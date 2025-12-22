Putyin asztalhoz ülne Macronnal – a francia elnök Zelenszkijt is bevonná

Párizs ugyanakkor egyértelművé tette: bármilyen tárgyalás Moszkvával csak teljes átláthatóság mellett történhet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az európai partnerek bevonásával. A francia álláspont szerint a cél továbbra is egy „szilárd és tartós béke” elérése Ukrajna számára.

A Kreml részéről Dmitrij Peszkov szóvivő szombatról vasárnapra virradó éjszaka erősítette meg, hogy Putyin „kész a párbeszédre” francia kollégájával. Macron pénteken, egy brüsszeli európai csúcstalálkozót követően jelezte: Európának magának is szerepet kell vállalnia az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokban, és nem szabad kizárólag az Egyesült Államokra hagyatkoznia. „Európai és ukrán érdek, hogy megtaláljuk a hivatalos párbeszéd újraindításának kereteit. Ellenkező esetben mások tárgyalnak helyettünk Oroszországgal, ami nem vezet optimális eredményhez” – fogalmazott Macron.