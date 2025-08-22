Magyar játékos lehet a Bajnokok Ligája-selejtezők gólkirálya

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett az azeri Qarabagtól a labdarúgó Bajnokok Ligája 4., utolsó selejtezőfordulójának első felvonásán. A Fradi gólját az a Varga Barnabás szerezte, aki már öt találatnál jár.

A 30 éves magyar válogatott csatár az örmény Noah elleni mindkét második selejtezős meccsen eredményes volt, a bolgár Ludogorec elleni visszavágón pedig duplázott (az első, idegenbeli találkozó nem hozott gólt). Vargát a Groupama Arénában a Qarabag védői sem tudták megállítani, az első félidőben két érintésből klasszisgólt szerzett.



Ezzel öt BL-selejtezőn öt találatnál jár, amivel a mostani kiírásban a góllövőlista második helyét foglalja el. Előtte a Lech Poznan svéd–szír támadója, Mikael Ishak csak eggyel lőtt többet nála, míg más ötgólos játékos nincs a listán. Mivel a lengyel csapat az előző körben kiesett, az éllovas a góljai számát már nem tudja tovább növelni.

Mint írtuk, Varga teljesítményére az olasz Serie A-ban is felfigyeltek már. Négy élvonalbeli klubbal (Cagliari, Cremonese, Udinese, Napoli), valamint az egyesült arab emírségekbeli Al-Dzsazirával is összeboronálták már, de menedzsere, Paunoch Péter szerint még konkrétumokról nem lehet beszélni.