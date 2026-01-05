Ft
rezsicsökkentés tisza párt magyar péter nemzet hangja radnai márk francesca rivafinoli konzultáció

Nagyot akart gurítani Radnai Márk, de kiderült, hogy a rezsicsökkentés még mindig működik

2026. január 05. 18:55

„Ilyen egy transzparens »Nemzet hangja« konzultáció” – fogalmazott szerzőnk, Francesca Rivafinoli.

2026. január 05. 18:55
null

Francesca Rivafinoli, a Mandiner állandó szerzője egy igencsak elgondolkodató képernyőfotót osztott meg közösségi oldalán. A képen az látható, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke azt a kérdést tette fel követőinek, hogy náluk mennyit nőtt a gázszámla az elmúlt években.

Magyar Péter jobbkeze vélhetően azt várta, hogy majd elindul majd a panaszáradat, azonban sorra érkeztek azok a kommentek, melyek azt bizonyítják, hogy 

a rezsi csökkentés működik, mivel a felhasználók azt a választ adták, hogy semennyivel, sőt, ez igaz az áramra is.

Sőt, akadt olyan kommentelő, aki visszakérdezett: „hogy miért kell hülyíteni a népet”.

Publicistánk ehhez a felsoroláshoz kísérőszövegként annyit fűzött hozzá, hogy „na, ilyen egy transzparens »Nemzet hangja« konzultáció”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Forrás: Facebook

Az EU terve veszélybe sodorná a rezsicsökkentést

2028. január 1-től karbonadóval sújtanák a háztartások fűtését, a közlekedést és a mezőgazdasági termelőket. A rendszert Brüsszel a környezetvédelemmel próbálja magyarázni, a kezdeményezést pedig Magyar Péter és a Tisza Párt is támogatja – írta meg a Magyar Nemzet a Ellenpontra hivatkozva.

Az oknyomozó portál rámutatott, Brüsszel terve a „szennyező fizet” elv alapján büntetné a cégeket. Mindez a valóságban azonban 

a magyar fogyasztóknak jelentős energia-, üzemanyag- és termelési áremelkedést jelentene. 

Nem meglepő módon Magyar Péter és a Tisza Párt támogatja a tervezetet – húzták alá.

Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. január 05. 19:56
Totál Idióta Szarfejű Alakok.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 05. 19:36
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2026. január 05. 19:28
"Ott (tiszáéknál) mindenki hülye?"
Válasz erre
2
0
billysparks
2026. január 05. 19:18
A rezsicsökkentés azt jelenti, hogy az állam finanszírozza a lakosság fogyasztását. Jó ez? Jogos kérdés. Nézzük meg Bezzegcsehországot. Ott nem nincs rezsicsöki. A lakosság fizeti a piaci árat. Négyszer annyit fizet az átlagcseh a gázért mint egy magyar. Viszont, abból a pénzből, amit az állampolgáraira költene, odaadják az ukránoknak. örülnek a csehek? ja ... Fiala a ( vesztes) kampányában azt kérdezte a hallgatóságától, szeretnének úgy élni, mint a magyarok? Erre beszólt egy csóka, szeretnék akkora villanyszámlát fizetni, mint egy magyar. Lehet fikázni a rezsicsökit, meg lehet cseh rezsiszámlát fizetni. Gyorsan kijózanodna egy tiszaktivista, ha megkapná egy cseh rezsiszámláját( Tiszaktivistáknak:- Nekem ne ... tizenhárom éve vagyok együtt a cseh nőmmel, úgyhogy nekem ne jöjjetek a hasraütött adataitokkal, hogy ott minden ingyen van.)
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!