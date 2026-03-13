Jó híreket kaptak a honvédelmi alkalmazottak és a pedagógusok – így ismeri el a munkájukat a kormány

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Érkezik az egyhavi plusz juttatás a honvédelmi alkalmazottaknak – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában pénteken.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy
a honvédelem csapatmunka, nemcsak a katonákra, akik fegyverrel szolgálják a hazát, de a honvédelmi alkalmazottakra is pont ugyanakkora szükségünk van.
„Köszönöm a szolgálatukat, köszönöm a munkájukat, minden elismerésem az övék. A békéhez erő kell, együtt folytatjuk a munkát” – fogalmazott a miniszter.
Az Index cikkében emlékeztetett, hogy a honvédelmi alkalmazottak előtt a tanárok részesültek hasonló pluszjuttatásban. Mint ismert, Orbán Viktor február végén jelentette be, hogy
a kormány egyszeri, 150 ezer forintos juttatást ad a pedagógusoknak.
Az állami iskolákban dolgozó pedagógusok március közepén kapják meg a pluszjuttatást, az alapítványi és egyházi fenntartású intézményekben várhatóan a márciusi fizetésben, tehát az áprilisban érkező bérekben fog megjelenni az összeg – írta a lap.
