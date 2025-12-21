Súlyos lopás áldozata lett Emanuel Macron: több százezer euróval lett vékonyabb a francia elnök tárcája

Itt a megfejtés: ezért tette volna rá a kezét az orosz állami vagyonra Merz és Macron
Mindketten nagy vereséget szenvedtek Brüsszelben.
Franciaország elnöki palotájának főkomornyikját letartóztatták, miután két év alatt több száz antik porcelán- és ezüsttárgy tűnt el a palotából.
Franciaország elnöki palotájának főkomornyikját letartóztatták, miután állítólag több száz antik porcelán- és ezüsttárgyat lopott el, amelyek értéke több százezer euróra rúg – írta meg a Mirror.
Thomas M.-t, aki 40-es éveiben jár, múlt héten egyszerre két otthonában és egy üzletében zajló razzia keretei közt tartóztatták le, két másik személlyel együtt.
Mindhárman elismerték részvételüket a jól szervezett műveletben, amely során a francia elnök, Emmanuel Macron és felesége, Brigitte Macron szeme elől lopták el az értékes tárgyakat.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindketten nagy vereséget szenvedtek Brüsszelben.
Az ügyet ismerő nyomozó elmondta, hogy a lopássorozat körülbelül két éven át tartott, mielőtt a hatóságok közbeléptek. „Sok tárgyat sikerült visszaszerezni a rajtaütéseknek köszönhetően. Néhányat a fő gyanúsított hálószobájában rejtettek el, gondosan becsomagolva és fiókokba téve” – mondta.
A gyanúsítottak a párizsi büntetőbíróság előtt fognak megjelenni, miután a fogságban beismerték a bűncselekményeket és ígéretet tettek, hogy mindent visszaadnak.
Úgy tudni, a komornyik fokozatosan, egyesével vette el a tárgyakat, majd hamisította az Elysée palota, azaz az elnöki rezidencia étkészletének leltárát.A hiányzások végül túl gyakoriak lettek ahhoz, hogy el lehessen rejteni őket, így a biztonsági személyzet figyelmét is felkeltették.
Thomas M. öt éve dolgozott az Elysée-ben, feladata az asztalok pontos megterítése és a készletek nyilvántartása volt.
A lopott tárgyak nagy része a Sèvres-i porcelángyárból származott, amelyet 1756-ban alapított Madame de Pompadour, XV. Lajos király szeretője.
Thomas M.-et párjával és Ghislain M.-vel, egy 30 éves versailles-i antikporcelán-kereskedővel együtt tartóztatták le. Ghislain M. részmunkaidőben a Louvre múzeum galériájában is dolgozik, amelyet októberben négy betörő rabolt ki.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP