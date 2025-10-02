Most foghatják csak igazán a fejüket a Fradinál: bankot robbant a Qarabag a Bajnokok Ligájában

Elképesztő, erre kevesen számítottak: történelmet írt a BL-ben a Fradit kiejtő azeri Qarabag
Ég és föld a különbség a BL és az Európa-liga között, nemcsak sportélmény tekintetében, de a pénzdíjazás terén is. A Qarabag eddigi bravúros menetelésével majd' tízmilliárd forinttal keresett többet a magyar bajnoknál.
A Benfica szenzációszámba menő idegenbeli legyőzése után újabb komoly bravúrt hajtott végre a Bajnokok Ligájában az FK Qarabag, amely szerda este kapott gól nélkül, 2–0-ra verte a dán bajnok Köbenhavnt. Ezzel megtörtént, amire előzetesen nagyon kevesen számítottak: a selejtezőből éppen csak továbbjutó azeri csapat két mérkőzés után két győzelemmel és 6 ponttal az előkelő hatodik helyen áll az első számú európai kupasorozat főtábláján – csak viszonyításképpen, olyan sztárcsapatok, mint a Bayern München, a Real Madrid vagy a PSG csak jobb gólkülönbséggel előzik meg, míg mögötte a Borussia Dortmund, Manchester City, Tottenham hármas sorakozik, immár ponthátránnyal...
Ez magyar szempontból sokszorosan bosszantó, hiszen, ki ne emlékezne, a nyári selejtezősorozat rájátszásában éppen a Ferencváros volt az a csapat, amely a győztes bakui visszavágón egyetlen gólra volt attól, hogy kiharcolja a továbbjutásról döntő hosszabbítást, megteremtve ezzel az esélyt, hogy az azeriek helyett a magyar bajnok legyen ott a BL főtábláján. Persze, a „mi lett volna, ha” a sportban sem játszik, mindenesetre ha megvizsgáljuk,
a sportélményen túl a pénzdíjazások terén is mekkora szakadék tátong a BL és az Európa-liga között, akkor duplán foghatják a fejüket a zöld-fehéreknél.
A Qarabag ugyanis a vonatkozó UEFA-koefficiensrangsor alapján a BL-főtáblára kerüléssel és az eddig megszerzett két győzelemmel idáig
összesen 33.745.000, azaz majdnem 34 millió eurót SZORGOSKODOTT ÖSSZE MAGÁNAK IDÉN, MÍG AZ FTC ENNEK KEVESEBB, MINT A HARMADÁT, 10.1 MILLIÓ EURÓT AZ EL-LEL – átszámolva jó 13 milliárd forint áll szemben a nem egészen 4 milliárddal...
Hogy a sportszakmai részéről már ne is beszéljünk: amíg a Qarabag következő három meccse a nemzetközi porondon az Athletic Bilbao, a klubvilágbajnok Chelsea és az olasz bajnok Napoli ellen esedékes, addig a Fradi Genk után Salzburgba utazik, hogy aztán itthon fogadja a BL-selejtezőben már legyőzött bolgár Ludogorecet – nem lefitymálva senkit és semmit, azért van különbség...
Nyitókép: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP