A sajtótól tudták meg Magyar Péter emberei, hogy listázzák és sértegetik őket, többen megalázva érzik magukat

A Ripost most arról ír, megkerestek jó pár jelentkezőt, akik szinte kivétel nélkül ugyanazt mondták:

nem tudtak erről, csalódtak és felháborítónak tartják a listázást, és azt is, hogy ennyire felháborító módon kezelik jogtalanul a legszemélyesebb adataikat. A listához gyakorlatilag bárki hozzáférhetett.

Anikó, akihez azt írták megjegyzésként, hogy lassan beszél, alkalmatlan a munkára, aljas rágalomnak nevezte, hogy alkalmatlan lenne bármire is. A Ripostnak elmondta, hogy egy betegségből adódóan lassan beszél, de nem szorul segítségre a minden napokban. Majd hozzátette, hogy nem tudott a listáról és arról sem, hogy az kiszivárgott. Felhívták Dórát is, akit nagyon fiatalnak és visszahúzódónak írtak le a tiszások. „Hát nem...csodálatos... Nem esik jól, most ez eléggé lesokkolt. Sok mindenre számítottam, erre nem. Remélem kiderül, ki szivárogtatta ki és lesz ennek valamilyen következménye. Beszélek a szüleimmel, hogy mi legyen” – mondta a lány.

Judit szintén felháborodott a helyzeten, a Ripost interjúja alapján ő most attól fél, hogy az interneten kószáló adatai miatt netes csalók áldozatává válik.

Nyitókép forrása: Mandiner