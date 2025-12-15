Ft
12. 15.
hétfő
világbajnokság darts botrány

„Élete végéig” bánni fogja – elveszítette a fejét a világbajnokságon, nekiestek a rajongók (VIDEÓ)

2025. december 15. 17:56

Kő kövön nem maradt, véresre verte az öklét: nem bírta elviselni a vereséget a skót.

2025. december 15. 17:56
null

Emlékezetes mérkőzést játszott egymással a skót Cameron Menzies és az angol Charlie Manby a PDC-dartsvilágbajnokság ötödik játéknapján. Menzies lezárhatta volna a végletekig kiélezett csatát, de hibázott, 20 éves ellenfele pedig élt a kínálkozó eséllyel. A szurkolók legnagyobb örömére az utolsó nyíllal összejött a dupla 1-es kiszálló, így Manby 3–2-re legyőzte szigetországi riválisát.

A skót elveszítette a fejét a vereség után, ököllel megsorozta az asztalt, amellyel kivívta a szurkolók haragját.

Kirk Bevins játékvezetőnek kellett megnyugtatnia Menziest, aki magán kívül volt a teljesítménye miatt. Levonulásakor kifütyülték a rajongók, nagyon nem tetszett nekik a sportszerűtlen jelenet, majd a véres jobb kezét ápolni is kellett.

Glen Durrant, a Sky Sports kommentátora úgy fogalmazott, Menzies „élete végéig” bánni fogja ezt a jelenetet.

Nem ezt szerettük volna látni. Azt hiszem, Cameron Menzies élete végéig bánni fogja a dühkitörését. Nem volt jó nézni.”

Manby közben élete eddigi legjobb teljesítményének nevezte a győzelmet.

„Ez 100 százalékban a legnagyobb eredmény, amit dartsban valaha elértem” – jelentette ki a 20 éves tehetség, aki ezzel a sikerrel mutatkozott be a vb-n. Átlaga rosszabb volt, mint legyőzött ellenfeléé, mégis ő készülhet a folytatásra.

Az idei versenyen Manbyt Luke Littler kihívójaként is számon tartják, miután a huddersfieldi versenyző megdöntötte riválisa rekordját a Development Touron. Lenyűgöző, 130,70-es átlagot ért el azon a februári tornán, amelyen verseny történetének legjobb eredményét produkálta: megdöntötte a címvédő és jó barát Littler 115,22-es rekordját.

Fotó: X/képmentés

 

