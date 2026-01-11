Busz ütközött autóval Csepelen, ijesztő felvétel került elő (VIDEÓ)

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
Az autó gyakorlatilag letarolta a busz elejét.
A BpiAutósok Youtube-oldal arról számol be, hogy elképesztő figyelmetlenségről árulkodó balesetet rögzített egy olvasójuk fedélzeti kamerája Csepelen. A felvételen az látszik, ahogy egy személyautó a STOP tábla és a sárga villogó jelzés ellenére is behajt a kereszteződésbe, közvetlenül egy érkező BKK busz elé. Az ütközést már nem lehetett elkerülni: az autó gyakorlatilag letarolta a busz elejét – írják.
Mint kiderült, az eset 2026. január 10-én történt a Kölcsey utca és az Erdősor utca kereszteződésében. A videó alapján egyértelmű, hogy
az autósnak kötelező lett volna megállnia, ennek ellenére fékezés nélkül gurult be a kereszteződésbe
– tudjuk meg.
„A becsapódás ereje jól látszik a felvételen. Reméljük a buszon utazók közül sem sérült meg senki. Az ilyen esetek újra és újra rámutatnak arra, mennyire veszélyes a figyelmetlenség még alacsonyabb sebességnél is.
Egy több tonnás busz nem tud egyik pillanatról a másikra megállni,
még akkor sem, ha a sofőr időben reagál” – hívják föl a figyelmet.
