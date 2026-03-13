Ft
03. 13.
péntek
kormány pedagógus juttatás munka honvédelmi alkalmazott

Jó híreket kaptak a honvédelmi alkalmazottak és a pedagógusok – így ismeri el a munkájukat a kormány

2026. március 13. 13:11

Legkésőbb áprilisban mindenki pedagógus kézhez kapja az egységes plusz összeget.

2026. március 13. 13:11
null

Érkezik az egyhavi plusz juttatás a honvédelmi alkalmazottaknak – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában pénteken.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy 

a honvédelem csapatmunka, nemcsak a katonákra, akik fegyverrel szolgálják a hazát, de a honvédelmi alkalmazottakra is pont ugyanakkora szükségünk van.

„Köszönöm a szolgálatukat, köszönöm a munkájukat, minden elismerésem az övék. A békéhez erő kell, együtt folytatjuk a munkát” – fogalmazott a miniszter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A tanárok munkáját is elismerték 

Az Index cikkében emlékeztetett, hogy a honvédelmi alkalmazottak előtt a tanárok részesültek hasonló pluszjuttatásban. Mint ismert, Orbán Viktor február végén jelentette be, hogy 

a kormány egyszeri, 150 ezer forintos juttatást ad a pedagógusoknak. 

Az állami iskolákban dolgozó pedagógusok március közepén kapják meg a pluszjuttatást, az alapítványi és egyházi fenntartású intézményekben várhatóan a márciusi fizetésben, tehát az áprilisban érkező bérekben fog megjelenni az összeg – írta a lap.

MTI/Madiner

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Mohai Balázs

 

rugbista
2026. március 13. 15:21
Bár 80 éve állandó választási kampány volna! 1946-ban csapták a sárba a tanári béreket Varga Jenő és a többi komcsi "gőzgazdász"! 1 tanár.
salátás
2026. március 13. 14:04
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 13. 13:14 Stabilan élhető bérek kellenek -------- tanulni kellett volna kommentcselédként annyit kapsz, amennyit érdemelsz. minimálbért. bár ezért amit művelsz még az is túl sok :DDD
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 13. 13:14
Stabilan élhető bérek kellenek nem négyévente egyszer helikopterpénz!
