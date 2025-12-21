Ft
12. 21.
vasárnap
Drámai vb-bukás, Szoboszlai trónra lépése és Marco Rossi sorsa: ilyen volt a magyar futball legőrültebb éve

2025. december 21. 21:27

Történelmi mélységek és magasságok 2025-ben: miközben Szoboszlai Dominik a Premier League csúcsára ért, a válogatott drámai körülmények között, a 96. percben bukta el a vb-szereplést.

2025. december 21. 21:27
null
Nagy Péter

Amikor Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke 2024 utolsó napján rövid videóban bejelentette, hogy Pascal Jansen távozik a labdarúgócsapat éléről, voltak, akik szilveszteri tréfának vélték. Nehéz volt ugyanis elképzelni, hogy a Fradit mindössze hat hónapja irányító vezetőedző a bajnokság féltávjánál, jó másfél évvel megállapodása lejárta előtt távozzon. Kubatov azonban nem viccelt, és még aznap kiderült, Jansent a világ egyik vezető futballklubját tulajdonló cégcsoport vásárolta ki 2026 júniusában lejáró szerződéséből. A City Football Group érdekeltségébe tartozik többek között a Manchester City, a Girona és a New York City, a holland szakvezető utóbbinál kötött ki, miután a cégcsoport kifizette a félmilliárd forintos lelépési pénzt. 

VARGA Barnabás
Varga Barnabás és az FTC is szárnyal az Európa-ligában
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Kis pofon, majd nagy pofon tavasszal 

Az FTC-vel zárult tehát az előző esztendő, és vele kezdődött az új is: január 6-át írtunk, amikor kiderült, hogy a csapat szakvezetője Robbie Keane lesz. Hogy mekkora nevet sikerült Magyarországra csábítani, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 146-szoros válogatott Keane a mai napig gólrekorder Írország mezében, s megfordult többek között az Interben, a Leeds Unitedban, a Tottenham Hotspurben, a Liverpoolban, a Celticben, a West Ham Unitedban és a Los Angeles Galaxyben. Nyert angol ligakupát a Tottenhammel, és háromszoros MLS-bajnok volt a Galaxyvel, 730 klubmeccsen 320-nál is több találatig jutott. 

Nem csoda, hogy a világ vezető sportoldalai is beszámoltak Magyarországra igazolásáról. 

A 2025-ös év első tétmérkőzéseit szintén a Ferencváros játszotta. Először kikapott a Frankfurt otthonában, majd egy hétgólos meccset nyert meg a holland AZ ellen. Ezzel teljesítette célját, és továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából. A cseh Viktoria Plzeňbe azonban februárban beletört a bicskája. A hazai 1-0-s sikert követően érthetetlen és értékelhetetlen teljesítménnyel rukkoltak ki a játékosok, végig alárendelt szerepet játszottak Plzeňben, így a hazaiak 3-0-ra győztek. A csalódást keltő eredmény nem is maradt következmények nélkül: „Nem az Európa-ligában elért eredményünk miatt kell szégyenkeznünk, hanem a csapat csehországi teljesítménye miatt. Ennél többet várunk magunktól – és a közönségünk is többet érdemel. (…) Hamarosan személyesen fogok beszélni a játékosokkal, és ha nem értik meg, milyen mentalitást várunk el tőlük, annak következményei lesznek” – jelentette ki a klubelnök. 

