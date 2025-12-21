Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

A legutóbbi országgyűlési választáson hiába jött létre az egyesült baloldali lista, idővel kiderült, hogy a közös jelöltek és Márki-Zay Péter akkori miniszterelnök-jelölt nem jelentetett valós alternatívát. Ezt a politikai állóvizet próbálta felzavarni a baloldal 2025 végére, ezúttal Magyar Pétert előre tolva és még inkább az online térben szervezve újra magát és közvetítve üzeneteit. Az új csatatér új stratégiát is követelt, és Orbán Viktor csapatának is alkalmazkodnia kellett az új kampányhoz. A folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.

G. Fodor Gábor szerint a Fidesz 2025-ös éve azzal telt, hogy felvértezze magát a Tiszával szemben, mely új kihívások elé állította. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: