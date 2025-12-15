„Élete végéig” bánni fogja – elveszítette a fejét a világbajnokságon, nekiestek a rajongók (VIDEÓ)

Emlékezetes mérkőzést játszott egymással a skót Cameron Menzies és az angol Charlie Manby a PDC-dartsvilágbajnokság ötödik játéknapján. Menzies lezárhatta volna a végletekig kiélezett csatát, de hibázott, 20 éves ellenfele pedig élt a kínálkozó eséllyel. A szurkolók legnagyobb örömére az utolsó nyíllal összejött a dupla 1-es kiszálló, így Manby 3–2-re legyőzte szigetországi riválisát.

A skót elveszítette a fejét a vereség után, ököllel megsorozta az asztalt, amellyel kivívta a szurkolók haragját.

Kirk Bevins játékvezetőnek kellett megnyugtatnia Menziest, aki magán kívül volt a teljesítménye miatt. Levonulásakor kifütyülték a rajongók, nagyon nem tetszett nekik a sportszerűtlen jelenet, majd a véres jobb kezét ápolni is kellett.