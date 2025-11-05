Folytatódik a Qarabag BL-csodája, a Chelsea sem bírt a Fradit búcsúztató azeriekkel

Az idei Bajnokok Ligája-kiírás egyik legnagyobb meglepetéssorozatát produkálja a Qarabag, amely szerda este a Chelsea együttesét fogadta az alapszakasz 4. fordulójában- Noha az FTC az utolsó selejtezőkör visszavágóján nem állt messze a bravúrtól, végül az azeri kirakatcsapat jutott a főtáblára, ahol viszont szenzációs menetelésbe kezdett. Nyitásként idegenben verte a Benficát, majd otthon a Köbenhavnt, s bár az Atlético Madridtól kikapott 3–1-re, szerda este újabb varázslatos estével kedveskedett szurkolóinak.

Hatalmasat küzdött a Qarabag a Chelsea ellen, bravúrpont lett a jutalma (Fotó: MTI/AP)

Még a Chelsea-nek kellett kaparnia az egyenlítésért

A Qarabag ugyanis hazai pályán 2–2-es döntetlent ért el a klubvilágbajnok Chelsea ellen úgy, hogy a londoni sztárcsapatnak kellett pontot mentenie a második félidőben. Az azeriek ezzel már 7 pontosak: menetelésükkel eddig is szépen hoztak a konyhára, ami az újabb bravúrral csak nőni fog – egyúttal minden esélyük megvan arra, hogy a BL egyenes kieséses szakaszába is bejussanak.