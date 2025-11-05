Folytatódik a Qarabag BL-csodája, a Chelsea sem bírt a Fradit búcsúztató azeriekkel

Most foghatják csak igazán a fejüket a Fradinál: bankot robbant a Qarabag a Bajnokok Ligájában
Tovább írja tündérmeséjét az azeri kirakatcsapat.
Nemcsak a Qarabag tréfálta meg szerdán nagy nevű ellenfelét. A Chelsea mellett a Barcelona is csak döntetlenre volt képes idegenben, míg Sallai Roland ezúttal jobbszélsőként volt újabb Galatasaray-siker részese.
Az idei Bajnokok Ligája-kiírás egyik legnagyobb meglepetéssorozatát produkálja a Qarabag, amely szerda este a Chelsea együttesét fogadta az alapszakasz 4. fordulójában- Noha az FTC az utolsó selejtezőkör visszavágóján nem állt messze a bravúrtól, végül az azeri kirakatcsapat jutott a főtáblára, ahol viszont szenzációs menetelésbe kezdett. Nyitásként idegenben verte a Benficát, majd otthon a Köbenhavnt, s bár az Atlético Madridtól kikapott 3–1-re, szerda este újabb varázslatos estével kedveskedett szurkolóinak.
A Qarabag ugyanis hazai pályán 2–2-es döntetlent ért el a klubvilágbajnok Chelsea ellen úgy, hogy a londoni sztárcsapatnak kellett pontot mentenie a második félidőben. Az azeriek ezzel már 7 pontosak: menetelésükkel eddig is szépen hoztak a konyhára, ami az újabb bravúrral csak nőni fog – egyúttal minden esélyük megvan arra, hogy a BL egyenes kieséses szakaszába is bejussanak.
A játéknap másik szenzációját a Club Brugge szállította azzal, hogy háromszor is vezetést szerzett a tavalyi elődöntős Barcelona ellen. S bár a katalánok végül mindháromszor kiegyenlítettek (utoljára egy öngóllal a 77. percben), nem kérdés, hogy az egy pontnak a belgák örülhetnek jobban –
még úgy is, hogy a hosszabbításban a negyedik góljukat érvénytelenítették Wojciech Szczesny ordító hibája után...
A Liverpool Real-verése után szerdára is jutott egy magyar érdekeltségű BL-összecsapás. A Galatasaray a rémálomszerű, 5–1-es nyitánya után már zsinórban a harmadik meccsét nyeri – közte a Pool elleni skalppal –, ezúttal az Ajax otthonából hozta el a három pontot a múltkori duplája után most triplázó Victor Osimhen vezetésével.
A találkozót Sallai Roland végigjátszotta, Okan Buruk ezúttal jobbszélsőként szavazott bizalmat a magyar válogatott kiválóságának.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 2–1 (La. Martínez 45., Augusto 67., ill. Arad 55.)
Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 0–1 (Schick 65.)
Ajax (holland)–Galatasaray (török) 0–3 (Osimhen 59., 65., 78. – a másodikat és a harmadikat 11-esből)
FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) 3–3 (Tresoldi 6., Forbs 17., 64. ill. Ferran Torres 8., Yamal 61., Colisz 77. – öngól)
Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (Foden 22., 57., Haaland 29., Cherki 90+1. ill. Anton 72.)
Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–0 (Burn 11., Joelinton 49.)
Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0–1 (Samardzic 90.)
Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2–2 (Andrade 29., Jankovics 39. – 11-esből, ill. Estevao, Garnacho)
Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1–0 (Luckassen, 46.)
