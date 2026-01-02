Itt a bizonyíték: Magyar Péter hazugságaival Tiszát lehetne rekeszteni (VIDEÓ)

Kocsis Máté és Nacsa Lőrinc voltak a Bayer show szilveszteri műsorának vendégei. A Fidesz frakcióvezetője egy vastagabb paksamétával a kezében jelent meg, és elárulta, hogy ez annak a folyamatosan bővülő és frissülő Excel-táblázatnak a nyomtatott verziója, melyben Magyar Péter hazugságait tartják számon.

Kocsis ezután bedobta, hogy beszélgetőtársai mondajanak egy random számot, és akkor kivesézik a Tisza Párt elnökének vonatkozó nagyotmondását, ferdítését. Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője a 32-es számot mondta, melynél az a hazugság szerepelt, hogy nem listáznak a Tisza Pártnál senkit. Azonban ezt rögtön meg tudták cáfolni.