„Pár nap, és itt a december, így ideje mérleget vonni, ki nyerte meg az őszt politikai szempontból. Sorra jönnek ki a különféle közvélemény-kutatások, melyek szinte egyönte­tűen azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz tovább erősödött, ez alapján a nyári időszakot követően az őszt is a Fidesz nyerte meg, amiben mindenképpen fontos szerepe volt például a sikeres Trump–Orbán-csúcstalálkozónak. Az ősz az ukrán háború kapcsán is új fejleményeket hozott: ahogy Orbán Viktor előre megjósolta, az amerikaiak és az oroszok kihagyják Európát a béketeremtésből, a háború elhúzódásával Ukrajna egyre rosszabb feltételeket kap, a budapesti békecsúcs pedig belátható közelségbe került. De nézzük meg ezeket az őszi eseményeket alaposabban!

Ha belpolitikai szempontból akarjuk megvizsgálni az őszi időszakot, akkor a kötcsei piknikkel kell kezdenünk. Orbán Viktor ezen a rendezvényen mutatta be a győzelmi tervét, itt indította el az őszi politikai szezont, itt részletezte azt, hogy mivel készül a kormányoldal a választási kampányra. Mivel Magyar Péter ugyancsak Kötcsére szervezett pár órával később egy másik rendezvényt, így jól kirajzolódott a kettejük közötti intellektuális különbség.