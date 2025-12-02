Megint dührohamot fog kapni Magyar Péter: itt az újabb bizonyíték, az őszt is a Fidesz nyerte

A XXI. Század Intézet legfrissebb, november 29. és december 1. között készült közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP tovább növelte előnyét: az október eleji méréshez képest egy százalékponttal erősödött, miközben a Tisza Párt egy ponttal gyengült – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Az intézet elemzői szerint a Tisza elérte a növekedési plafont – gyakorlatilag „begyűjtötte” mindazokat a korábbi ellenzéki protestszavazókat, akik elérhetőek voltak számára. A politikailag aktív, biztos szavazók körében jelenleg: