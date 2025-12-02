Megint dührohamot fog kapni Magyar Péter: itt az újabb bizonyíték, az őszt is a Fidesz nyerte

„A magyar történelem balos szemétdombjára való” – mindent elmondott Orbán Viktor, amit a Tisza Párt megszorító programjáról tudni kell
A miniszterelnök szerint, ha jön a baloldal, akkor jön az adóemelés, a sarcolás és a vagyonvizsgálat is.
A jelek szerint elérte növekedési határát a Tisza Párt.
A XXI. Század Intézet legfrissebb, november 29. és december 1. között készült közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP tovább növelte előnyét: az október eleji méréshez képest egy százalékponttal erősödött, miközben a Tisza Párt egy ponttal gyengült – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Az intézet elemzői szerint a Tisza elérte a növekedési plafont – gyakorlatilag „begyűjtötte” mindazokat a korábbi ellenzéki protestszavazókat, akik elérhetőek voltak számára. A politikailag aktív, biztos szavazók körében jelenleg:
Fidesz-KDNP: 45 százalék, Tisza Párt: 40 százalék.
Jelentős változás történt a parlamenti erőviszonyok várható alakulásában is. Október elején még négypárti parlament körvonalazódott, a mostani adatok azonban hárompárti Országgyűlést vetítenek előre:
Az intézet hangsúlyozza: már csak bő négy hónap van hátra a 2026-os országgyűlési választásig.
„Mozgalmas, fordulatgazdag őszön vagyunk túl. Október-november egyértelműen a Fidesz sebességváltásáról és kezdeményezőképességének visszavételéről szólt.
Ezt mutatják a sorozatos kormányzati bejelentések (Otthon start program, háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége, 14. havi nyugdíj, vállalkozásokat segítő csomagon túl), valamint a intenzív diplomáciai aktivitás is – elég csak az Orbán–Trump találkozóra vagy a moszkvai látogatásra gondolni, amelyek középpontjában ismét az emberek mindennapjait leginkább érintő ügyek (rezsicsökkentés védelme, ukrajnai béke) álltak” – írták közleményükben.
Ezzel szemben a Tisza Párt ősze a nehézségekről és a megrekedésről szólt: „az adatszivárgási botrány, a kiszivárgott gazdasági tervek, valamint a jelöltállítás körüli belső szervezeti problémák miatt a párt inkább önmagával volt elfoglalva, és nem tudott új, vonzó választási ajánlatot megfogalmazni a választópolgárok számára” – állapítja meg a XXI. Század Intézet.
