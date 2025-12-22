Putyin asztalhoz ülne Macronnal – a francia elnök Zelenszkijt is bevonná

Súlyos lopás áldozata lett Emmanuel Macron: több százezer euróval lett vékonyabb a francia elnök tárcája
Franciaország elnöki palotájának főkomornyikját letartóztatták, miután két év alatt több száz antik porcelán- és ezüsttárgy tűnt el a palotából.
Párizs egyértelművé tette, hogy a Moszkvával való tárgyalás csak Volodimir Zelenszkij és az európai partnerek bevonásával valósulhat meg.
Üdvözölte a francia elnöki hivatal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök késznek mutatkozik tárgyalásokat folytatni Emmanuel Macronnal – számolt be a francia BFM.
Az Élysée-palota – azaz a francia elnöki palota – vasárnapi közlése szerint a következő napokban határozzák meg, milyen feltételek és keretek között valósulhat meg egy esetleges egyeztetés.
Üdvözlendő, hogy a Kreml nyilvánosan is hozzájárul ezen tárgyalás létrejöttéhez. A következő napokban döntünk a továbblépés legjobb módjáról”
– áll a francia elnöki hivatal közleményében.
Párizs ugyanakkor egyértelművé tette: bármilyen tárgyalás Moszkvával csak teljes átláthatóság mellett történhet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az európai partnerek bevonásával. A francia álláspont szerint a cél továbbra is egy „szilárd és tartós béke” elérése Ukrajna számára.
A Kreml részéről Dmitrij Peszkov szóvivő szombatról vasárnapra virradó éjszaka erősítette meg, hogy Putyin „kész a párbeszédre” francia kollégájával. Macron pénteken, egy brüsszeli európai csúcstalálkozót követően jelezte: Európának magának is szerepet kell vállalnia az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokban, és nem szabad kizárólag az Egyesült Államokra hagyatkoznia. „Európai és ukrán érdek, hogy megtaláljuk a hivatalos párbeszéd újraindításának kereteit. Ellenkező esetben mások tárgyalnak helyettünk Oroszországgal, ami nem vezet optimális eredményhez” – fogalmazott Macron.
Ezt is ajánljuk a témában
Franciaország elnöki palotájának főkomornyikját letartóztatták, miután két év alatt több száz antik porcelán- és ezüsttárgy tűnt el a palotából.
A francia államfő és Vlagyimir Putyin legutóbb tavaly július 1-jén beszélt egymással telefonon, három év szünet után, ám akkor a felek csupán álláspontjaik mély különbségeit tudták rögzíteni.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP