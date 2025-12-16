Történelmi magyar-amerikai találkozó Tatabányán

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) kedden bejelentette, hogy a magyar válogatott Tatabányán fogadja az amerikaiakat a Davis-kupában. Mint írták, a nemzetközi anyaszervezet, az ITF hétfő délután hagyta jóvá az MTSZ tervét, így immár hivatalosnak tekinthető, hogy Marozsán Fábiánék a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban mérkőznek meg az amerikai sztárokkal február 7-8-án, méghozzá salakos borításon.

Marozsán Fábián a debreceni tenisz Davis-kupa szuperdöntő selejtezőjében (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Tenisztörténelem születik

Mint ismert, a magyar válogatott szeptemberben, Debrecenben óriási csatában maradt le az osztrákok ellen a Davis-kupa szuperdöntőjéről, akkor a döntő mérkőzést Fucsovics Márton váratlanul simán, alig egy óra alatt bukta el azzal a Jurij Rodionovval szemben, aki korábban Marozsánt is legyőzte az első meccsen. Az MTSZ tájékoztatása szerint kedden meg is kezdődik a jegyértékesítés a tenisztörténeti találkozóra, a pontos időpontokat pedig később kommunikálják.