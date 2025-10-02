Most foghatják csak igazán a fejüket a Fradinál: bankot robbant a Qarabag a Bajnokok Ligájában

A Qarabag ugyanis a vonatkozó UEFA-koefficiensrangsor alapján a BL-főtáblára kerüléssel és az eddig megszerzett két győzelemmel idáig

összesen 33.745.000, azaz majdnem 34 millió eurót SZORGOSKODOTT ÖSSZE MAGÁNAK IDÉN, MÍG AZ FTC ENNEK KEVESEBB, MINT A HARMADÁT, 10.1 MILLIÓ EURÓT AZ EL-LEL – átszámolva jó 13 milliárd forint áll szemben a nem egészen 4 milliárddal...

Hogy a sportszakmai részéről már ne is beszéljünk: amíg a Qarabag következő három meccse a nemzetközi porondon az Athletic Bilbao, a klubvilágbajnok Chelsea és az olasz bajnok Napoli ellen esedékes, addig a Fradi Genk után Salzburgba utazik, hogy aztán itthon fogadja a BL-selejtezőben már legyőzött bolgár Ludogorecet – nem lefitymálva senkit és semmit, azért van különbség...