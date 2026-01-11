Ft
orbán balázs kacsoh dániel kocsis máté mészáros nóra fidesz migráció

Kimondta a kulcsember: „Veszélyes időkben a Fidesz a biztos választás”

2026. január 11. 12:20

A Fidesz körüli közösség újjászervezését sürgette a miniszterelnök politikai igazgatója: szerinte a háború, a migráció és az energiaválság kora össztársadalmi kiállást kíván.

2026. január 11. 12:20
null

Orbán Balázzsal, a Fidesz kampányfőnökével és Kocsis Máté frakcióvezetővel beszélgetett Mészáros Nóra és Kacsoh Dániel a Fidesz-KDNP kongresszusán. A Mandiner színpadán zajlott beszélgetésben elhangzott, hogy Európa rendkívül rázós évek, évtizedek előtt áll, és ebben a korszakban csak azok az országok lehetnek sikeresek, amiket igazából nem politikusok vezetnek.

Azok a problémák, amelyekkel szembesülünk, – a háborús felkészülés, a migráció, a polgárháborús helyzetek egyes nyugat-európai országban –, ezek mellett nem lehet egyszer egyszerűen azt csinálni, hogy négyévente odamegyünk az urnákhoz, behúzzuk az X-et, megválasztjuk a képviselőinket, és ők robotópilóta üzemmóddal működtetik az országot”

– jelentette ki Orbán Balázs.

Ezért a kongresszus nem csupán kampányesemény volt, hanem kísérlet egy össztársadalmi kiállás megszervezésére: találkozási pontokra, személyes jelenlétre és közösségi energiára építve. A kampányfőnök ennek a logikának a középpontjába a Fidesz identitástörténetét helyezte: 

a Fidesz egész története tulajdonképpen egy antikommunista társadalmi mozgalomnak a története, amit most újra felemelni, megerősíteni, megújítani kell.

Ezért jó látni, hogy hogy az igény hatalmas rá. Tehát az, hogy ennyien vannak, ennyien eljöttek, mindenki örül a másiknak, örül, hogy találkozik, örül, hogy beszélnek egymással, örülnek a megerősítésének. Ez egy fontos visszaigazolás, tehát szerintem jó úton haladunk.”

Kocsis Máté a beszélgetés során azt mondta, nem tartozik azok közé, akik összehúzzák magukat azért, mert jobboldaliak. 

„Nem volt még ilyen életélményem, és örülök, hogy másoknak is egyre kevésbé van. Szerintem ez a politikai közösség minden hibájával együtt az elmúlt 15 évben mindent megtett Magyarországért. 

Tehát nekünk tényleg Magyarország az első. Ez nem csupán egy szlogen, hanem a legbelsőbb meggyőződésünkkel találkozó állítás.”

A frakcióvezető szerint minden kampány előtti évben pontosan ugyanaz zajlik le, mint most is: „az ellenfél folyamatosan azt állítja, hogy ő vezet, és folyamatosan azt hangoztatja, hogy a Fidesz fél. Az ellenfél szerint mi állandóan rettegünk – aztán a választások másnapján ez a narratíva rendre eltűnik.” 

Majd gondolatmenete végén kijelentte:

„Mi egy győzelemre készülő politikai párt vagyunk, ezért nincs okunk – hogy úgy mondjam – szégyenkezni vagy pironkodni.”

A fő üzenet azonban a „biztos választás” keretébe rendeződött. Orbán Balázs azt állította, hogy a Magyar Péter köré szerveződő politikai konstrukció „valójában egy baloldali új ernyőszervezet”, amelyet

 két városból biztos, hogy támogatnak, Brüsszelből és Kijevből,

és ezek a körök rezsimváltást akarnak Magyarországon.

Ezzel szemben felrajzolta a Fidesz ismertségét és kiszámíthatóságát: „mindenki ismeri Orbán Viktort, mindenki tudja, hogy ő kicsoda, és ebben a bizonytalan, veszélyes világban az a kérdés, melyik az a párt, amelyik nem árul el… hanem a magyarok érdekében dolgozik”.

Végül Orbán Balázs azt javasolta, hogy mindenki képzelje el Európát a következő öt évben: ha béke és biztonság lesz, „akkor nyugodtan lehet szavazni bárkire, hiszen akkor a dolognak nincs tétje”

De ha a valóság inkább veszélyes idők felé mutat, ahol 

„bármikor lehet háború, újabb energiaválság, migrációs nyomás, uniós megszorítás”, akkor szerinte az a kulcskérdés, „ki az, akire lehet számítani”. 

A kampányfőnök gondolatait úgy zárta, hogy ha

neked Magyarország az első, akkor Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás”.

Nyitókép: képernyőfotó a videóból

A beszélgetés teljes hosszában itt nézhető meg:

