Magyar Péter válasza a brutális adatszivárgásra: fogjuk meg egymás kezét!

A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán. Mint arról a Mandiner is beszámolt, egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból néhány héttel ezelőtt még csak közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, ez a szám a friss listán már 200 ezer fő. A bejelentkezési adatok alapján látszik, hogy az alkalmazást még szeptember 9-i indulása előtt Ukrajnában és az USA-ban is tesztelték.

A folyamatosan csúszó jelöltállítással magyarázkodik Magyar Péter

„Az informatikai rendszereink hónapok óta folyamatos támadás alatt állnak. Ezek legnagyobb részét vissza tudtuk verni” – mondta Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy ennek az általa „támadássorozatnak” nevezett – valójában példátlan adatszivárgási botrány – része a – mint fogalmazott – „közpénz milliárdokból készített és terjesztett a hazugság új szintjére emelt mesterséges intelligencia használatával előállított, az internetet elárasztó aljas, hamis videók tömkelege, valamint az orosz és kínai trollfarmokkal felturbózott vérszegény digitális harcosok is”. Az a Magyar Péter beszél mesterséges intelligenciával készült videókról, aki rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát, erről itt írtunk.

A Magyar Péter által „támadásnak” nevezett adatszivárgási botrány időzítése a Tisza Párt elnöke szerint nem véletlen. Mint a videóban elhangzott: a „támadás” célja Magyar Péter szerint a novemberi jelöltállítás megakadályozása.