Itt a bizonyíték: Magyar Péter hazugságaival Tiszát lehetne rekeszteni (VIDEÓ)

Hont András üzent a listázó Magyar Péternek: „Én zsidó vagyok!”
A publicista szerint az „új Megváltó aktuális szórakozása”, hogy felekezeti alapon listázza az ATV munkatársait.
Kocsis Máté a Bayer show szilveszteri kiadásában elmondta, hogy folyamatosan frissül és bővül az az Excel-táblázat, amiben vezetik Magyar Péter hazugságait.
Kocsis Máté és Nacsa Lőrinc voltak a Bayer show szilveszteri műsorának vendégei. A Fidesz frakcióvezetője egy vastagabb paksamétával a kezében jelent meg, és elárulta, hogy ez annak a folyamatosan bővülő és frissülő Excel-táblázatnak a nyomtatott verziója, melyben Magyar Péter hazugságait tartják számon.
Kocsis ezután bedobta, hogy beszélgetőtársai mondajanak egy random számot, és akkor kivesézik a Tisza Párt elnökének vonatkozó nagyotmondását, ferdítését. Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője a 32-es számot mondta, melynél az a hazugság szerepelt, hogy nem listáznak a Tisza Pártnál senkit. Azonban ezt rögtön meg tudták cáfolni.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője felidézte többek között azt az elhíresült ATV-s szereplését, mikor Rónai Egonnál vallási alapon listázta a televízió munkatársait. „A liberális értelmiséget különösebben nem zavarta, hogy (Magyar) közzétette a saját oldalán, hogy melyik ott dolgozó szerkesztőnek, vezetőnek, ilyen-olyan beosztású embernek milyen a vallási meggyőződése” – emlékeztetett.
De Kocsis Máté a 2025-ös tavaszi listabotrányt is előhozta, mikor olyan dokumentáció szivárgott ki, ahol a támogatók neve mellett olyan degradáló jelzők szerepeltek, mint
„S a nem listázunkhoz a nagy ukrán adatbotrányt még tegyük hozzá” – zárta gondolatait a frakcióvezető megemlítve azt a tiszás botrányt, mikor a Tiszavilág applikációból mintegy 200 ezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
Miközben 200 ezer ember érzékeny adata jelent meg az interneten, Magyar Péter nem keres felelősöket. Azt mondja viszont, „támadás” történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása.