Magyar Péter válasza a brutális adatszivárgásra: fogjuk meg egymás kezét!

A példátlan adatszivárgási botrány miatt az előválasztást is törölhetik Magyar Péterék
Magyar Péterék ukrán barátai úgy vigyáztak a személyes adatokra, hogy minden kikerült az internetre.
Miközben 200 ezer ember érzékeny adata jelent meg az interneten, Magyar Péter nem keres felelősöket. Azt mondja viszont, „támadás” történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása. Amit még ugye szeptemberre ígért, de már januárban azt állította, megvannak a képviselőjelöltek.
„Ártó szándékú támadás történt” – mondta Magyar Péter hétfőn délelőtt azt követően, hogy válságtanácskozást tartott a Tisza Párt elnöksége a példátlan adatszivárgási botrány miatt. Magyar Péter vasárnap esti posztjában azt ígérte, hétfőn délelőtt 9:30-kor részletes tájékoztatást ad. Ez a tájékoztatás egyébként 15 percet késett, bár előre felvett videót posztolt Magyar Péter a közösségi oldalán.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot:
200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.
A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán. Mint arról a Mandiner is beszámolt, egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból néhány héttel ezelőtt még csak közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, ez a szám a friss listán már 200 ezer fő. A bejelentkezési adatok alapján látszik, hogy az alkalmazást még szeptember 9-i indulása előtt Ukrajnában és az USA-ban is tesztelték.
„Az informatikai rendszereink hónapok óta folyamatos támadás alatt állnak. Ezek legnagyobb részét vissza tudtuk verni” – mondta Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy ennek az általa „támadássorozatnak” nevezett – valójában példátlan adatszivárgási botrány – része a – mint fogalmazott – „közpénz milliárdokból készített és terjesztett a hazugság új szintjére emelt mesterséges intelligencia használatával előállított, az internetet elárasztó aljas, hamis videók tömkelege, valamint az orosz és kínai trollfarmokkal felturbózott vérszegény digitális harcosok is”. Az a Magyar Péter beszél mesterséges intelligenciával készült videókról, aki rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát, erről itt írtunk.
A Magyar Péter által „támadásnak” nevezett adatszivárgási botrány időzítése a Tisza Párt elnöke szerint nem véletlen. Mint a videóban elhangzott: a „támadás” célja Magyar Péter szerint a novemberi jelöltállítás megakadályozása.
Csakhogy a jelöltek bemutatását szeptemberre ígérték Magyarék, ám ez akkor sem következett be, annak ellenére sem, hogy még januárban arról beszélt a Tisza Párt vezetője, hogy minden körzetben van kiváló jelöltjük.
„Orbán Viktorék célja egyértelmű: meg akarnak minket félemlíteni és el akarnak bizonytalanítani bennünket. Ez nem más, mint egy ellenséges listázás, amelynek célja a félelemkeltés” – mondta Magyar Péter. Az a Magyar Péter beszél listázásról, akinek a pártja illegálisan, titkon listázta saját támogatóit. Mint arról a Mandiner beszámolt, van, akit piásnak, alkesznek, okoskodónak vagy emberileg alkalmatlannak titulálnak. Annak fényében, miként vélekedett korábban Magyar a szimpatizánsairól – „büdösek az emberek és a szájuk” –, megjegyezhető, ez a lista egy újabb bizonyíték arra,
hogy a TISZA Pártban még a sajátjaikat is durván lenézik, megalázzák.
Egyébként a pártelnök sem tagadta, hogy címkézték az embereiket.
Milyen megoldást kínál Magyar Péter azután, hogy 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra? „A rendszerváltást követően a nemzeti együtt bűnözés rendszerének minden bűncselekménye mellett ennek az ügynek a politikai és nemzetbiztonsági felelősei is a törvény teljes szigorával fognak szembenézni” – mondta a videóban Magyar Péter, vagyis felelősségre vonás nem lesz, csak abban az esetben, ha megnyerik a választást.
A Tisza Párt vezetője azt kéri azoktól, akiknek most már az interneten elérhetők a legfontosabb érzékeny személyes adataik, hogy fogják meg egymást kezét. „Fogjuk meg egymás kezét, segítsük, védjük és támogassuk egymást. Mutassuk meg, hogy kitartunk, egységesek vagyunk, és hogy nem félünk”.
Magyar Péter ezúttal ismét új időpontot mondott, most
november 17-én tervezik bemutatni képviselő-jelöltjeiket.
Az első körös szavazást november 23-24-re ígérte, a másodikat pedig november 25. és 27. között. A 106 képviselőt pedig november 30-án mutatják be. A szavazást a Tiszavirág applikáció helyett a Nemzet Hangja kampányban megismert nemzethangja.hu oldalon tartják.
Érdekes, a hétfői videóban Magyar Péter már nem mutogat az oroszokra. Ismert, az adatszivárgási botrány robbanásakor még Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: „A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”.
Nem most kezdődött az adatszivárgási botrány
A Tisza Párt applikációja körül nem most kezdődött az adatszivárgási botrány, de a mostani eset sokkal súlyosabb hiányosságokra utal, mint a korábbi.
Munkatársunk adatai is nyilvánosságra kerültek
A kiszivárgott lista valós adatokat tartalmaz, amelyet alátámaszt az is, hogy a Mandiner munkatársának a személyes adatai is szerepelnek rajta, aki azért regisztrált, hogy tesztelje az ellenzéki párt applikációját.
Ukránokhoz kerülhettek az érzékeny adatok
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból néhány héttel ezelőtt még csak közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, ez a szám a friss listán már 200 ezer fő.
Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.
