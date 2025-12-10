Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

A baloldali véleménydiktatúra éveken át arra kényszerítette a magyar hírességeket, hogy ne vállalják fel, ha a Fidesszel szimpatizálnak. Ha ezt megtették, azonnal jött a gyűlölet-cunami, mely sokakat elrettentett. Orbán Viktor viszont ezt nem tűrte tovább, és megvédte a vele szimpatizáló ismert embereket, legutóbb például Kapu Tibort Molnár Áronnal hadakozásával szemben. Ennek hála egyre többen beszélnek nyíltan jobboldali szimpátiájukról. A jelenségről a Mestertervben is beszélgettünk.

G. Fodor Gábor úgy látja, hogy a baloldali elnyomás időszaka véget ért. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint egyfelől az eddigi megmondóemberek elveszítették tekintélyüket, másfelől nyár óta a megtámadott mellé mindig odalépett Orbán Viktor.