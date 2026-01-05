Most megtanulták Angliában: így jár az, aki nem tud lakatot tenni a szájára

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az év első napjaiban két angol sztárklubnál is kirúgták a vezetőedzőt. Enzo Marescát a Chelsea-től, Ruben Amorimot a Manchester Unitedtől menesztették.
A kiesés elől menekülő Leeds United elleni 1–1-es döntetlen másnapján a Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt. A portugál szakember a találkozó után még arról beszélt, hogy nem mond le és szeretné kitölteni a szerződését, amely 2027 nyaráig szólt, ám a vezetőség másképp gondolkodott.
Tudom, hogy engem nem Tuchelnek, Conténak vagy Mourinhónak hívnak, de akkor is én vagyok a Manchester United menedzsere, és ez a következő tizennyolc hónapban így is marad vagy addig, amíg a vezetőség nem vált le. Nem fogok lemondani. Addig végzem a munkámat, amíg valaki más ide nem jön a helyemre
– mondta határozottan Amorim, akit nem egész 24 órával ezt követően kirúgtak.
A klub később bejelentette, hogy Darren Fletcher, az ifjúsági csapat edzője irányítja a gárdát a szerdai, Burnley elleni mérkőzésen. A 41 éves skót szakember játékosként 342 tétmérkőzésen lépett pályára a manchesterieknél. Két ikerfia tagja az MU felnőttkeretének.
A Unitednél most a hírek szerint azt mérlegelik, hogy
Az új év első napján a Chelsea-nél is edzőváltás történt: a gárdával tavaly Konferencia Ligát és klubvilágbajnokságot nyerő Enzo Marescának részben az elmúlt hetek gyenge eredményei miatt, részben pedig azért kellett távoznia, mert a szükségesnél talán őszintébb volt a sajtó képviselőivel. Menesztése előtt körülbelül három héttel, az Everton ellen 2–0-ra megnyert mérkőzést követően azt mondta, hogy „a legrosszabb 48 óráját” élte meg a klubnál.
Emellett Maresca kereste is magának a bajt azzal, hogy szándékosan provokálta a főnökeit: a Guardian cikke szerint közölte a feletteseivel, hogy adott esetben nagyon szívesen tárgyalna a Juventusszal és a Manchester Cityvel is, s a két klub érdeklődését felhasználva akart új szerződést és fizetésemelést kiharcolni a Chelsea-nél.
Nyitókép: OLI SCARFF / AFP