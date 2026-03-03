Ft
03. 03.
kedd
szoboszlai dominik szlovákia magyarország barátság Volodimir Zelenszkij ukrajna orbán viktor

Van valami közös Orbánban, Zelenszkijben és Szoboszlai Dominikban

2026. március 03. 07:40

Erre sokan kíváncsiak voltak.

2026. március 03. 07:40
null

Vajon Orbán Viktor megtörte végül Zelenszkijt, mivel verne éket az ukránelnök Magyarország és Szlovákia közé, és hogyan utasított mindenkit maga mögé angliábn Szoboszlai Dominik? Ezekre a kérdésekre voltak a leginkább kíváncsiak olvasóink hétfőn. A válaszok pedig az alábbi cikkeinkből derülnek ki.

Kész, immár zsebben a siker: elaléltak Szoboszlaitól az angolok – mindenkit maga mögé utasított a magyar sztár

Szoboszlai Dominiknak a Manchester City ellen lőtt gólját választották a legszebb februári találatnak a BBC Match of the Day című műsorának nézői.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Orbán megtörte végül Zelenszkijt? Az ukrán média szerint folyamatban a Barátság kőolajvezeték tesztelése és újraindítása

A vezetékrendszer ellenőrzési üzemmódban már működésbe lépett.

A teljes cikk ide kattitnva érhető el.

Aljas játszadozásba kezdett Zelenszkij: egyetlen lépéssel éket verhet Magyarország és Szlovákia közé

Ukrajna látványos módon igyekszik nyomást gyakorolni Magyarországra a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Ahogy a TCH.ua írja, Ukrajna csak Szlovákiát hívta meg tárgyalni olajügyben, Magyarországot nem. Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

