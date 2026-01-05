Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gary Anderson Luke Humphries Luke Littler darts Premier League Nathan Aspinall darts Peter Wright Michael van Gerwen

Megszületett a nagy döntés: ennek nem mindenki fog örülni Nagy-Britanniában

2026. január 05. 17:52

Gary Anderson, Peter Wright és Nathan Aspinall sincs ott a szereplők között. A PDC kihirdette a 2026-os darts Premier League-sorozat mezőnyét.

2026. január 05. 17:52
null

A dartssport első számú szervezete, a PDC hétfő délután nyilvánosságra hozta a 2026-os Premier League-sorozat mezőnyét. A világranglista első négy helyezettje, az immár kétszeres világbajnok Luke Littler és a címvédő Luke Humphries, valamint Gian van Veen és Michael van Gerwen alanyi jogon bekerült a szereplők közé, rajtuk kívül szabadkártyásként Jonny Clayton (5. a világranglistán), Stephen Bunting (7.), Josh Rock (9.) és Gerwyn Price (12.) indulhat még a versenysorozatban.

darts Premier League, darts, Gary Anderson, PL
Gary Anderson a 2026-os darts Premier League-sorozat legnagyobb hiányzója, bár a hírek szerint ő akkor sem vállalta volna a szereplést, ha meghívják (Fotó: PDC)

A világranglista első nyolc helyezettje közül Gary Anderson (6.) és Ryan Searle (8.) sincs ott a mezőnyben – mindketten elődöntősök voltak a múlt szombaton véget érő világbajnokságon –, nem kapott meghívást Peter Wright sem, a tavalyi garnitúrából pedig kimaradt

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron
  • Nathan Aspinall, 
  • Chris Dobey 
  • és Rob Cross is.

Ezt is ajánljuk a témában

A Premier League-sorozat február 5-én kezdődik és május 28-ig tart. Minden csütörtökön nyolcas minitornákat rendeznek, melyeken a győztes öt pontot (plusz 10 ezer fontot), a döntő vesztese három pontot, a két elődöntős pedig két-két pontot kap. A 16. forduló utáni összesített tabella első négy helyezettje bejut a londoni négyes döntőbe, amelyen kiderül, ki lesz a sorozat idei bajnoka. Az első versenyt február 5-én Newcastle-ben rendezik.

 

A mostani szereplők közül Van Gerwen korábban hétszer (2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023), Littler (2024), Humphries (2025) és Clayton (2021) pedig egyszer-egyszer nyerte meg a PL-t. Price 2023-ban döntős volt, Bunting kétszer is a nyolcadik helyen zárt. Van Veen és Rock újoncként indul az idei sorozatban.

Nyitókép: BEN STANSALL / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kaldvi
2026. január 05. 18:24
"Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre: Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”" Komolyan már bazdmeg ne hazudjatok, folyamatosan ki van emelve ez a szar, nem kattintottak rá!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!