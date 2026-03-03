Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
liverpool premier league szoboszlai dominik CIES virgil van dijk statisztika

Magyar szemnek hihetetlen számok: őrült tempót diktál Szoboszlai, már márciusban rekordot dönthet

2026. március 03. 13:39

Kevés futballista tölt a jelenlegi idényben annyi játékpercet a pályán, mint a Liverpool magyar középpályása. Megvizsgáltuk, milyen terhelési és teljesítménymutatókkal rendelkezik Szoboszlai Dominik, és milyen végső számokra lehet prognosztizálni az évad végére.

2026. március 03. 13:39
null
Szabó Levente
Szabó Levente

A Sporttudományok Nemzetközi Központjának (CIES) legfrissebb, a 2025-ös naptári évet összegző jelentése ismét rávilágított az európai futballelit elképesztő fizikai terhelésére. Tavaly a legtöbb játékpercet a Club Brugge belga középpályása, Hans Vanaken tudhatja magáénak: a 33 éves játékos tavaly 5745 percet töltött a pályán. Őt követi a dobogón a Benfica védője, Nicolás Otamendi 5702 perccel, valamint a Paris Saint-Germain FC középpályása, Vitinha 5619 perccel. A mezőnyjátékosok rangsorában a negyedik helyen a Liverpool holland védőbástyája, Virgil van Dijk áll, 5490 perces „munkaidővel”. A CIES-kutatás apropóján részletesen elemeztük, hogy a jelenlegi idényben milyen terhelési és teljesítménymutatókkal rendelkezik Szoboszlai Dominik, valamint milyen végső számokra lehet prognosztizálni az évad végére.

A FotMob adatai szerint Szoboszlai Dominik a 2025–2026-os kiírásban – március eleji állapot szerint – már átlépte a 3700 játékperces határt, amennyiben összeadjuk a Liverpool tétmérkőzésein és a magyar válogatott világbajnoki selejtezőin pályán töltött időt, a következő eredményt kapjuk: 

  • Premier League: 2333 perc,
  • FA-kupa: 180 perc, 
  • Bajnokok Ligája: 705 perc,
  • vb-selejtező: 540 perc. 

Ezek a számok azért is döbbenetesek, mert az augusztusi rajt óta eltelt hét hónap alatt a székesfehérvári klasszis szinte pihenő nélkül, a játékidő mintegy 90 százalékát a pályán töltötte. Arne Slot rendszerében Szoboszlai a csapat „tüdejévé” vált, akinek jelenléte nélkülözhetetlen a középpálya stabilitásához és az átmenetek gyorsaságához. 

Érdekesség, hogy Angliában a mezőnyjátékosok között ezúttal is ismét abszolút listavezető Virgil van Dijk, aki 2520 játékperccel áll az élen, miután mind a 28 bajnoki fordulót végigjátszotta.

A fejlődési ív még látványosabb, ha visszatekintünk a 2024–2025-ös évadra. Akkor Szoboszlai – részben a Premier League fizikai ritmusához való alkalmazkodás, valamint a rotációs szempontok miatt – a teljes idényt mintegy 4330 játékperccel zárta, amelyből 2496-ot töltött a pályán az angol bajnokságban. A mostani szezonban tehát a válogatott csapatkapitánya 

már márciusban túlszárnyalhatja az előző idényben regisztrált teljes éves Premier League-penzumát.

Ez a drasztikus ugrás nem csupán megnövekedett állóképességét igazolja, hanem azt a bizalmi szintet is, amelyet a szakmai stábtól kapott: Szoboszlai Dominik egyértelműen a Vörösök gépezetének egyik legfontosabb tartóoszlopa lett. 

A puszta játékperceken túl a hatékonyság terén is elitmutatókkal rendelkezik. A FotMob statisztikái szerint a 2025–2026-os kiírásban eddig 10 gólt és 8 gólpasszt jegyzett minden sorozatot figyelembe véve. Ami azonban igazán kiemeli a mezőnyből, az az FBref által mért intenzitási profil: a támadó harmadban végrehajtott sikeres letámadások, valamint a progresszív labdavezetések tekintetében a liga legjobb öt százalékába tartozik. A Liverpool nyolcasának passzpontossága is kifejezetten magas: az általa kiosztott 1587 átadás 87 százaléka talált csapattársat, míg 146 ívelésének 61 százaléka volt pontos – olvasható a Premier League hivatalos oldalán

Ha Szoboszlai Dominik tartani tudja ezt a feszített tempót, elkerülik a sérülések, és a Liverpool menetelése kitart a Bajnokok Ligájában – amihez előbb a Galatasarayon kell túljutnia –, a nyárra a játékperceinek száma elérheti a 4800–5000-et. Ez a tartomány már a CIES által vizsgált globális elit közvetlen közelébe emelné őt.

Szoboszlai játékpercei kedden még tovább nőhetnek

A hárommeccses sikerszériánál tartó, címvédő Liverpool a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendége lesz az angol labdarúgó Premier League hétközi, 29. fordulójában kedden. A papírforma alapján nem vár nehéz feladat a Vörösökre, a Wolves ugyanakkor pénteken egy másik élcsapat, az Aston Villa ellen megszakította nyolc mérkőzéses bajnoki nyeretlenségi sorozatát. A találkozón – többek között – Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk is gyarapíthatja tovább játékperceit.

ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
21.15: Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC (Tv: Match4)

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

***

