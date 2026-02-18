Liverpool vagy Real Madrid? – Szoboszlai helyzetét Holczer Ádám elemezte a Mandinernek

Szoboszlai zsebében „turkáltak” Angliában – elképesztő, mennyi pénzt találtak
A hírek szerint a Liverpool pontot akar tenni a tárgyalások végére.
Az Egyesült Királyságban szinte naponta cikkeznek arról, hogy a Liverpoolnak minél hamarabb pontot kell tenni a magyar klasszisát érintő szerződésmizéria végére. Holczer Ádám szerint Szoboszlai Dominikből egy nap akár Steven Gerrard kaliberű labdarúgó is válhat az angol címvédőnél, ha marad az Anfield Roadon.
Szoboszlai Dominik kirobbanó formában van, nem csoda, hogy terítékre került a Liverpoolnál a 2028 nyarán lejáró szerződésének a meghosszabbítása. A magyar válogatott csapatkapitányának helyzetéről, valamint a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljáról Holczer Ádámmal, a Sport televízió állandó szakértőjével beszélgettünk. A 37 éves kapus jelenleg az NB II-ben szereplő Soroksárnál véd, Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgólját is a saját mérkőzésük után, még meccsszerelésben látta.
„Az első reakcióm az volt, hogy az nem lehet, hogy még az Arsenalnak lőtt góljánál is nagyobbat tud rúgni. Kivitelezés szempontjából ez egy nehezebb lövés volt” – jelentette ki a pályafutását a Ferencvárosban kezdő Holczer, aki Gianluigi Donnarumma szemszögéből elemezte nekünk a találatot.
„Ha valaki nekem azt mondja, hogy huszonnyolc méterről, sorfal nélkül, bárki gólt tud rúgni nekem edzésen, megmosolygom. A távolság és az a tény, hogy végig látom a lövést, azt kell magával hoznia, hogy bármilyen ívben és bármekkora erővel is jön a labda, le kell tudjam reagálni” – fogalmazott a 41 NB I-es bajnokival rendelkező hálóőr.
Hozzátette, hogy bár ezt a 28 métert a labda eléggé gyorsan meg tudja tenni, ha a kapus középen áll, egy lépésből el kell tudnia érni a sarkot. Egy meccsen viszont összetettebb a helyzet, mint egy edzésen, ahol nyugodt és stresszmentes környezetben van az ember, itt meg a sorfal felállításán kívül még sok minden mással is foglalkoznia kell – ezek miatt könnyebben hoz rossz döntést. Szerinte Donnarumma is elkövetett egy hibát, mégpedig azzal, hogy amikor Szoboszlai lába lendült, felugrott egy kicsit, és ezzel időt veszített. Mégpedig azért, mert alapszabály, hogy az egyik lábnak mindig a földön kell maradnia. Mire visszaérkezett a talajra, már nem volt ideje elindulni a lövésre.
Az, hogy a világ egyik legjobb szabadrúgáslövője áll a labda mögött, még Donnarummának is okozott egy pillanatnyi rövidzárlatot.”
Holczer úgy véli, a két tagú sorfal pozíciója indokolt volt, mert Donnarumma nem akarta, hogy Szoboszlai Dominik kívülről csavarja el a labdát. Ha meg beljebb állította volna, akkor lehet, a magyar játékos másképpen dönt, más technikát alkalmaz. Éppen ezért a jövőben a kapusok ebben a helyzetben még egy embert beállíthatnak a sorfalba, amellyel viszont nőhet Szoboszlai variációs lehetősége is, hiszen lövés helyett akár be is adhatja a labdát vagy lejátszhatják kicsiben.
Az ilyen góltól meg se kellene lepődnünk, mert mindent tud”
– jegyezte meg a Liverpool nyolcasával kapcsolatban.
Holczer Szoboszlait a világ egyik, ha nem a legjobb középpályásának tartja, úgy gondolja, most nincs például olyan olasz futballista sem, aki azon a szinten lenne, mint ő.
Meg tudjuk számolni a két kezünkön, hogy hány olyan klasszis van a világon, mint ő, aki ilyen hatással van a csapatára, a nemzetére, a válogatott szereplésére. Lenyűgöző, amit művel, és az is, ahogyan fel lett építve a karrierje. Huszonöt évesen a csúcsot ostromolja.”
Korábban beszámoltunk arról, hogy a Vörösök szeretnék hosszú távra magukhoz kötni Szoboszlai Dominiket. Az elmúlt időszakban ugyanakkor sokat lehetett arról hallani, hogy a Real Madrid szívesen látná őt a soraiban.
Holczer szerint a világon talán
Klubszinten csak a BL-győzelem van ennél feljebb, meg talán az, ha a Real Madridba igazol. Abban nem vagyok biztos, hogy nem jobb-e, ha az ember Liverpoolban egy Steven Gerrard kaliberű játékossá válik, és úgy jön el onnan mondjuk 35-36 évesen, vagy elmegy most a Realba és lesz egy a sok közül, ahol ráadásul újra ki kell harcolnia magának egy olyan státuszt, mint Liverpoolban. De az biztos, hogy ennél feljebb már nincs nagyon: Dominik a csúcson van és a legjobb korban. A következő öt év lesz minden valószínűség szerint a csúcsidőszak a pályafutásában.”
Úgy látja, a Real mellett az szólhat, hogy minden évben a BL-győzelem egyik legnagyobb várományosának számít, tehát itt van a legnagyobb esélye a legrangosabb európai kupasorozatban diadalmaskodni. A Liverpoolnak gyorsan kell lépnie, mert ha a spanyol gigász hívja Szoboszlait, könnyen elcsábulhat, úgy, mint Trent Alexander-Arnold, aki a legendastátusz helyett inkább a Real Madridot választotta.
„A Liverpoolban két és fél év alatt több mint száz meccsen játszani egy ajánlólevél a világ minden klubjához, és ha a Real ezek között van, akkor azzal nagyon nehéz lesz versenyezni” – fogalmazott. Holczer Ádám arról is beszélt, hogy milyen következményekkel járhat egy szerződéshosszabbítás.
Utána is jöhetnek a kérők, csak onnantól már vastagabban fog a toll, mert a Liverpool akarja Dominikot, ő pedig a klubot választotta. El lehet vinni, csak kétszer annyiért, mint a szerződéshosszabbítása előtt”
– vélekedett Holczer, aki szerint egy több év múlva lejáró szerződés meghosszabbítása egyszerre számít szakmai és üzleti szándéknyilatkozatnak is. Ha pedig a Real vagy bárki más még így is hajlandó lenne kifizetni érte a hatalmas összeget, akár 150 millió fontot is, akkor a Liverpoolnak gazdaságilag megérné őt eladni, üzletileg egy megmagyarázható döntés lenne. Ha esetleg elmegy, akkor az a legfontosabb, hogy ezt ne ingyen vagy nagyon kevés pénzért tegye meg – ezért is fontos minél hamarabb meghosszabbítani a két és fél év múlva lejáró kontraktusát.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy Szoboszlai a mostani idényben a Liverpool egyik, ha nem a legjobb játékosává vált, de a fizetésében ez nem látszik meg, házon belül nagyjából a 13. helyen áll. Egy új szerződéssel viszont a nyáron érkezők közé emelkedhet, akár közvetlenül Mohamed Szalah és Virgil van Dijk mögé. Holczer szerint egy olyan helyen, ahol jól teljesít, ismerik és megbecsülik, sokkal könnyebb lehet kiharcolni egy magasabb fizetést, mint egy új csapatban, amelynél szinte a nulláról indul. Ha megkapná a vele kapcsolatban emlegetett heti 250 millió fontos (nagyjából 108 millió forint) fizetést, azzal egy esetleges klubváltásnál is sokkal jobb alkupozícióban lenne.
Szerintem neki egy hosszabbítással az egész pályafutása meg lenne alapozva abból a szempontból, hogy vagy itt hagyja abba, vagy csak egy óriási klub tudja majd ebből kivásárolni őt.”
Ezt is ajánljuk a témában
A hírek szerint a Liverpool pontot akar tenni a tárgyalások végére.
Nyitókép: Paul Ellis/AFP