Fogy a levegő az ukrán háborús maffia körül – Zelenszkij egyik legrégebbi barátjánál borult az arany bili

Amikor 2019-ben Ukrajnában elnökké választották Volodimir Zelenszkijt, az egykori színész-komikus azt ígérte, hogy „kívülről jövőként” szakít a korábbi korrupt rendszerrel, és megszünteti az oligarcha elit irányítását. Sokan már akkor kétkedve fogadták ezt az ígéretet, tekintve, hogy Zelenszkijt már a választási győzelemhez is az egyik leghírhedtebb oligarcha, Ukrajna harmadik leggazdagabb embere, Ihor Valerijovics Kolomojszkij segítette hatalomra, aki ellen 2023 szeptemberében pénzmosás és korrupció miatt indult eljárás.

A Mindics-ügy még a júliusinál is nagyobb károkat okozhat Zelenszkijnek

Most, hat évvel később, egy háborúban álló ország államfőjeként lavírozva, könnyen lehet, hogy Zelenszkij vesztét éppen a korrupció, és a hatalmat a háttérből irányító oligarchák és az ukrán háborús maffia lebukása fogja okozni, akiktől azt ígérte, hogy megvédi az országot.

A szálakat a háttérből irányító és manipuláló korrupt pénzembereket ugyanis már nemcsak a köznyelvben, de a médiában és elemzésekben is „ukrán háborús maffiának” nevezik, mivel nem egyszer az ország védelmére és biztonságára szánt pénzeket teszik zsebre, ezzel még jobban kitéve a lakosságot és az ukrán katonákat az oroszok támadásának. Nem csoda, hogy a Timur Mindics körül körvonalazódó ügy minden eddiginél nagyobb port kavart.