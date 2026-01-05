Ft
01. 05.
hétfő
Rúben Amorim Enzo Maresca Manchester United Anglia Chelsea

Most megtanulták Angliában: így jár az, aki nem tud lakatot tenni a szájára

2026. január 05. 22:02

Az év első napjaiban két angol sztárklubnál is kirúgták a vezetőedzőt. Enzo Marescát a Chelsea-től, Ruben Amorimot a Manchester Unitedtől menesztették.

2026. január 05. 22:02
null

A kiesés elől menekülő Leeds United elleni 1–1-es döntetlen másnapján a Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt. A portugál szakember a találkozó után még arról beszélt, hogy nem mond le és szeretné kitölteni a szerződését, amely 2027 nyaráig szólt, ám a vezetőség másképp gondolkodott.

Tudom, hogy engem nem Tuchelnek, Conténak vagy Mourinhónak hívnak, de akkor is én vagyok a Manchester United menedzsere, és ez a következő tizennyolc hónapban így is marad vagy addig, amíg a vezetőség nem vált le. Nem fogok lemondani. Addig végzem a munkámat, amíg valaki más ide nem jön a helyemre

– mondta határozottan Amorim, akit nem egész 24 órával ezt követően kirúgtak.

A klub később bejelentette, hogy Darren Fletcher, az ifjúsági csapat edzője irányítja a gárdát a szerdai, Burnley elleni mérkőzésen. A 41 éves skót szakember játékosként 342 tétmérkőzésen lépett pályára a manchesterieknél. Két ikerfia tagja az MU felnőttkeretének.

A Unitednél most a hírek szerint azt mérlegelik, hogy 

  • az idény végéig ideiglenes edzőt nevezzenek ki a csapat élére 
  • vagy már most olyan szakembert keressenek, akiben Amorim hosszú távú utódját látják.
Enzo Maresca a Premier League történetének első edzője lett, akit az új év első napján rúgtak ki (Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP)

Az új év első napján a Chelsea-nél is edzőváltás történt: a gárdával tavaly Konferencia Ligát és klubvilágbajnokságot nyerő Enzo Marescának részben az elmúlt hetek gyenge eredményei miatt, részben pedig azért kellett távoznia, mert a szükségesnél talán őszintébb volt a sajtó képviselőivel. Menesztése előtt körülbelül három héttel, az Everton ellen 2–0-ra megnyert mérkőzést követően azt mondta, hogy „a legrosszabb 48 óráját” élte meg a klubnál.

Emellett Maresca kereste is magának a bajt azzal, hogy szándékosan provokálta a főnökeit: a Guardian cikke szerint közölte a feletteseivel, hogy adott esetben nagyon szívesen tárgyalna a Juventusszal és a Manchester Cityvel is, s a két klub érdeklődését felhasználva akart új szerződést és fizetésemelést kiharcolni a Chelsea-nél.

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

 

