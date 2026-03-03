Van valami közös Orbánban, Zelenszkijben és Szoboszlai Dominikban

Kész, immár zsebben a siker: elaléltak Szoboszlaitól az angolok – mindenkit maga mögé utasított a magyar sztár
A számok bizony makacs dolgok.
Erre sokan kíváncsiak voltak.
Vajon Orbán Viktor megtörte végül Zelenszkijt, mivel verne éket az ukránelnök Magyarország és Szlovákia közé, és hogyan utasított mindenkit maga mögé angliábn Szoboszlai Dominik? Ezekre a kérdésekre voltak a leginkább kíváncsiak olvasóink hétfőn. A válaszok pedig az alábbi cikkeinkből derülnek ki.
Szoboszlai Dominiknak a Manchester City ellen lőtt gólját választották a legszebb februári találatnak a BBC Match of the Day című műsorának nézői.
Ukrajna látványos módon igyekszik nyomást gyakorolni Magyarországra a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Ahogy a TCH.ua írja, Ukrajna csak Szlovákiát hívta meg tárgyalni olajügyben, Magyarországot nem. Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP