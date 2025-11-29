Valóra vált Magyar Péterék legrosszabb rémálma: fájdalmas gyomrost kapott az apadó Tisza

Az őszt is a Fidesz nyerte meg
A közvélemény-kutatások szerint érezhetően erősödött a kormánypárt támogatottsága.
Magyar Péter pártja plafonba ütközött.
Ha most vasárnap lennének a választások, a Fidesz 47, a Tisza pedig 40 százalékot kapna – derült ki a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatásából.
Ez az eredmény újabb növekedést mutat a Fidesz szempontjából,
amely párt a június végi felmérés szerint 44 százalékon állt, majd augusztus végére 46 százalékra erősödött. Most pedig újabb egyszázalékos növekedés figyelhető meg, ami az intézet szerint egyrészt annak köszönhető, hogy augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek részeként meghirdette az Otthon start programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizet és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is.
Másrészt az is hozzájárult a kormánypárt népszerűségének növekedéséhez, hogy Orbán Viktor néhány hét leforgása alatt találkozott a két legbefolyásosabb államfővel: Donald Trummpal és Vlagyimir Putyinnal is.
Mindeközben a Tisza hónapok óta nem tudja átlépni a 40 százalékos határt.
A szakértők szerint ennek az lehet az oka, hogy a párt nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, és több, a Tiszára nézve előnytelen hír is napvilágot látott a közelmúltban. Vegyük például a párt aktivistáit és támogatóit érintő adatszivárgási botrányt, vagy épp a növekvő adóterheket előrevetítő Tisza-adót.
Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett, a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tisza Pártnak.
