Megdöbbentette a PL-legendát Robbie Keane mellőzése

„Az elmúlt öt évben elég sokat láttam őt, figyelemmel kísértem a fejlődését és az edzői munkáját. Egyre erősebb lett, pedig más országokba kellett mennie, hogy megkapja a lehetőségeket. Megdöbbentett, hogy edző akart lenni, és itt nem igazán kapott esélyt. De elment Izraelbe, majd Magyarországra, és rendkívül jól teljesít. Szerintem ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tudom, hogy a szurkolók nagyon örülnének, ha a Spursnél lenne, nem igaz? A drukkerek biztosan több időt adnának neki. És szerintem ez az, amire a Spurs menedzserének jelenleg szüksége van. Ez lenne a jó döntés. Nagyon kedvelem Robbie-t, szerintem nagyszerű jövő áll előtte” – jelentette ki a kétszeres angol válogatott csatár, aki annak idején, 2010-ben a Fulhamben Gera Zoltán csapattársaként Európa-liga döntőben játszhatott.

A képen Gerával ünneplő Zamora jó edzőnek tartja Keane-t (Fotó: Ian Kington/AFP)

Keane a Fradira koncentrál

Robbie Keane figyelme mindenesetre csak a Ferencvároson, amely csütörtökön a bolgár Ludogorec vendégeként lép pályára az El rájátszásának első felvonásán.