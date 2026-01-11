BL-csapathoz igazolhat Bognár György válogatott védője, a Fradi-szurkolók bosszúságára

Qarabag–FTC: Tóth Alex irgalmatlan nagy góljával nyert a Fradi, de a BL-ről lemaradt
Pedig közel volt a hosszabbítás.
Némileg meglepő átigazolás hírt szellőztetett meg az azeri média. A Paks kulcsemberét, Osváth Attilát az a Qarabag vinné, amely augusztusban fájó módon törte ketté a Ferencváros BL-főtáblás álmait.
Elveszítheti védelme egyik legfontosabb oszlopát Bognár György és a Paks: azeri hírek szerint ugyanis nem más jelentkezett be Osváth Attiláért, mint a Ferencvárost a Bajnokok Ligájától búcsúztató Qarabag FK. Azerbajdzsánban több helyen is arról írnak, hogy a válogatott bekk ügynöke és az azeri BL-csapat képviselői már dolgoznak az ügyleten, és az NB1.hu is megerősítette a hír valóságalapját.
Ezt is ajánljuk a témában
Pedig közel volt a hosszabbítás.
A veszprémi nevelésű jobb-bekk 2019 óta a paksiak játékosa, így kulcsszerepet játszott a jelenleg is az NB I tabellájának harmadik helyén álló tolnaiak utóbbi évekbeli Magyar Kupa-sikereiben, bajnoki dobogóiban. Mint ismert, az azeri bajnok Qarabag a Paks egyik legnagyobb hazai riválisának számító Ferencváros BL-selejtezős búcsúztatása után turbóüzemmódba kapcsolt, sorra szállította a meglepetéseket (ezzel nem mellesleg alaposan megszedte magát anyagilag is), s bár a repülőrajt után némileg behúzta a kéziféket, jelenleg is playoffot érő helyen áll az első számú európai kupasorozat főtábláján.
Érdekesség, Osváth Attila a három magyar válogatott mérkőzése közül az egyiket éppen Azerbajdzsán ellen játszotta idén nyáron, Bakuban, ahol a mieink végül 2–1-re győztek felkészülési mérkőzésen Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik góljával.
Ezt is ajánljuk a témában
Őrült eredmények a szerdai játéknapon.
Ezt is ajánljuk a témában
Tovább írja tündérmeséjét az azeri kirakatcsapat.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor