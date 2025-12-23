Botrány Londonban: érzelmes posztban magyarázta meg rajongóinak az angol, miért nyúlt tiltott szerekhez

Gőzerővel dübörög Londonban a PDC-dartsvilágbajnokság, amelyen megbotránkoztatta a világot az angol Dom Taylor – hiába nyerte magabiztosan az első mérkőzését, kizárták a vb-ről. A 27 éves versenyző megbukott a kötelező drogteszten, ráadásul ez nem először történt meg vele a szigetországban.

Az eset után a közösségi oldalán mindenkitől elnézést kért a dartsjátékos, majd azt is megindokolta, miért nyúlt a tiltott szerekhez.

„Az első trauma, amit átéltem: 12 évesen megtaláltam az elhunyt nagymamámat az ágyban, majd egy esztendőn belül több szörnyű esemény is történt velem. A bátyámnak szívrohama volt, illetve egy nagyon közeli barátom agydaganatban halt meg” – vallott posztjában a dartsos, majd így folytatta: