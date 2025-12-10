Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Kapu Tibor Mesterterv Szabó Zsófi Orbán Viktor Curtis Mráz Ágoston Sámuel

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

2025. december 10. 15:40

A baloldali megmondóemberek sokáig visszatartották a jobboldali érzelmű hírességeket. Mára viszont fordult a helyzet, és egyre többen állnak ki Orbán Viktor mellett.

2025. december 10. 15:40
null
Mandiner
Mandiner

A baloldali véleménydiktatúra éveken át arra kényszerítette a magyar hírességeket, hogy ne vállalják fel, ha a Fidesszel szimpatizálnak. Ha ezt megtették, azonnal jött a gyűlölet-cunami, mely sokakat elrettentett. Orbán Viktor viszont ezt nem tűrte tovább, és megvédte a vele szimpatizáló ismert embereket, legutóbb például Kapu Tibort Molnár Áronnal hadakozásával szemben. Ennek hála egyre többen beszélnek nyíltan jobboldali szimpátiájukról. A jelenségről a Mestertervben is beszélgettünk.

G. Fodor Gábor úgy látja, hogy a baloldali elnyomás időszaka véget ért. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint egyfelől az eddigi megmondóemberek elveszítették tekintélyüket, másfelől nyár óta a megtámadott mellé mindig odalépett Orbán Viktor.

Azt mondta: velünk van! Ne félj, megvédünk! És innentől fogva azt érzik, hogy ez nem egy stigma. Nem szégyen azt mondani, hogy én egy jobboldali érzelmű vagyok, és a Fideszre fogok szavazni.

- mondta G. Fodor. Szerinte emiatt egyre több híresség meri felvállalni, hogy Fidesz-szimpatizáns, ami egy nagyszerű dolog. Végül mindenkit arra biztatott, csak így tovább:

Én csak annyit tudok mondani Szabó Zsófinak, Curtisnek, Kapu Tibornak meg még sokan másoknak, hogy nyugodtan, bátran! Győzni fogunk!

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2025. december 10. 17:06
Mióta tényező ,hogy egy molnár áron nevű " büdös szájú " csepűrágó ripacs mit mond ?
Válasz erre
2
0
elégia
2025. december 10. 16:29
Kapu Tiborhoz úgy aránylik Molnár Áron, mint sashoz az üregi nyúl.
Válasz erre
7
0
balbako_
2025. december 10. 16:25
Kocsmai hőz9öngőktől nem kell félni. Undorító emberek undorító harcmodora fenyegetőzni undorító emberek érdekében. Ez persze kontraproduktív is, egyre kevesebb embernek lehet a goromba Messiást eladni, aki teleszart gatyában "képviseli Európát" a haladárokat. Testőrök gyűrűjéből gyalázza a riportereket és hergeli a csőcseléket. Csakhogy egyre többen térnek észre, hogy ez egy pszichopata, aki szolgai módon végrehajtja Európa gyilkosainak minden parancsát. Minden szombaton kitelepülnek a Szaros hívei az újpesti piac elé és álldogálnak ketten hárman az emberek meg elsietnek mellettük szótlanul. Újpest az egyik megveszekedettebb ellenzéki fészek, de a Szaros bandájára nem kíváncsiak. Amikor koslat Orbán után a háborúellenes gyűlései helyszínére az odautaztatott fáradt nyugdíjasai egyre kevesebben vannak az Orbánt hallgatók ezreléke csak. Kiszáradt a Szaros Tiszája.
Válasz erre
8
0
bagoly-29
2025. december 10. 16:24
Mindig megkérdem a ballibsi veszettektől, hogy ők személyesen miből részesültek kevesebben mint pl. egy fideszes szomszédjuk, milyen hátrány érte őket azért mert ellenzékiek? Nincs válasz, vagy csak süket, elterelő duma, a megszokott hazugságok, stb. Ez náluk egy veleszületett antipátiából jövő rögeszmés gyűlölködés! Semmi sem változtat rajta mig élnek.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!