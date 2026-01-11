Ft
Választások erdély kelemen hunor fidesz rmdsz

Biztos forrásból származik: az erdélyi magyarokon nem fog múlni a Fidesz győzelme

2026. január 11. 11:12

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a jó politika ott kezdődik, amikor eldöntjük, hogy nem sodródunk, hanem irányt mutatunk.

2026. január 11. 11:12
null

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke is felszólalt szombaton Budapesten a Fidesz jelöltállító kongresszusán. Kelemen Hunor úgy vélekedett a Fidesz-kongresszuson mondott beszédében, hogy a magyarországi választások előtt fel kell tenni a kérdést, készen állnak-e arra, hogy újra felelősséget vállaljanak egymásért.

„A jó politika ott és akkor kezdődik, amikor eldöntjük, nem sodródunk, hanem irányt mutatunk. 

Nem panaszkodni akarunk a világról, hanem formálni akarjuk azt. Orbán Viktor vezetésével ez történik, Magyarország nem sodródik, hanem irányt mutat” 

– mondta Kelemen. A szónok kiemelte: „Ez a közösség akkor marad erős, ha továbbra is szövetségben gondolkodunk. Kell a bátorság. Itt van bátorság és van józan ész. Kell a bizalom, a bizalom megvan. A kötelékek alapja nem kegyekben, gesztusokban és szívességekben van. A kötelékek alapja a közös sors, a közös értékek, a közös munka, a közös felelősség, a kiszámítható döntések”.

Az RMDSZ elnöke szerint 

a térképen lehetnek határok, a nemzetben és a nemzet iránti felelősségben viszont nincsenek.

 Szerinte erről is szól az Orbán-kormány tizenhat éve következetesen képviselt nemzetpolitikája.

„A Fidesz-KDNP vezette kormányoknak köszönhetően 

a Magyarország határain kívüli közösségek kapaszkodót kaptak,

 és érezték, hogy nincsenek magukra hagyva. Talán először érzeték az elmúlt száz esztendőben, hogy nem maradtak magukra” – jelentette ki Kelemen Hunor, aki rossz politikának, tévedésnek nevezve azoknak a véleményét, akik sokallják a határon túli magyaroknak nyújtott anyaországi támogatást. A politikus szerint ez nem támogatás, hanem közös befektetés mindannyiunk jövőjébe.

Kelemen beszéde végén leszögezte: 

Rajtunk nem fog múlni.

 Győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz!”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2026. január 11. 12:04
HAJRÁ FIDESZ-KDMP! ÉRIK A 4/5-ÖD POLOSKÁÉK HIÁBA UTÁNOZNAK EZ CSAK AZT JELZI, HOGY NINCS EGY ÖNÁLLÓ GONDOLATUK SEM. NEM IS CSODA AZ ÖSSZES EGY AGYHALOTT BAROM!
Válasz erre
0
0
Mich99
2026. január 11. 11:40
Peti a Hamelni patkányfogó, aki előcsalja Moslék Koalíció összes patkányát és bevezeti őket Tisza Mocsárba.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2026. január 11. 11:30
Így legyen!
Válasz erre
1
0
Mich99
2026. január 11. 11:16
Patkány Peti hiába szimatol a határon túl, legfeljebb a román és ukrán elvtársaira számíthat...
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!