Nagyot akart gurítani Radnai Márk, de kiderült, hogy a rezsicsökkentés még mindig működik

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
„Ilyen egy transzparens »Nemzet hangja« konzultáció” – fogalmazott szerzőnk, Francesca Rivafinoli.
Francesca Rivafinoli, a Mandiner állandó szerzője egy igencsak elgondolkodató képernyőfotót osztott meg közösségi oldalán. A képen az látható, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke azt a kérdést tette fel követőinek, hogy náluk mennyit nőtt a gázszámla az elmúlt években.
Magyar Péter jobbkeze vélhetően azt várta, hogy majd elindul majd a panaszáradat, azonban sorra érkeztek azok a kommentek, melyek azt bizonyítják, hogy
a rezsi csökkentés működik, mivel a felhasználók azt a választ adták, hogy semennyivel, sőt, ez igaz az áramra is.
Sőt, akadt olyan kommentelő, aki visszakérdezett: „hogy miért kell hülyíteni a népet”.
Publicistánk ehhez a felsoroláshoz kísérőszövegként annyit fűzött hozzá, hogy „na, ilyen egy transzparens »Nemzet hangja« konzultáció”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
2028. január 1-től karbonadóval sújtanák a háztartások fűtését, a közlekedést és a mezőgazdasági termelőket. A rendszert Brüsszel a környezetvédelemmel próbálja magyarázni, a kezdeményezést pedig Magyar Péter és a Tisza Párt is támogatja – írta meg a Magyar Nemzet a Ellenpontra hivatkozva.
Az oknyomozó portál rámutatott, Brüsszel terve a „szennyező fizet” elv alapján büntetné a cégeket. Mindez a valóságban azonban
a magyar fogyasztóknak jelentős energia-, üzemanyag- és termelési áremelkedést jelentene.
Nem meglepő módon Magyar Péter és a Tisza Párt támogatja a tervezetet – húzták alá.
Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala