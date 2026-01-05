Nyílt levélben fordult Von der Leyenhez Orbán Viktor főtanácsadója – nem fogta vissza magát

Önfeljelentésekkel lázadnak Felvidéken a szlovák szájkosártörvény ellen
A szlovák törvény következményeire akarják ráirányítani a figyelmet.
„A véleménynyilvánítás szabadsága különösen erős védelmet élvez akkor, amikor történelmi eseményekről vagy múltbeli jogsértésekről folyik a vita” – fogalmazott Szili Katalin.
Szili Katalin nyílt levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a Beneš-ügyben. A Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős miniszterelnöki főtanácsadó üzenetének felütésében felidézte, hogy a Szlovák Köztársaság nemrég úgy módosította a büntető törvénykönyvét, hogy büntetőjogi szankcióval, akár hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel sújtható az a személy, aki a második világháborút követően elfogadott, úgynevezett Beneš-dekrétumokat nyilvánosan kritizálja.
A poliitkus úgy fogalmazott,
álláspontom szerint e jogszabály súlyosan sérti az Európai Unió jogrendjének fundamentumát képező alapjogokat és a jogállamiság elveit”.
Mindezt az alábbiakkal indokolta: „az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke egyértelműen garantálja a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, beleértve a közérdekű kérdésekről – így a történelmi és jogi jelentőségű állami aktusokról – folytatott szabad vitát is. A Beneš-dekrétumok megítélése kétségkívül ilyen közérdekű kérdés, amely tudományos, jogi és társadalmi diskurzus tárgya lehet Európa-szerte”.
Szili arra is felhívta a figyelmet, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke és az Emberi Jogok Európai Bíróságának következetes gyakorlata szerint
a véleménynyilvánítás szabadsága különösen erős védelmet élvez akkor, amikor történelmi eseményekről, állami felelősségről vagy múltbeli jogsértésekről folyik a vita.
Ezt követően felidézte, hogy a strasbourgi bíróság több ítéletében hangsúlyozta, hogy az állam nem jogosult „történelmi igazságot” büntetőjogi eszközökkel kikényszeríteni, és a kritikus vélemények kriminalizálása aránytalan és összeegyeztethetetlen egy demokratikus társadalom követelményeivel.
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovák törvény következményeire akarják ráirányítani a figyelmet.
A valamikori házelnök levelében kiemelte, különösen aggályos, hogy a módosítás nem egyértelműen meghatározott, hanem általánosságban a „kritikát” teszi büntetendővé. „Ez sérti a jogbiztonság és a kiszámíthatóság elvét, amely az Európai Unió Bíróságának állandó gyakorlata szerint a jogállamiság egyik alapkövetelménye. A büntetőjognak, jellegéből fakadóan is, különösen szigorú alkotmányos és uniós elveknek kell megfelelnie.
A jogszabály alkalmas arra, hogy elrettentő hatást gyakoroljon, öncenzúrához vezessen. Ez nemcsak az egyéni alapjogokat sérti, hanem a demokratikus közbeszéd egészét aláássa”
– húzta alá.
A főtanácsadó hozzátette, álláspontja szerint a rendelkezés ellentétes az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében rögzített alapértékekkel, különösen
Végül arra kérte a Bizottság elnökét, hogy hatáskörében eljárva vizsgálja meg a Szlovák Büntető törvénykönyv módosításának összhangját az uniós joggal és az Alapjogi Chartával, és tegye meg a szükséges lépéseket az alapvető jogok védelme érdekében.
„Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió csak akkor maradhat hiteles értékközösség, ha alapelveit minden tagállamban következetesen és kivétel nélkül érvényesíti” – zárta posztját Szili Katalin.
Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP