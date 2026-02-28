Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol

Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj irán Barátság kőolajvezeték izrael ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor az iráni háborúról: így érinti Magyarországot

2026. február 28. 16:14

A miniszterelnök szerint most még fontosabb lenne, hogy ismét érkezzen olcsó orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

2026. február 28. 16:14
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, szombat reggelre csapást mért Izrael Iránra, a bombázásba az USA is beszállt, Teherán pedig válaszcsapást indított. Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben magyarázta el, milyen hatásai lehetnek az iráni konfliktusnak hazánkra nézve.

A miniszterelnök hangsúlyozta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

„az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő”,

 ezért ismét felszólította Zelenszki elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Elmondta, Irán nagy mennyiségű olajat szállít a világnak, amely szállítmányok háború esetén nyilvánvalóan leállnak. Ráadásul egy nagyon fontos tengeri átjáró áll Teherán ellenőrzése alatt, ami azt jelenti, hogy a konfliktus következtében sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ami árnövekedést eredményez. Hangsúlyozta, 

ezért is lenne kiemelten fontos most Magyarország számára az olcsó orosz olaj.

Nyitókép: Facebook/ Orbán Viktor

 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. február 28. 16:54
Zabot kell vásárolni, hamarosan megnő a kereslet. Petrodollár helyet "zabforint" lesz az új valuta, kifosztjuk a világot.
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. február 28. 16:36
A Forradalmi Gárda szerint több száz amerikai katona meghalt vagy megsebesült az iráni válaszcsapásokban Legkevesebb kétszáz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az Irán által a szombati amerikai és izraeli légicsapásokra adott válaszcsapásokban - írta az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda az iráni állami műsorközlőhöz eljuttatott közleményében. A szombat reggeli iráni városok - közöttük a főváros - elleni amerikai csapások után a Forradalmi Gárda bejelentette, hogy Teherán rakétákkal és drónokkal légicsapásokat mért több térségbeli államban lévő amerikai katonai célpontok ellen. A TASNIM iráni hírügynökség jelentése szerint Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni. Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója az iráni televízióban azt közölte, hogy eddig csak "ócskavas rakétákat" vetettek be, de Teherán rövidesen korábban nem látott fegyverekkel áll elő. (MTI)
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 28. 16:34
Orbán 2046, globális katasztrófa, a Föld népességének 90%-a kipusztult: Indítsunk nemzeti petíciót a Druzsba vezeték kinyitásáért, vagy 1 millió forintos benzint csinálok!
Válasz erre
2
4
csulak
2026. február 28. 16:33
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!