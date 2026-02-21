„Ez a leglenyűgözőbb Tóth Alexben” – korábbi csapattársa elárulta, mitől különleges a Bournemouth magyar játékosa

Liverpool vagy Real Madrid? – Szoboszlai helyzetét Holczer Ádám elemezte a Mandinernek
A Sport Tv szakértőjével arról beszélgettünk, milyen következményekkel járhat a szerződéshosszabbítás.
Holczer Ádámmal az angol futballról beszélgettünk. A televíziós szakértő Tóth Alex beilleszkedéséről is elmondta a véleményét.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 27. fordulója előtt Holczer Ádámmal, a Sport Tv állandó szakértőjével beszélgettünk, akit az AFC Bournemouthban szereplő Tóth Alexről is kérdeztünk.
Az elmúlt hetekben sokan azon a véleményen voltak, hogy az Arsenal a bajnoki címet már nem engedi ki a kezéből, hiszen megnyugtató pontmennyiséggel vezetett a botladozó Manchester City és a lendületét vesztő Aston Villa előtt. Holczer ugyanakkor a Mandinernek azt mondta, a PL még nem lefutott. Az eredmények bizony ők igazolják, hiszen azóta az Ágyúsok két meccsen csak két pontot szereztek, és így eggyel többet játszva mindössze öt pont az előnyük.
Ez pedig azt jelenti, ha innentől kezdve a Manchester City az összes hátralévő mérkőzését megnyeri (az Arsenal ellenit is), akkor biztosan bajnok, vagyis a saját kezében van a sorsa.
Mikel Artetáék ráadásul vasárnap az edzőváltáson áteső Tottenham Hotspur vendégeként játszanak észak-londoni derbit, majd a Chelsea-t fogadják, szóval nem vár rájuk könnyű folytatás, miközben Pep Guardioláék a Newcastle Uniteddal és a Leeds Uniteddal találkoznak.
Nagyon kiélezett a liga, és több olyan csapat is van, amelynek három vagy négy fronton is helyt kell állnia. A sűrű program miatt egy ilyen előny egy pillanat alatt el tud olvadni, elég egy fókuszvesztés, sérüléshullám, rossz hét. A bajnokság nyitott, de a Villa nem fog tudni odaérni, a City azonban még bőven okozhat gondokat.”
A Bajnokok Ligája-helyekért folyó küzdelem kapcsán úgy látja, a Liverpoolnak és a Chelsea-nek is nagyon fájna, ha nem sikerülne bejutnia, míg a Manchester United azért lehet különösen motivált, mert mostanában ez nem mindig sikerült neki.
„Szoboszlai és Kerkez miatt a Liverpool legyen bent” – fogalmazott Holczer, aki kitért arra is, hogy a Premier League-ben a játék színvonalát egyre több kritika éri, túlságosan is pontrúgás- és szabadrúgásfókuszú lett. Ugyanakkor az atmoszférára és az iramra továbbra sem lehet panasz, bármelyik mérkőzésen borulhat a papírforma, kiszámíthatatlan a liga, ami még mindig nagyon vonzóvá teszi. Erre nagyon jó példa a Wolverhampton Wanderers és az Arsenal szerdai, 2–2-re végződő összecsapása.
Ezt is ajánljuk a témában
A Sport Tv szakértőjével arról beszélgettünk, milyen következményekkel járhat a szerződéshosszabbítás.
Természetesen korábbi csapattársáról, Tóth Alexről is kérdeztük, aki a legutóbbi meccsén már kezdőként kapott játéklehetőséget az AFC Bournemouthban.
A beilleszkedésének menetét előre mindenki aláírta volna, hiszen rögtön bedobták a mély vízbe, majd újra becserélték, később pedig már kezdett. Ez jóval több annál, mint amit egy Magyarországról a Premier League-be csöppenő, viszonylag kevés tapasztalattal rendelkező játékos kapcsán elvárhattunk”
– jelentette ki a Soroksár rutinos kapusa.
„Számomra az volt a leglenyűgözőbb, hogy amikor elkerült hozzánk Soroksárra, senki meg nem mondta volna róla, hogy előtte csak NB III-as meccsen játszott, majd miután visszakerült tőlünk a Fradiba, senki meg nem mondta volna róla, hogy neki nincs száz meccse a Ferencvárosban, hanem akkor debütált. Ezek után bekerült a válogatottba, és ott sem mondta volna meg senki róla, hogy akkor debütált.
Ő a játékával mindig pillanatok alatt képes volt alkalmazkodni az elvárásokhoz, a szinthez, az ellenfelekhez, a csapattársakhoz. Annyira jól tud beilleszkedni és rögtön adaptálódni, hogy emiatt gondolom azt, a Premier League sem okoz neki problémát”
– mondta Holczer, aki szerint Tóth Alex nagyon jó helyre került, mert az elmúlt időszakban nem egy példa volt arra, hogy a Bournemouth milyen jó üzletet csinált a fiatalon megvett játékosaiból, akiket bőséges haszonnal értékesített tovább.
A magyar válogatott Kerkez Milos mellett (46,9 millió euró) szintén drágán adtak tovább Ilya Zabarnyin (63 millió euró, PSG), Dean Huijsenen (62,5 millió euró, Real Madrid), Dango Ouattarán (42,8 millió euró, Brentford), most januárban pedig Antoine Semenyón (72 millió euró, Manchester City).
„Ha 15 millió eurót nem sajnáltak érte, akkor valószínűleg később 30-40 millió eurós kiugrást remélnek a transzfertől. A Bournemouth nem fog ennyiért igazolni egy légióst, hogy aztán két év múlva valahova lejjebb elküldje. Ez nem a klub üzleti modellje” – jegyezte meg Holczer. Hozzátette: elképzelhető, hogy lesznek olyan időszakok, amikor kevesebbet vagy egyáltalán nem játszik, de az nem az ő kritikája lesz, ugyanis a dél-angliai egyesületnél pontosan tudják, miként kell felépíteni őt. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy folyamatosan a pályán lesz, úgy, mint a Fradiban és a válogatottban, ahol rövid idő után kihagyhatatlanná vált.
Lehet, hogy itt is néhány hónapon belül eljut oda, hogy nem lehet kitenni őt a Bournemouth kezdőjéből.
De ha a tavasz kevesebb játékpercet is hoz neki, akkor sem szabad temetni ezt az angol projektet, mert ez a klub nagyon tudatosan építi fel a futballistáit.”
Az AFC Bournemouth szombaton a West Ham United vendége lesz. Tóth Alex
Angol Premier League
27. forduló
Szombaton
16.00: Aston Villa–Leeds United (Tv: Match4)
16.00: Brentford–Brighton & Hove Albion
16.00: Chelsea–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: West Ham United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers
15.00: Nottingham Forest–Liverpool (Tv: Match4)
15.00: Sunderland–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Spíler1)
Hétfőn
21.00: Everton–Manchester United (Tv: Match4)
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA