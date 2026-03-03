Magyar szemnek hihetetlen számok: őrült tempót diktál Szoboszlai, már márciusban rekordot dönthet

A puszta játékperceken túl a hatékonyság terén is elitmutatókkal rendelkezik. A FotMob statisztikái szerint a 2025–2026-os kiírásban eddig 10 gólt és 8 gólpasszt jegyzett minden sorozatot figyelembe véve. Ami azonban igazán kiemeli a mezőnyből, az az FBref által mért intenzitási profil: a támadó harmadban végrehajtott sikeres letámadások, valamint a progresszív labdavezetések tekintetében a liga legjobb öt százalékába tartozik. A Liverpool nyolcasának passzpontossága is kifejezetten magas: az általa kiosztott 1587 átadás 87 százaléka talált csapattársat, míg 146 ívelésének 61 százaléka volt pontos – olvasható a Premier League hivatalos oldalán.

Ha Szoboszlai Dominik tartani tudja ezt a feszített tempót, elkerülik a sérülések, és a Liverpool menetelése kitart a Bajnokok Ligájában – amihez előbb a Galatasarayon kell túljutnia –, a nyárra a játékperceinek száma elérheti a 4800–5000-et. Ez a tartomány már a CIES által vizsgált globális elit közvetlen közelébe emelné őt.

Szoboszlai játékpercei kedden még tovább nőhetnek

A hárommeccses sikerszériánál tartó, címvédő Liverpool a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendége lesz az angol labdarúgó Premier League hétközi, 29. fordulójában kedden. A papírforma alapján nem vár nehéz feladat a Vörösökre, a Wolves ugyanakkor pénteken egy másik élcsapat, az Aston Villa ellen megszakította nyolc mérkőzéses bajnoki nyeretlenségi sorozatát. A találkozón – többek között – Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk is gyarapíthatja tovább játékperceit.

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

21.15: Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC (Tv: Match4)