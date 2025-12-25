Ft
Bardóczky Kornél tenisz autóbaleset férfi tenisz

Autóbalesetet szenvedett a magyar válogatott szövetségi kapitánya

2025. december 25. 10:46

Egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött. A szövetségi kapitányt kórházba szállították.

2025. december 25. 10:46
null

Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

 

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány autóbalesetet szenvedett
Bardóczky Kornél szövetségi kapitány autóbalesetet szenvedett (Fotó: Hungarian Tennis/Facebook)

A sportági szövetség beszámolója szerint a szakember szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.

Kórházban ápolják a szövetségi kapitányt

A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia”

– olvasható a szövetség közleményében.


A kapitány tanítványai február 7–8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis-kupa selejtezőjében.

Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

 

