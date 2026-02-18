Liverpool vagy Real Madrid? – Szoboszlai helyzetét Holczer Ádám elemezte a Mandinernek

„A Liverpoolban két és fél év alatt több mint száz meccsen játszani egy ajánlólevél a világ minden klubjához, és ha a Real ezek között van, akkor azzal nagyon nehéz lesz versenyezni” – fogalmazott. Holczer Ádám arról is beszélt, hogy milyen következményekkel járhat egy szerződéshosszabbítás.

Utána is jöhetnek a kérők, csak onnantól már vastagabban fog a toll, mert a Liverpool akarja Dominikot, ő pedig a klubot választotta. El lehet vinni, csak kétszer annyiért, mint a szerződéshosszabbítása előtt”

– vélekedett Holczer, aki szerint egy több év múlva lejáró szerződés meghosszabbítása egyszerre számít szakmai és üzleti szándéknyilatkozatnak is. Ha pedig a Real vagy bárki más még így is hajlandó lenne kifizetni érte a hatalmas összeget, akár 150 millió fontot is, akkor a Liverpoolnak gazdaságilag megérné őt eladni, üzletileg egy megmagyarázható döntés lenne. Ha esetleg elmegy, akkor az a legfontosabb, hogy ezt ne ingyen vagy nagyon kevés pénzért tegye meg – ezért is fontos minél hamarabb meghosszabbítani a két és fél év múlva lejáró kontraktusát.



Azt sem szabad elfelejteni, hogy Szoboszlai a mostani idényben a Liverpool egyik, ha nem a legjobb játékosává vált, de a fizetésében ez nem látszik meg, házon belül nagyjából a 13. helyen áll. Egy új szerződéssel viszont a nyáron érkezők közé emelkedhet, akár közvetlenül Mohamed Szalah és Virgil van Dijk mögé. Holczer szerint egy olyan helyen, ahol jól teljesít, ismerik és megbecsülik, sokkal könnyebb lehet kiharcolni egy magasabb fizetést, mint egy új csapatban, amelynél szinte a nulláról indul. Ha megkapná a vele kapcsolatban emlegetett heti 250 millió fontos (nagyjából 108 millió forint) fizetést, azzal egy esetleges klubváltásnál is sokkal jobb alkupozícióban lenne.