Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Menjen-e Orbán akkor is, ha ezzel rosszabb lesz nekem? – Nos, erre csak kevés elvetemült mond egyértelmű igent
Az ország nem euforikusan fideszes – de nem is ég a kormányváltás tüzében. Kohán Mátyás írása.
A baloldali megmondóemberek sokáig visszatartották a jobboldali érzelmű hírességeket. Mára viszont fordult a helyzet, és egyre többen állnak ki Orbán Viktor mellett.
A baloldali véleménydiktatúra éveken át arra kényszerítette a magyar hírességeket, hogy ne vállalják fel, ha a Fidesszel szimpatizálnak. Ha ezt megtették, azonnal jött a gyűlölet-cunami, mely sokakat elrettentett. Orbán Viktor viszont ezt nem tűrte tovább, és megvédte a vele szimpatizáló ismert embereket, legutóbb például Kapu Tibort Molnár Áronnal hadakozásával szemben. Ennek hála egyre többen beszélnek nyíltan jobboldali szimpátiájukról. A jelenségről a Mestertervben is beszélgettünk.
G. Fodor Gábor úgy látja, hogy a baloldali elnyomás időszaka véget ért. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint egyfelől az eddigi megmondóemberek elveszítették tekintélyüket, másfelől nyár óta a megtámadott mellé mindig odalépett Orbán Viktor.
Azt mondta: velünk van! Ne félj, megvédünk! És innentől fogva azt érzik, hogy ez nem egy stigma. Nem szégyen azt mondani, hogy én egy jobboldali érzelmű vagyok, és a Fideszre fogok szavazni.
- mondta G. Fodor. Szerinte emiatt egyre több híresség meri felvállalni, hogy Fidesz-szimpatizáns, ami egy nagyszerű dolog. Végül mindenkit arra biztatott, csak így tovább:
Én csak annyit tudok mondani Szabó Zsófinak, Curtisnek, Kapu Tibornak meg még sokan másoknak, hogy nyugodtan, bátran! Győzni fogunk!
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala