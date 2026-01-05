Most megtanulták Angliában: így jár az, aki nem tud lakatot tenni a szájára

A klub később bejelentette, hogy Darren Fletcher, az ifjúsági csapat edzője irányítja a gárdát a szerdai, Burnley elleni mérkőzésen. A 41 éves skót szakember játékosként 342 tétmérkőzésen lépett pályára a manchesterieknél. Két ikerfia tagja az MU felnőttkeretének.

A Unitednél most a hírek szerint azt mérlegelik, hogy

az idény végéig ideiglenes edzőt nevezzenek ki a csapat élére

vagy már most olyan szakembert keressenek, akiben Amorim hosszú távú utódját látják.

Enzo Maresca a Premier League történetének első edzője lett, akit az új év első napján rúgtak ki (Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP)

Az új év első napján a Chelsea-nél is edzőváltás történt: a gárdával tavaly Konferencia Ligát és klubvilágbajnokságot nyerő Enzo Marescának részben az elmúlt hetek gyenge eredményei miatt, részben pedig azért kellett távoznia, mert a szükségesnél talán őszintébb volt a sajtó képviselőivel. Menesztése előtt körülbelül három héttel, az Everton ellen 2–0-ra megnyert mérkőzést követően azt mondta, hogy „a legrosszabb 48 óráját” élte meg a klubnál.