Tottenham Robbie Keane Igor Tudor Bobby Zamora Fradi Anglia Ferencváros Premier League FTC

Megdöbbentette a PL-legendát Robbie Keane mellőzése

2026. február 18. 19:14

Zamora elvinné a Fradiból. A Spurs egykori játékosa remek edzőnek tartja Keane-t, és azt szeretné, ha ő lenne a következő Tottenham-tréner.

2026. február 18. 19:14
null

Bobby Zamora szerint a Ferencváros vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek kellene megkapnia hosszú távon az esélyt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Tottenham Hotspur élén.

Mint ismert, Thomas Frank menesztése után Igor Tudor vette át az irányítást, de megbízatása csak az idény végéig szól. A 252 angol élvonalbeli mérkőzésen szereplő, többek között a Spursben is megforduló Bobby Zamora szerint az FTC-tréner Robbie Keane is megfelelő utódjelölt lenne – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

Miért ne? Miért ne adnák meg Robbie Keane-nek az esélyt?”

– idézte a csakfoci.hu Zamora szavait a DAZN-nek adott interjújából.

„Az elmúlt öt évben elég sokat láttam őt, figyelemmel kísértem a fejlődését és az edzői munkáját. Egyre erősebb lett, pedig más országokba kellett mennie, hogy megkapja a lehetőségeket. Megdöbbentett, hogy edző akart lenni, és itt nem igazán kapott esélyt. De elment Izraelbe, majd Magyarországra, és rendkívül jól teljesít. Szerintem ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tudom, hogy a szurkolók nagyon örülnének, ha a Spursnél lenne, nem igaz? A drukkerek biztosan több időt adnának neki. És szerintem ez az, amire a Spurs menedzserének jelenleg szüksége van. Ez lenne a jó döntés. Nagyon kedvelem Robbie-t, szerintem nagyszerű jövő áll előtte” – jelentette ki a kétszeres angol válogatott csatár, aki annak idején, 2010-ben a Fulhamben Gera Zoltán csapattársaként Európa-liga döntőben játszhatott.

A képen Gerával ünneplő Zamora jó edzőnek tartja Keane-t
A képen Gerával ünneplő Zamora jó edzőnek tartja Keane-t (Fotó: Ian Kington/AFP)

Keane a Fradira koncentrál

Robbie Keane figyelme mindenesetre csak a Ferencvároson, amely csütörtökön a bolgár Ludogorec vendégeként lép pályára az El rájátszásának első felvonásán.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

 

zakar zoltán béla
2026. február 18. 19:36
Mehet!
vakiki
2026. február 18. 19:33
Ne keverd a szart, Zamora. Hagyd békén Keane-t és a Fradit!
