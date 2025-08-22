Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi Bajnokok Ligája-selejtező Qarabag videó Varga Barnabás Bajnokok Ligája Ferencváros Azerbajdzsán

Magyar játékos lehet a Bajnokok Ligája-selejtezők gólkirálya

2025. augusztus 22. 19:20

Varga Barnabás tarthatatlan, nem véletlenül figyelik olasz klubok.

2025. augusztus 22. 19:20
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett az azeri Qarabagtól a labdarúgó Bajnokok Ligája 4., utolsó selejtezőfordulójának első felvonásán. A Fradi gólját az a Varga Barnabás szerezte, aki már öt találatnál jár.

A 30 éves magyar válogatott csatár az örmény Noah elleni mindkét második selejtezős meccsen eredményes volt, a bolgár Ludogorec elleni visszavágón pedig duplázott (az első, idegenbeli találkozó nem hozott gólt). Vargát a Groupama Arénában a Qarabag védői sem tudták megállítani, az első félidőben két érintésből klasszisgólt szerzett.


Ezzel öt BL-selejtezőn öt találatnál jár, amivel a mostani kiírásban a góllövőlista második helyét foglalja el. Előtte a Lech Poznan svéd–szír támadója, Mikael Ishak csak eggyel lőtt többet nála, míg más ötgólos játékos nincs a listán. Mivel a lengyel csapat az előző körben kiesett, az éllovas a góljai számát már nem tudja tovább növelni.

Fotó: Transfermarkt

Mint írtuk, Varga teljesítményére az olasz Serie A-ban is felfigyeltek már. Négy élvonalbeli klubbal (Cagliari, Cremonese, Udinese, Napoli), valamint az egyesült arab emírségekbeli Al-Dzsazirával is összeboronálták már, de menedzsere, Paunoch Péter szerint még konkrétumokról nem lehet beszélni.

Ezt is ajánljuk a témában

Varga egyébként az NB I új kiírásában is elkezdte a gólgyártást, már két gólnál és egy gólpassznál jár. A hétvégén viszont biztosan nem talál be a kapuba, mivel a Ferencváros elhalasztotta a Kisvárda elleni idegenbeli fellépését.

A Fradi legközelebb a Qarabag vendégeként lép pályára Azerbajdzsánban, mégpedig jövő szerdán 18 óra 45 perckor. A párharc győztese a BL, míg a vesztese az Európa-liga főtáblájára kerül.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2025. augusztus 22. 20:20
Ismét egy végtelenül primitív,ostoba -hatna,-hetne, volna, lenne feltételezős cikk. Ha majd V.B. gólkirály lesz,és pláne továbbjut Bakuban,meg amikor leigazolta egy toligás csapat, akkor majd lehet örülni. Hajrá Fradi!
Válasz erre
0
0
westend
2025. augusztus 22. 19:40
Ne igyunk előre a medveprémre, és pláne ha a jövő héten Bakuban bukta lesz..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!