Súlyos lopás áldozata lett Emanuel Macron: több százezer euróval lett vékonyabb a francia elnök tárcája

Az ügyet ismerő nyomozó elmondta, hogy a lopássorozat körülbelül két éven át tartott, mielőtt a hatóságok közbeléptek. „Sok tárgyat sikerült visszaszerezni a rajtaütéseknek köszönhetően. Néhányat a fő gyanúsított hálószobájában rejtettek el, gondosan becsomagolva és fiókokba téve” – mondta.

A gyanúsítottak a párizsi büntetőbíróság előtt fognak megjelenni, miután a fogságban beismerték a bűncselekményeket és ígéretet tettek, hogy mindent visszaadnak.

Úgy tudni, a komornyik fokozatosan, egyesével vette el a tárgyakat, majd hamisította az Elysée palota, azaz az elnöki rezidencia étkészletének leltárát.A hiányzások végül túl gyakoriak lettek ahhoz, hogy el lehessen rejteni őket, így a biztonsági személyzet figyelmét is felkeltették.

Thomas M. öt éve dolgozott az Elysée-ben, feladata az asztalok pontos megterítése és a készletek nyilvántartása volt.