Biztos forrásból származik: az erdélyi magyarokon nem fog múlni a Fidesz győzelme

Magyar Péter bepánikolt: egyre többen ismerik fel, hogy a Tisza Párt veszíteni fog
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a jó politika ott kezdődik, amikor eldöntjük, hogy nem sodródunk, hanem irányt mutatunk.
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke is felszólalt szombaton Budapesten a Fidesz jelöltállító kongresszusán. Kelemen Hunor úgy vélekedett a Fidesz-kongresszuson mondott beszédében, hogy a magyarországi választások előtt fel kell tenni a kérdést, készen állnak-e arra, hogy újra felelősséget vállaljanak egymásért.
„A jó politika ott és akkor kezdődik, amikor eldöntjük, nem sodródunk, hanem irányt mutatunk.
Nem panaszkodni akarunk a világról, hanem formálni akarjuk azt. Orbán Viktor vezetésével ez történik, Magyarország nem sodródik, hanem irányt mutat”
– mondta Kelemen. A szónok kiemelte: „Ez a közösség akkor marad erős, ha továbbra is szövetségben gondolkodunk. Kell a bátorság. Itt van bátorság és van józan ész. Kell a bizalom, a bizalom megvan. A kötelékek alapja nem kegyekben, gesztusokban és szívességekben van. A kötelékek alapja a közös sors, a közös értékek, a közös munka, a közös felelősség, a kiszámítható döntések”.
Az RMDSZ elnöke szerint
a térképen lehetnek határok, a nemzetben és a nemzet iránti felelősségben viszont nincsenek.
Szerinte erről is szól az Orbán-kormány tizenhat éve következetesen képviselt nemzetpolitikája.
„A Fidesz-KDNP vezette kormányoknak köszönhetően
a Magyarország határain kívüli közösségek kapaszkodót kaptak,
és érezték, hogy nincsenek magukra hagyva. Talán először érzeték az elmúlt száz esztendőben, hogy nem maradtak magukra” – jelentette ki Kelemen Hunor, aki rossz politikának, tévedésnek nevezve azoknak a véleményét, akik sokallják a határon túli magyaroknak nyújtott anyaországi támogatást. A politikus szerint ez nem támogatás, hanem közös befektetés mindannyiunk jövőjébe.
Kelemen beszéde végén leszögezte:
„Rajtunk nem fog múlni.
Győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz!”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
