„Ez a leglenyűgözőbb Tóth Alexben” – korábbi csapattársa elárulta, mitől különleges a Bournemouth magyar játékosa

„Számomra az volt a leglenyűgözőbb, hogy amikor elkerült hozzánk Soroksárra, senki meg nem mondta volna róla, hogy előtte csak NB III-as meccsen játszott, majd miután visszakerült tőlünk a Fradiba, senki meg nem mondta volna róla, hogy neki nincs száz meccse a Ferencvárosban, hanem akkor debütált. Ezek után bekerült a válogatottba, és ott sem mondta volna meg senki róla, hogy akkor debütált.

Ő a játékával mindig pillanatok alatt képes volt alkalmazkodni az elvárásokhoz, a szinthez, az ellenfelekhez, a csapattársakhoz. Annyira jól tud beilleszkedni és rögtön adaptálódni, hogy emiatt gondolom azt, a Premier League sem okoz neki problémát”

– mondta Holczer, aki szerint Tóth Alex nagyon jó helyre került, mert az elmúlt időszakban nem egy példa volt arra, hogy a Bournemouth milyen jó üzletet csinált a fiatalon megvett játékosaiból, akiket bőséges haszonnal értékesített tovább.

A magyar válogatott Kerkez Milos mellett (46,9 millió euró) szintén drágán adtak tovább Ilya Zabarnyin (63 millió euró, PSG), Dean Huijsenen (62,5 millió euró, Real Madrid), Dango Ouattarán (42,8 millió euró, Brentford), most januárban pedig Antoine Semenyón (72 millió euró, Manchester City).

„Ha 15 millió eurót nem sajnáltak érte, akkor valószínűleg később 30-40 millió eurós kiugrást remélnek a transzfertől. A Bournemouth nem fog ennyiért igazolni egy légióst, hogy aztán két év múlva valahova lejjebb elküldje. Ez nem a klub üzleti modellje” – jegyezte meg Holczer. Hozzátette: elképzelhető, hogy lesznek olyan időszakok, amikor kevesebbet vagy egyáltalán nem játszik, de az nem az ő kritikája lesz, ugyanis a dél-angliai egyesületnél pontosan tudják, miként kell felépíteni őt. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy folyamatosan a pályán lesz, úgy, mint a Fradiban és a válogatottban, ahol rövid idő után kihagyhatatlanná vált.