BL-csapathoz igazolhat Bognár György válogatott védője, a Fradi-szurkolók bosszúságára

Elveszítheti védelme egyik legfontosabb oszlopát Bognár György és a Paks: azeri hírek szerint ugyanis nem más jelentkezett be Osváth Attiláért, mint a Ferencvárost a Bajnokok Ligájától búcsúztató Qarabag FK. Azerbajdzsánban több helyen is arról írnak, hogy a válogatott bekk ügynöke és az azeri BL-csapat képviselői már dolgoznak az ügyleten, és az NB1.hu is megerősítette a hír valóságalapját.

Osváth Attila pont az azeriek ellen játszotta egyik válogatott meccsét – most ott köthet ki, egyenesen a BL-főtáblán (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)