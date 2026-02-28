Ft
deák dániel medián nézőpont intézet hann endre mráz ágoston sámuel

Itt a nagy lebukás: hazudott a Medián, és nem is tagadják

2026. február 28. 19:14

Deák Dániel szerint meglepő, hogy Hann Endre nem próbálta a mesterséges intelligenciára kenni a balhét.

2026. február 28. 19:14
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtökön arról számolt be közösségi oldalán, hogy birtokába kerültek a Hann Endre vezette Medián közvélemény-kutató januári valódi mérései, amelyekből kiderült, hogy a publikálás során meghamisították az eredményeket. Később Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője is megerősítette, hogy a Deák Dániel által nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján valóban furcsa anomáliák derültek ki a mérésről. 

 

A leleplezés után Hann Endre is megszólalt a kiszivárgott dokumentumokról, de Deák Dániel legnagyobb meglepetésére nem azzal állt elő, hogy azok hamisak lennének.

„Bevallom őszintén, miután lelepleztem a Medián hazugságát, arra számítottam, hogy a ma divatos módon a Medián vezetője, Hann Endre majd azt mondja, hogy hamisított vagy mesterséges intelligenciával gyártott számsort tettem közzé” 

– írta közösségi oldalán a XXI. Század Intézet elemzője, és hozzátette, Hann Endre kínos magyarázkodás közepette elismerte, hogy a közölt számok valóban a Medián méréséből származnak.

Deák Dániel kiemeli, bár a Medián 40-33 százalékot közölt a Tisza javára, valójában 36-36 százalékot mértek.

„Ez bizony a választópolgárok megtévesztése” – figyelmeztetett a szakértő. Hozzáteszi, ugyanazt láthatjuk most is, amit az amerikai elnökválasztás előtt lehetett tapasztalni:

„Ott Kamala Harris előnyét mutatták a nyilvános kutatásokban, míg a belső méréseikben ők is látták, hogy Donald Trump nyeri meg a választást.”

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

