üzlettársa politikai pozíciójából.
A júliusi időpontot azért is érdemes különösen kiemelni, mert ekkorra tehető Zelenszkijnek az eddigi egyik legbotrányosabb és legnagyobb felháborodást keltő húzása, amikor jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt (NABU) és a Specializált Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) alárendelte a legfőbb ügyésznek, ezzel jelentősen korlátozva a két intézmény hatáskörét.
Ez a lépés egyrészt nemzetközi felháborodást keltett, hiszen visszavetette Ukrajna addigi uniós törekvéseit, másrészt olyan belföldi felháborodást keltett – főleg a fiatalok körében – hogy az elnök kénytelen volt visszavonni a törvényt.
A Kyiv Post friss elemzésében arról ír, hogy egyesek szerint a júliusi kampány a korrupcióellenes szervek független működésének korlátozására azok miatt a felvételek miatt indult, amelyeket Mindics lakásában készültek – és többek között Zelenszkij elnök is hallható rajtuk.
Az ukrán lap arról is beszámol, hogy az ukrán lakosságot sokkolták a hétvégi fejlemények, köztük például azoknak a százdolláros kötegekkel teli táskáknak a látványa, amelyekről a NABU a házkutatás után posztolt.
Bár még sok részlet nem tisztázott, az eddigi történések egyértelmű muníciót adnak Zelenszkij kritikusainak, az emberek csalódottsága ugyanis halmozott.
„Ezért nincs az emberek otthonaiban áram tizenegy napja”
– írta egy kormánykritikus blogger, Marina Daniluk-Jermolajeva, arra utalva, hogy az orosz dróntámadások következtében több településen is napok óta áram nélkül maradt a lakosság, amiért az ukrán szolgáltató is felelősségre vonható.
Ráadásul a vizsgálat második fele arra irányul, hogy hogyan mosták tisztára az elsikkasztott közpénzeket. A NABU szerint több mint 100 millió dollárt lophattak el az állami energiaszolgáltató kasszájából, elegendő lenne jelentős védelmi projektek finanszírozásához és Ukrajna energiaválságának részleges megoldásához.
Ebben a közhangulatban pedig csak olaj a tűzre az a július 30-án az interneten közzétett, de a napokban ismét előkerülő arany vécéről készült felvétel, amely Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő szerint Mindics otthonában található. Az RBC-Ukrajna később cáfolta a politikus állítását, és azt írták, a vécé valójában Anton Jacenko képviselő apósának, Ivan Petrovics Kravcsuknak a birtokában lévő egyik lakásban van, de ez a felvétel is jól mutatja az ukrajnai politikusokhoz köthető oligarchia helyzetét.
A Kyiv Post által idézett kormányzati forrás szerint a Mindics-ügy még nagyobb port kavarhat, mint a nyári kormányellenes tüntetések.
Volodimir Zelenszkij eddig óvatosan reagált. Egy rövid videóüzenetben csak annyit mondott, hogy „a korrupció elleni hatékony fellépés elengedhetetlen, és a büntetésnek elkerülhetetlennek kell lennie”. Konkrét döntéseket azonban – egyelőre – nem jelentett be.
A NABU pedig közben megígérte, hogy az elkövetkező napokban újabb videókat tesznek közzé.
„A fő kérdés az, hogy mi más szerepel még a NABU felvételein, és mikor fogják azokat mind közzétenni”
– idézi a lap az egyik forrását.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP