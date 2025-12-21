Drámai vb-bukás, Szoboszlai trónra lépése és Marco Rossi sorsa: ilyen volt a magyar futball legőrültebb éve

Amikor Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke 2024 utolsó napján rövid videóban bejelentette, hogy Pascal Jansen távozik a labdarúgócsapat éléről, voltak, akik szilveszteri tréfának vélték. Nehéz volt ugyanis elképzelni, hogy a Fradit mindössze hat hónapja irányító vezetőedző a bajnokság féltávjánál, jó másfél évvel megállapodása lejárta előtt távozzon. Kubatov azonban nem viccelt, és még aznap kiderült, Jansent a világ egyik vezető futballklubját tulajdonló cégcsoport vásárolta ki 2026 júniusában lejáró szerződéséből. A City Football Group érdekeltségébe tartozik többek között a Manchester City, a Girona és a New York City, a holland szakvezető utóbbinál kötött ki, miután a cégcsoport kifizette a félmilliárd forintos lelépési pénzt.

Varga Barnabás és az FTC is szárnyal az Európa-ligában

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Kis pofon, majd nagy pofon tavasszal

Az FTC-vel zárult tehát az előző esztendő, és vele kezdődött az új is: január 6-át írtunk, amikor kiderült, hogy a csapat szakvezetője Robbie Keane lesz. Hogy mekkora nevet sikerült Magyarországra csábítani, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 146-szoros válogatott Keane a mai napig gólrekorder Írország mezében, s megfordult többek között az Interben, a Leeds Unitedban, a Tottenham Hotspurben, a Liverpoolban, a Celticben, a West Ham Unitedban és a Los Angeles Galaxyben. Nyert angol ligakupát a Tottenhammel, és háromszoros MLS-bajnok volt a Galaxyvel, 730 klubmeccsen 320-nál is több találatig jutott.