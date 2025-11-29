Ft
Ft
5°C
-2°C
Ft
Ft
5°C
-2°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Ukrajna közvélemény-kutatás Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Az őszt is a Fidesz nyerte meg

2025. november 29. 07:59

A közvélemény-kutatások szerint érezhetően erősödött a kormánypárt támogatottsága.

2025. november 29. 07:59
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Magyar Nemzet

„Pár nap, és itt a december, így ideje mérleget vonni, ki nyerte meg az őszt politikai szempontból. Sorra jönnek ki a különféle közvélemény-kutatások, melyek szinte egyönte­tűen azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz tovább erősödött, ez alapján a nyári időszakot követően az őszt is a Fidesz nyerte meg, amiben mindenképpen fontos szerepe volt például a sikeres Trump–Orbán-csúcstalálkozónak. Az ősz az ukrán háború kapcsán is új fejleményeket hozott: ahogy Orbán Viktor előre megjósolta, az amerikaiak és az oroszok kihagyják Európát a béketeremtésből, a háború elhúzódásával Ukrajna egyre rosszabb feltételeket kap, a budapesti békecsúcs pedig belátható közelségbe került. De nézzük meg ezeket az őszi eseményeket alaposabban!

Ha belpolitikai szempontból akarjuk megvizsgálni az őszi időszakot, akkor a kötcsei piknikkel kell kezdenünk. Orbán Viktor ezen a rendezvényen mutatta be a győzelmi tervét, itt indította el az őszi politikai szezont, itt részletezte azt, hogy mivel készül a kormányoldal a választási kampányra. Mivel Magyar Péter ugyancsak Kötcsére szervezett pár órával később egy másik rendezvényt, így jól kirajzolódott a kettejük közötti intellektuális különbség.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Hasonló szerencséje van a kormányfőnek a vidéki DPK-rendezvények során, ahol ugyancsak párhuzamosan szervez rendezvényeket Magyar Péter. Legutóbb például Győrött volt látványos a különbség, ahol Orbán Viktor higgadt és nyugodt államférfiként járta körbe a hazai és nemzetközi kérdéseket, míg Magyar Péter a színpadon ordibálva szidalmazta a miniszterelnököt és a kormánypártokat. De ugyanez volt tapasztalható október 23-án is, amikor a Békemeneten a patrióta oldal komoly erőt mutatott.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. november 29. 08:17
"Az őszt is a Fidesz nyerte meg" Egyértelmű, lehet ünnepelni, nagy bulit lehet csapni, ahol jó sokat lehet inni a medve bőrére! Előre! A valóság ezzel szemben az, hogy a Fidesz jócskán, kényelmesen belealudt a könnyen jött, könnyen adott kétharmadokba, amit az ellenzéki zsidó-bolsevizmus, kommunizmus utódpártjai, utódszereplői tettek lehetővé... Vallhatjuk, e hatástól a Fidesz sem mentes... -hogy a belealvás milyen mértékű, arra Magyar Péter ragyogó személyisége, hihetetlen tündöklése, mindenek-feletti alkalmassága, valamint az a méltóság, és ügyesség, mellyel a női lábak közt tud közlekedni, világit rá! Elkerülhetetlenül kimondom: a magyarellenes média olcsó, botrányceleb terméke pánikhelyzetbe hozta a Fideszt! A lehető legrosszabbkor! A helyzet kritikus, háborús! E helyzetben kötelező az összefogás, az ország, a magyarság egysége, annak bemutatása, akkor is, ha közben sok-mindent a szőnyeg alá kell seperni... MOST nem engedhetünk Magyar Péter megosztó, szembefordító törekvésének!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 29. 08:06
Alleluja! Stabilan vezetnek a Fidesz/Kdnp koalíciós pártok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!