Autóbalesetet szenvedett a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Történelmi magyar-amerikai találkozó Tatabányán
Egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött. A szövetségi kapitányt kórházba szállították.
Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.
A sportági szövetség beszámolója szerint a szakember szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.
A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia”
– olvasható a szövetség közleményében.
A kapitány tanítványai február 7–8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis-kupa selejtezőjében.
Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA