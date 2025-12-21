Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

2025. december 21. 14:36

Márki-Zay Péter után Magyar Péterben reménykedik a baloldal. Az „előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet” folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.

2025. december 21. 14:36
null
Mandiner
Mandiner

A legutóbbi országgyűlési választáson hiába jött létre az egyesült baloldali lista, idővel kiderült, hogy a közös jelöltek és Márki-Zay Péter akkori miniszterelnök-jelölt nem jelentetett valós alternatívát. Ezt a politikai állóvizet próbálta felzavarni a baloldal 2025 végére, ezúttal Magyar Pétert előre tolva és még inkább az online térben szervezve újra magát és közvetítve üzeneteit. Az új csatatér új stratégiát is követelt, és Orbán Viktor csapatának is alkalmazkodnia kellett az új kampányhoz. A folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.

G. Fodor Gábor szerint a Fidesz 2025-ös éve azzal telt, hogy felvértezze magát a Tiszával szemben, mely új kihívások elé állította. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:

A Fidesz nézőpontjából a Magyar Péter-jelenség az tulajdonképpen egy jókor jött pofon. És a Fidesz azt csinálta, ami a természete: az ilyen kihívásokból nyer energiát. Ezt a kihívást, ezt a Magyar Péter-jelenséget átalakította saját energiájává.

Az elemző úgy látja, hogy ez a folyamat zajlott le 2025 második felében, és ez a magyarázat a mögött is, hogy a Tisza megállt és a Fidesz el kezdett erősödni. Hozzátette, hogy mind a saját intézetüknél, mind a Nézőpont Intézet adataiban is az látszik, hogy a Fidesz egyre jobban megelőzi a Tiszát.

„A Fidesz képes volt a kihívásból nemcsak tanulni, hanem energiákat nyerni a megújuláshoz”

fogalmazott G. Fodor.

A mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudja megnézni.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

mihint
2025. december 21. 16:36
Ugyan már. Alapvetően röhejes, ahogyan bárkik a mostani helyzettel párhuzamot szeretnének, történelmileg. Számomra elég egyszerű: politikai haszonszerzésnek a "jogállamiság" fel van áldozva. Én nem szeretném, ha így lenne. Nem érzem magam egyenlőnek a nap-mint-nap hazudozókkal, legyenek bár pártfüggetlenek. Hová tűnt a józan ész?
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
•••
2025. december 21. 16:18 Szerkesztve
Az Atv pénteki Fórumban a hithű tiszás nyugdíjas támadja a rendszert, mert mint ő mondta a férje nyugdíja kiemelkedő, de az övé csekély, mert anno ő zsebbe kapta a fizetést. Bevallottan feketézett. Most meg sír az Atv-ben. Íme a Tiszás szavazótábor felépítése és bemutatkozása élőben!
Válasz erre
4
0
B_kanya
2025. december 21. 16:11
mr-woof-2 2025. december 21. 16:01 Tehát a saját mérésüknél is a Tisza vezet :))) NAgykőrösön is a pissa vezetett, 30%-ot kapott az álcivil jelöltjük, a Fidesz jelöltje 52%-ot. Áradjon az adat!
Válasz erre
3
0
tapir32
2025. december 21. 16:09
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Csak az agyhalottak hisznek Magyar Péternek.
Válasz erre
5
0
