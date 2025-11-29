Ft
11. 29.
szombat
Tisza közvélemény-kutatás Nézőpont Intézet Fidesz

Valóra vált Magyar Péterék legrosszabb rémálma: fájdalmas gyomrost kapott az apadó Tisza

2025. november 29. 07:01

Magyar Péter pártja plafonba ütközött.

2025. november 29. 07:01
null

Ha most vasárnap lennének a választások, a Fidesz 47, a Tisza pedig 40 százalékot kapna – derült ki a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatásából.

Ez az eredmény újabb növekedést mutat a Fidesz szempontjából,

 amely párt a  június végi felmérés szerint 44 százalékon állt, majd augusztus végére 46 százalékra erősödött. Most pedig újabb egyszázalékos növekedés figyelhető meg, ami az intézet szerint egyrészt annak köszönhető, hogy augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek részeként meghirdette az Otthon start programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizet és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is.

Másrészt az is hozzájárult a kormánypárt népszerűségének növekedéséhez, hogy Orbán Viktor néhány hét leforgása alatt találkozott a két legbefolyásosabb államfővel: Donald Trummpal és Vlagyimir Putyinnal is.

Mindeközben a Tisza hónapok óta nem tudja átlépni a 40 százalékos határt. 

A szakértők szerint ennek az lehet az oka, hogy a párt nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, és több, a Tiszára nézve előnytelen hír is napvilágot látott a közelmúltban. Vegyük például a párt aktivistáit és támogatóit érintő adatszivárgási botrányt, vagy épp a növekvő adóterheket előrevetítő Tisza-adót.

 Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett, a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tisza Pártnak.

Nyitókép: MTI/ATTILA KISBENEDEK
 


 


 

 

ördöngös pepecselés
2025. november 29. 08:11
az, hogy Pöti üvegplafonja 40%, azt mutatja hogy a NER folyamatosan erősödik. 2002-ben mikor a büdöskomcsik összerántották a teljes tábort mint most a Pöti alá, még 50% környékén jártak. Most viszont stratégiai hibát is vétettek mert az EP választásokra időzítettek és a túl vannak a zeniten. Ráadásul ha a keménymagjuk elbizonytalanodik akkor minden idők legcsúfosabb verességébe szaladnak bele mert szétrobbantották a menedékpártjaikat. Ránéztem tegnap a DK gyűlésre, hát 80+ az átlag. A fiatal drogos-buzi csürhe meg Karácsony felé illan.
pollip
2025. november 29. 08:06
Csodálkozom a 40%-on. Ha a helyükbe képzelem magam és annyira gyűlölném a kormány minden tagját, mint ők, akkor I, egy mo minőségű emberre nem szavaznék, inkább otthon maradnék. Magukat okos, intelligens embereknek tartók hogy alkudhatnak meg ilyen elvtelenül? Ennyire nem becsülik magukat?
llnnhegyi
2025. november 29. 08:03
A Fidesz-Kdnp koalíciós pártok kettőharmados győzelemre számítanak. Természetes állapot.
ezredes-2
•••
2025. november 29. 07:30 Szerkesztve
Akkor, most medián bandi? lóna petike? kis(álnok) pulai? +, a závec riszórcs? MI? Egyébként, kevés a 7% előny, de, ez-nálam-szubjektiv, erősen. Senki, nem bizhatja el magát, rengeteg, öngyilkos hajlamú proli van. 101%-ra kell elvégezni a dolgainkat...még, jobban!
