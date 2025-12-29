Már nem lehet tagadni, egyértelműen megfordult a trend a pártok támogatottságában a második félévben

A számok nem hazudnak: a Szőlő utca ügye sem segített a Tiszán
A Nézőpont Intézet legújabb felmérése szerint egy most vasárnapi választást is magabiztosan nyernének a kormánypártok.
Orbán Viktort is alkalmasabbnak tartják az ország vezetésére Magyar Péterrel szemben.
A közvélemény-kutatások szerint az év végére tovább folytatódott az ősszel megkezdődött tendencia a pártversenyben, amelynek lényege, hogy a kormánypártok erősödnek, miközben a Tisza egyre veszít lendületéből és egyben támogatottságából. Ezt még a baloldali kutatóintézetek is alátámasztották, dacára annak, hogy náluk még mindig a Tisza vezeti a versenyt.
Visszatekintve a hónapra, a XXI. Század Intézet december elején közzétett felmérése azt mutatta, hogy Fidesz-KDNP tovább növelte előnyét: az október eleji méréshez képest egy százalékponttal erősödött, miközben a Tisza Párt egy ponttal gyengült. Az intézet elemzői szerint
a Tisza elérte a növekedési plafont – gyakorlatilag „begyűjtötte” mindazokat a korábbi ellenzéki protestszavazókat, akik elérhetőek voltak számára.
A politikailag aktív, biztos szavazók körében december elején az intézetnél a Fidesz-KDNP 45 százalékon, Tisza Párt pedig 40 százalékon állt.
A ZRI Závecz Research a hónap elején szintén a Fidesz erősödését mérte. A Nézőpont Intézet december elején közzétett kutatása arra mutatott rá, hogy emelkedett Orbán Viktor előnye Magyar Péterrel szemben a miniszterelnöki alkalmassági versenyben. Csak a magyarok harmada (32 százalék) bízná hazáját a Tisza-vezérre, míg közel felük (47 százalék) nem váltana miniszterelnököt – derült ki az elemzésből.
A hónap közepén mért pártpreferencia adatok szerint a Fidesz 46 százalékos listás eredményt volna el a 39 százalékos TISZA Párt előtt.
A Nézőpont Intézet arra is rámutatott elemzésében, hogy
a Tisza Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával,
támogatottsága egy százalékponttal csökkent is november vége óta (40-ről 39 százalékra).
A Republikon akkori felmérése hat százalékos Tisza előnyt mért úgy, hogy mindkét párt erősíteni tudott decemberben.
Karácsony előtt a 2022-es választás előtt a legpontosabb prognózist adó Magyar Társadalomkutató azt mérte, hogy a kormánypártok hónapról hónapra erősödtek, 2025 decemberére elérve a tizenhárom százalékos előnyt a Tiszával szemben. Az intézetnél az aktív szavazó pártválasztók között a Fidesz-KDNP 51, míg a Tisza 38 százalékon állt.
Érdemes megjegyezni: a Magyar Társadalomkutató nevű intézet volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet.
A kormánykritikus Publicus Intézet most közzétett kutatása persze szintén Tisza előnyt mutatott, ugyanakkor a novemberi mérésükhöz képest mindhárom választói csoportban erősödött a Fidesz. A biztos szavazók között a kormánypárt támogatottsága 32-ről 34-re, a Tiszáé pedig 37-ről 38 százalékra emelkedett.
Ami pedig még ennél is érdekesebb: arra a kérdésre, hogy ki milyen kimenetelre számít a választásokon, a magyar lakosság túlnyomó többsége továbbra is Orbán Viktor győzelmét prognosztizálta.
Tisza-győzelemre már csak a teljes népesség 35, a Fideszére pedig 42 százaléka fogadna.
A Magyar Társadalomkutató december 22–23. között végzett felmérése pedig azt mutatta, hogy Orbán Viktor a legnépszerűbb hazai politikus. A megkérdezettek 44 százaléka a miniszterelnököt inkább szimpatikusnak tartja, 11 százalék semlegesnek ítéli meg, míg 43 százalék inkább ellenszenvesnek.
