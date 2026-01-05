Nagyot akart gurítani Radnai Márk, de kiderült, hogy a rezsicsökkentés még mindig működik

Francesca Rivafinoli, a Mandiner állandó szerzője egy igencsak elgondolkodató képernyőfotót osztott meg közösségi oldalán. A képen az látható, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke azt a kérdést tette fel követőinek, hogy náluk mennyit nőtt a gázszámla az elmúlt években.

Magyar Péter jobbkeze vélhetően azt várta, hogy majd elindul majd a panaszáradat, azonban sorra érkeztek azok a kommentek, melyek azt bizonyítják, hogy