csepel közlekedés közlekedési baleset busz bkk baleset

Busz ütközött autóval Csepelen, ijesztő felvétel került elő (VIDEÓ)

2026. január 11. 10:53

Az autó gyakorlatilag letarolta a busz elejét.

2026. január 11. 10:53
null

A BpiAutósok Youtube-oldal arról számol be, hogy elképesztő figyelmetlenségről árulkodó balesetet rögzített egy olvasójuk fedélzeti kamerája Csepelen. A felvételen az látszik, ahogy egy személyautó a STOP tábla és a sárga villogó jelzés ellenére is behajt a kereszteződésbe, közvetlenül egy érkező BKK busz elé. Az ütközést már nem lehetett elkerülni: az autó gyakorlatilag letarolta a busz elejét – írják.

Mint kiderült, az eset 2026. január 10-én történt a Kölcsey utca és az Erdősor utca kereszteződésében. A videó alapján egyértelmű, hogy

 az autósnak kötelező lett volna megállnia, ennek ellenére fékezés nélkül gurult be a kereszteződésbe

 – tudjuk meg.

„A becsapódás ereje jól látszik a felvételen. Reméljük a buszon utazók közül sem sérült meg senki. Az ilyen esetek újra és újra rámutatnak arra, mennyire veszélyes a figyelmetlenség még alacsonyabb sebességnél is. 

Egy több tonnás busz nem tud egyik pillanatról a másikra megállni,

 még akkor sem, ha a sofőr időben reagál” – hívják föl a figyelmet.

Nyitókép: Youtube

