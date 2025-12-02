Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt közvélemény-kutatás Magyar Péter XXI. Század Intézet

Megint dührohamot fog kapni Magyar Péter: itt az újabb bizonyíték, az őszt is a Fidesz nyerte

2025. december 02. 07:10

A jelek szerint elérte növekedési határát a Tisza Párt.

2025. december 02. 07:10
null

A XXI. Század Intézet legfrissebb, november 29. és december 1. között készült közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP tovább növelte előnyét: az október eleji méréshez képest egy százalékponttal erősödött, miközben a Tisza Párt egy ponttal gyengült – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Az intézet elemzői szerint a Tisza elérte a növekedési plafont – gyakorlatilag „begyűjtötte” mindazokat a korábbi ellenzéki protestszavazókat, akik elérhetőek voltak számára. A politikailag aktív, biztos szavazók körében jelenleg:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

Fidesz-KDNP: 45 százalék, Tisza Párt: 40 százalék.

Jelentős változás történt a parlamenti erőviszonyok várható alakulásában is. Október elején még négypárti parlament körvonalazódott, a mostani adatok azonban hárompárti Országgyűlést vetítenek előre:

  • A Mi Hazánk Mozgalom egy százalékpontot javítva 8 százalékon áll, így biztos parlamenti párttá vált. 
  • A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 4 százalékkal a küszöb alatt van, tehát kiesne.
  • A Demokratikus Koalíció 3 százalékkal szintén nem jutna be.

Az intézet hangsúlyozza: már csak bő négy hónap van hátra a 2026-os országgyűlési választásig.

„Mozgalmas, fordulatgazdag őszön vagyunk túl. Október-november egyértelműen a Fidesz sebességváltásáról és kezdeményezőképességének visszavételéről szólt.

Ezt mutatják a sorozatos kormányzati bejelentések (Otthon start program, háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége, 14. havi nyugdíj, vállalkozásokat segítő csomagon túl), valamint a intenzív diplomáciai aktivitás is – elég csak az Orbán–Trump találkozóra vagy a moszkvai látogatásra gondolni, amelyek középpontjában ismét az emberek mindennapjait leginkább érintő ügyek (rezsicsökkentés védelme, ukrajnai béke) álltak” – írták közleményükben.

Ezzel szemben a Tisza Párt ősze a nehézségekről és a megrekedésről szólt: „az adatszivárgási botrány, a kiszivárgott gazdasági tervek, valamint a jelöltállítás körüli belső szervezeti problémák miatt a párt inkább önmagával volt elfoglalva, és nem tudott új, vonzó választási ajánlatot megfogalmazni a választópolgárok számára” – állapítja meg a XXI. Század Intézet.

Nyitókép forrása: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP

Kapcsolódó vélemény

undefined

Deák Dániel

Magyar Nemzet

Idézőjel

Az őszt is a Fidesz nyerte meg

A közvélemény-kutatások szerint érezhetően erősödött a kormánypárt támogatottsága.

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. december 02. 08:03
2/3
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. december 02. 07:31
A kisgömböc mindent felszívott már a moslékból, most kezd még csak erjedni benne. Majd kidurran tavaszig.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. december 02. 07:12
A pojáca pszichopatának annyi, úton az 5. Orbán-kétharmad.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!