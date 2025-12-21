Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni
2025 a változás éve volt a magyar politikában. Mutatjuk, miért.
Márki-Zay Péter után Magyar Péterben reménykedik a baloldal. Az „előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet” folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.
A legutóbbi országgyűlési választáson hiába jött létre az egyesült baloldali lista, idővel kiderült, hogy a közös jelöltek és Márki-Zay Péter akkori miniszterelnök-jelölt nem jelentetett valós alternatívát. Ezt a politikai állóvizet próbálta felzavarni a baloldal 2025 végére, ezúttal Magyar Pétert előre tolva és még inkább az online térben szervezve újra magát és közvetítve üzeneteit. Az új csatatér új stratégiát is követelt, és Orbán Viktor csapatának is alkalmazkodnia kellett az új kampányhoz. A folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.
G. Fodor Gábor szerint a Fidesz 2025-ös éve azzal telt, hogy felvértezze magát a Tiszával szemben, mely új kihívások elé állította. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:
A Fidesz nézőpontjából a Magyar Péter-jelenség az tulajdonképpen egy jókor jött pofon. És a Fidesz azt csinálta, ami a természete: az ilyen kihívásokból nyer energiát. Ezt a kihívást, ezt a Magyar Péter-jelenséget átalakította saját energiájává.
Az elemző úgy látja, hogy ez a folyamat zajlott le 2025 második felében, és ez a magyarázat a mögött is, hogy a Tisza megállt és a Fidesz el kezdett erősödni. Hozzátette, hogy mind a saját intézetüknél, mind a Nézőpont Intézet adataiban is az látszik, hogy a Fidesz egyre jobban megelőzi a Tiszát.
„A Fidesz képes volt a kihívásból nemcsak tanulni, hanem energiákat nyerni a megújuláshoz”
– fogalmazott G. Fodor.
A mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudja megnézni.
