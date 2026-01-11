Ft
BL-csapathoz igazolhat Bognár György válogatott védője, a Fradi-szurkolók bosszúságára

2026. január 11. 14:41

Némileg meglepő átigazolás hírt szellőztetett meg az azeri média. A Paks kulcsemberét, Osváth Attilát az a Qarabag vinné, amely augusztusban fájó módon törte ketté a Ferencváros BL-főtáblás álmait.

2026. január 11. 14:41
null

Elveszítheti védelme egyik legfontosabb oszlopát Bognár György és a Paks: azeri hírek szerint ugyanis nem más jelentkezett be Osváth Attiláért, mint a Ferencvárost a Bajnokok Ligájától búcsúztató Qarabag FK. Azerbajdzsánban több helyen is arról írnak, hogy a válogatott bekk ügynöke és az azeri BL-csapat képviselői már dolgoznak az ügyleten, és az NB1.hu is megerősítette a hír valóságalapját. 

OSVÁTH Attila Magyarország azeri BL
Osváth Attila pont az azeriek ellen játszotta egyik válogatott meccsét – most ott köthet ki, egyenesen a BL-főtáblán (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Paksról egyenesen a Fradi BL-sírásójához

A veszprémi nevelésű jobb-bekk 2019 óta a paksiak játékosa, így kulcsszerepet játszott a jelenleg is az NB I tabellájának harmadik helyén álló tolnaiak utóbbi évekbeli Magyar Kupa-sikereiben, bajnoki dobogóiban. Mint ismert, az azeri bajnok Qarabag a Paks egyik legnagyobb hazai riválisának számító Ferencváros BL-selejtezős búcsúztatása után turbóüzemmódba kapcsolt, sorra szállította a meglepetéseket (ezzel nem mellesleg alaposan megszedte magát anyagilag is), s bár a repülőrajt után némileg behúzta a kéziféket, jelenleg is playoffot érő helyen áll az első számú európai kupasorozat főtábláján. 

Érdekesség, Osváth Attila a három magyar válogatott mérkőzése közül az egyiket éppen Azerbajdzsán ellen játszotta idén nyáron, Bakuban, ahol a mieink végül 2–1-re győztek felkészülési mérkőzésen Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik góljával.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

