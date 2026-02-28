Orbán Viktor az iráni háborúról: így érinti Magyarországot

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
A miniszterelnök szerint most még fontosabb lenne, hogy ismét érkezzen olcsó orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, szombat reggelre csapást mért Izrael Iránra, a bombázásba az USA is beszállt, Teherán pedig válaszcsapást indított. Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben magyarázta el, milyen hatásai lehetnek az iráni konfliktusnak hazánkra nézve.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
„az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő”,
ezért ismét felszólította Zelenszki elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.
Elmondta, Irán nagy mennyiségű olajat szállít a világnak, amely szállítmányok háború esetén nyilvánvalóan leállnak. Ráadásul egy nagyon fontos tengeri átjáró áll Teherán ellenőrzése alatt, ami azt jelenti, hogy a konfliktus következtében sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ami árnövekedést eredményez. Hangsúlyozta,
ezért is lenne kiemelten fontos most Magyarország számára az olcsó orosz olaj.
