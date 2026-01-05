Megszületett a nagy döntés: ennek nem mindenki fog örülni Nagy-Britanniában

A dartssport első számú szervezete, a PDC hétfő délután nyilvánosságra hozta a 2026-os Premier League-sorozat mezőnyét. A világranglista első négy helyezettje, az immár kétszeres világbajnok Luke Littler és a címvédő Luke Humphries, valamint Gian van Veen és Michael van Gerwen alanyi jogon bekerült a szereplők közé, rajtuk kívül szabadkártyásként Jonny Clayton (5. a világranglistán), Stephen Bunting (7.), Josh Rock (9.) és Gerwyn Price (12.) indulhat még a versenysorozatban.

Gary Anderson a 2026-os darts Premier League-sorozat legnagyobb hiányzója, bár a hírek szerint ő akkor sem vállalta volna a szereplést, ha meghívják (Fotó: PDC)

A világranglista első nyolc helyezettje közül Gary Anderson (6.) és Ryan Searle (8.) sincs ott a mezőnyben – mindketten elődöntősök voltak a múlt szombaton véget érő világbajnokságon –, nem kapott meghívást Peter Wright sem, a tavalyi garnitúrából pedig kimaradt