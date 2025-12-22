Ft
vlagyimir putyin zelenszkij emmanuel macron tárgyalás orosz-ukrán háború

Putyin asztalhoz ülne Macronnal – a francia elnök Zelenszkijt is bevonná

2025. december 22. 10:42

Párizs egyértelművé tette, hogy a Moszkvával való tárgyalás csak Volodimir Zelenszkij és az európai partnerek bevonásával valósulhat meg.

2025. december 22. 10:42
null

Üdvözölte a francia elnöki hivatal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök késznek mutatkozik tárgyalásokat folytatni Emmanuel Macronnal – számolt be a francia BFM.

Az Élysée-palota – azaz a francia elnöki palota – vasárnapi közlése szerint a következő napokban határozzák meg, milyen feltételek és keretek között valósulhat meg egy esetleges egyeztetés.

Üdvözlendő, hogy a Kreml nyilvánosan is hozzájárul ezen tárgyalás létrejöttéhez. A következő napokban döntünk a továbblépés legjobb módjáról” 

– áll a francia elnöki hivatal közleményében.

Párizs ugyanakkor egyértelművé tette: bármilyen tárgyalás Moszkvával csak teljes átláthatóság mellett történhet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az európai partnerek bevonásával. A francia álláspont szerint a cél továbbra is egy „szilárd és tartós béke” elérése Ukrajna számára.

A Kreml részéről Dmitrij Peszkov szóvivő szombatról vasárnapra virradó éjszaka erősítette meg, hogy Putyin „kész a párbeszédre” francia kollégájával. Macron pénteken, egy brüsszeli európai csúcstalálkozót követően jelezte: Európának magának is szerepet kell vállalnia az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokban, és nem szabad kizárólag az Egyesült Államokra hagyatkoznia. „Európai és ukrán érdek, hogy megtaláljuk a hivatalos párbeszéd újraindításának kereteit. Ellenkező esetben mások tárgyalnak helyettünk Oroszországgal, ami nem vezet optimális eredményhez” – fogalmazott Macron.

A francia államfő és Vlagyimir Putyin legutóbb tavaly július 1-jén beszélt egymással telefonon, három év szünet után, ám akkor a felek csupán álláspontjaik mély különbségeit tudták rögzíteni.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. december 22. 11:47
Macron sokat gondol magáról, pedig egy hülye és még dicsekszik is vele! Talán Franciaország dolgaival kéne foglalkoznia nem ezzel a zöld hernyóval!
Válasz erre
2
0
chief Bromden
2025. december 22. 11:31
Ki kérdezte? Egyébként mit akar a multikultival a háta mögött, meg a MIG-21-s szintű repülőivel.
Válasz erre
2
0
goldie-2
2025. december 22. 11:31
Be akarják palizni Putyint.
Válasz erre
6
0
Nasi12
2025. december 22. 11:18
Ezeket nem bevonni, hanem kivonni kellene a forgalomból. A választóiknak.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!