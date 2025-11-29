Valóra vált Magyar Péterék legrosszabb rémálma: fájdalmas gyomrost kapott az apadó Tisza

Ha most vasárnap lennének a választások, a Fidesz 47, a Tisza pedig 40 százalékot kapna – derült ki a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatásából.

Ez az eredmény újabb növekedést mutat a Fidesz szempontjából,

amely párt a június végi felmérés szerint 44 százalékon állt, majd augusztus végére 46 százalékra erősödött. Most pedig újabb egyszázalékos növekedés figyelhető meg, ami az intézet szerint egyrészt annak köszönhető, hogy augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek részeként meghirdette az Otthon start programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizet és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is.