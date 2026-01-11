Kimondta a kulcsember: „Veszélyes időkben a Fidesz a biztos választás”

a Fidesz egész története tulajdonképpen egy antikommunista társadalmi mozgalomnak a története, amit most újra felemelni, megerősíteni, megújítani kell.

Ezért jó látni, hogy hogy az igény hatalmas rá. Tehát az, hogy ennyien vannak, ennyien eljöttek, mindenki örül a másiknak, örül, hogy találkozik, örül, hogy beszélnek egymással, örülnek a megerősítésének. Ez egy fontos visszaigazolás, tehát szerintem jó úton haladunk.”

Kocsis Máté a beszélgetés során azt mondta, nem tartozik azok közé, akik összehúzzák magukat azért, mert jobboldaliak.

„Nem volt még ilyen életélményem, és örülök, hogy másoknak is egyre kevésbé van. Szerintem ez a politikai közösség minden hibájával együtt az elmúlt 15 évben mindent megtett Magyarországért.