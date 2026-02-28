Itt a nagy lebukás: hazudott a Medián, és nem is tagadják

Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)
„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.
Deák Dániel szerint meglepő, hogy Hann Endre nem próbálta a mesterséges intelligenciára kenni a balhét.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtökön arról számolt be közösségi oldalán, hogy birtokába kerültek a Hann Endre vezette Medián közvélemény-kutató januári valódi mérései, amelyekből kiderült, hogy a publikálás során meghamisították az eredményeket. Később Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője is megerősítette, hogy a Deák Dániel által nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján valóban furcsa anomáliák derültek ki a mérésről.
Számos, aggályos anomáliát felfedezett a kutatással kapcsolatban.
A leleplezés után Hann Endre is megszólalt a kiszivárgott dokumentumokról, de Deák Dániel legnagyobb meglepetésére nem azzal állt elő, hogy azok hamisak lennének.
„Bevallom őszintén, miután lelepleztem a Medián hazugságát, arra számítottam, hogy a ma divatos módon a Medián vezetője, Hann Endre majd azt mondja, hogy hamisított vagy mesterséges intelligenciával gyártott számsort tettem közzé”
– írta közösségi oldalán a XXI. Század Intézet elemzője, és hozzátette, Hann Endre kínos magyarázkodás közepette elismerte, hogy a közölt számok valóban a Medián méréséből származnak.
Deák Dániel kiemeli, bár a Medián 40-33 százalékot közölt a Tisza javára, valójában 36-36 százalékot mértek.
„Ez bizony a választópolgárok megtévesztése” – figyelmeztetett a szakértő. Hozzáteszi, ugyanazt láthatjuk most is, amit az amerikai elnökválasztás előtt lehetett tapasztalni:
„Ott Kamala Harris előnyét mutatták a nyilvános kutatásokban, míg a belső méréseikben ők is látták, hogy Donald Trump nyeri meg a választást.”
