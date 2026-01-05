Megszületett a nagy döntés: ennek nem mindenki fog örülni Nagy-Britanniában

Egy darázs okozta a legnagyobb izgalmakat – nagyon sima meccset hozott a dartsvilágbajnokság döntője
Luke Littler megvédte címét.
Gary Anderson, Peter Wright és Nathan Aspinall sincs ott a szereplők között. A PDC kihirdette a 2026-os darts Premier League-sorozat mezőnyét.
A dartssport első számú szervezete, a PDC hétfő délután nyilvánosságra hozta a 2026-os Premier League-sorozat mezőnyét. A világranglista első négy helyezettje, az immár kétszeres világbajnok Luke Littler és a címvédő Luke Humphries, valamint Gian van Veen és Michael van Gerwen alanyi jogon bekerült a szereplők közé, rajtuk kívül szabadkártyásként Jonny Clayton (5. a világranglistán), Stephen Bunting (7.), Josh Rock (9.) és Gerwyn Price (12.) indulhat még a versenysorozatban.
A világranglista első nyolc helyezettje közül Gary Anderson (6.) és Ryan Searle (8.) sincs ott a mezőnyben – mindketten elődöntősök voltak a múlt szombaton véget érő világbajnokságon –, nem kapott meghívást Peter Wright sem, a tavalyi garnitúrából pedig kimaradt
Ezt is ajánljuk a témában
Luke Littler megvédte címét.
A Premier League-sorozat február 5-én kezdődik és május 28-ig tart. Minden csütörtökön nyolcas minitornákat rendeznek, melyeken a győztes öt pontot (plusz 10 ezer fontot), a döntő vesztese három pontot, a két elődöntős pedig két-két pontot kap. A 16. forduló utáni összesített tabella első négy helyezettje bejut a londoni négyes döntőbe, amelyen kiderül, ki lesz a sorozat idei bajnoka. Az első versenyt február 5-én Newcastle-ben rendezik.
A mostani szereplők közül Van Gerwen korábban hétszer (2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023), Littler (2024), Humphries (2025) és Clayton (2021) pedig egyszer-egyszer nyerte meg a PL-t. Price 2023-ban döntős volt, Bunting kétszer is a nyolcadik helyen zárt. Van Veen és Rock újoncként indul az idei sorozatban.
Nyitókép: BEN STANSALL / AFP