Megdöbbentette a PL-legendát Robbie Keane mellőzése

Zamora elvinné a Fradiból. A Spurs egykori játékosa remek edzőnek tartja Keane-t, és azt szeretné, ha ő lenne a következő Tottenham-tréner.
Bobby Zamora szerint a Ferencváros vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek kellene megkapnia hosszú távon az esélyt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Tottenham Hotspur élén.
Mint ismert, Thomas Frank menesztése után Igor Tudor vette át az irányítást, de megbízatása csak az idény végéig szól. A 252 angol élvonalbeli mérkőzésen szereplő, többek között a Spursben is megforduló Bobby Zamora szerint az FTC-tréner Robbie Keane is megfelelő utódjelölt lenne – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.
Miért ne? Miért ne adnák meg Robbie Keane-nek az esélyt?”
– idézte a csakfoci.hu Zamora szavait a DAZN-nek adott interjújából.
„Az elmúlt öt évben elég sokat láttam őt, figyelemmel kísértem a fejlődését és az edzői munkáját. Egyre erősebb lett, pedig más országokba kellett mennie, hogy megkapja a lehetőségeket. Megdöbbentett, hogy edző akart lenni, és itt nem igazán kapott esélyt. De elment Izraelbe, majd Magyarországra, és rendkívül jól teljesít. Szerintem ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tudom, hogy a szurkolók nagyon örülnének, ha a Spursnél lenne, nem igaz? A drukkerek biztosan több időt adnának neki. És szerintem ez az, amire a Spurs menedzserének jelenleg szüksége van. Ez lenne a jó döntés. Nagyon kedvelem Robbie-t, szerintem nagyszerű jövő áll előtte” – jelentette ki a kétszeres angol válogatott csatár, aki annak idején, 2010-ben a Fulhamben Gera Zoltán csapattársaként Európa-liga döntőben játszhatott.
Robbie Keane figyelme mindenesetre csak a Ferencvároson, amely csütörtökön a bolgár Ludogorec vendégeként lép pályára az El rájátszásának első felvonásán.
