Botrány Londonban: érzelmes posztban magyarázta meg rajongóinak az angol, miért nyúlt tiltott szerekhez

„Élete végéig” bánni fogja – elveszítette a fejét a világbajnokságon, nekiestek a rajongók (VIDEÓ)
Kő kövön nem maradt, véresre verte az öklét: nem bírta elviselni a vereséget a skót.
Kizárták a világbajnokságról.
Gőzerővel dübörög Londonban a PDC-dartsvilágbajnokság, amelyen megbotránkoztatta a világot az angol Dom Taylor – hiába nyerte magabiztosan az első mérkőzését, kizárták a vb-ről. A 27 éves versenyző megbukott a kötelező drogteszten, ráadásul ez nem először történt meg vele a szigetországban.
Az eset után a közösségi oldalán mindenkitől elnézést kért a dartsjátékos, majd azt is megindokolta, miért nyúlt a tiltott szerekhez.
„Az első trauma, amit átéltem: 12 évesen megtaláltam az elhunyt nagymamámat az ágyban, majd egy esztendőn belül több szörnyű esemény is történt velem. A bátyámnak szívrohama volt, illetve egy nagyon közeli barátom agydaganatban halt meg” – vallott posztjában a dartsos, majd így folytatta:
Az idén a lányom halálának évfordulója különösen megviselt, ekkor kezdtem újra küzdeni a mentális egészségemmel. Visszatértem a szerekhez, hogy a testem és az elmém kibírja valahogy”
– magyarázta tettét Taylor, aki kijelentette: az ünnepek után segítséget kér majd a szerekről való leszokásban.
Ezt is ajánljuk a témában
Kő kövön nem maradt, véresre verte az öklét: nem bírta elviselni a vereséget a skót.
Fotó: Daniel Leal/AFP