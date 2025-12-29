Már nem lehet tagadni, egyértelműen megfordult a trend a pártok támogatottságában a második félévben

A közvélemény-kutatások szerint az év végére tovább folytatódott az ősszel megkezdődött tendencia a pártversenyben, amelynek lényege, hogy a kormánypártok erősödnek, miközben a Tisza egyre veszít lendületéből és egyben támogatottságából. Ezt még a baloldali kutatóintézetek is alátámasztották, dacára annak, hogy náluk még mindig a Tisza vezeti a versenyt.

Visszatekintve a hónapra, a XXI. Század Intézet december elején közzétett felmérése azt mutatta, hogy Fidesz-KDNP tovább növelte előnyét: az október eleji méréshez képest egy százalékponttal erősödött, miközben a Tisza Párt egy ponttal gyengült. Az intézet elemzői szerint