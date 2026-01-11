Biztos forrásból származik: az erdélyi magyarokon nem fog múlni a Fidesz győzelme

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke is felszólalt szombaton Budapesten a Fidesz jelöltállító kongresszusán. Kelemen Hunor úgy vélekedett a Fidesz-kongresszuson mondott beszédében, hogy a magyarországi választások előtt fel kell tenni a kérdést, készen állnak-e arra, hogy újra felelősséget vállaljanak egymásért.

„A jó politika ott és akkor kezdődik, amikor eldöntjük, nem sodródunk, hanem irányt mutatunk.