Érkezik a Mandiner Klubest: Kövér László és Pataky Attila a Várkert Bazárban!

Természetesen lesz Mandiner kvízest is Szabó András Csuti műsorvezetővel.
Érkezik a Mandiner Klubestje!
Dátum: 2026.03.04. (szerda), 18.00-20.00
Helyszín: Várkert Bazár, Budapest, 1013, Ybl Miklós Tér 2-6.
Program:
17:00-18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció.
18:00-18:30 – Köszöntő és Mandiner kvízest értékes nyereményekkel, Szabó András Csuti műsorvezetővel.
18:30-19:10 – Közéleti beszélgetés Kövér Lászlóval. Aki kérdez: Szalai Laura
19:15-től fellép Pataky Attila
Regisztrálni az eseményre az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges.
A Mandiner Klubest közreműködője a Nemzeti Innovációs Ügynökség, aminek programjairól alább olvashat:
HSUP
A Hungarian Startup Univerity Program (HSUP) egy szabadon választható, e-learning alapú egyetemi tárgy, melynek két féléve során a hallgatóknak lehetősége nyílik a vállalkozói életpálya megismerésére, valamint a vállalkozás indításhoz szükséges készségek és ismeretek elsajátítására. A hallgatók az első félévében e-learning tananyagok segítségével, betekintést nyerhetnek az innováció menedzsment és a startupok világába. Ezt követően a második félév során az elméleti modulok teljesítése mellett, a hallgatók egy része lehetőséget kap projekt csapatok kialakítására, és ösztöndíj támogatás mellett egy innovatív vállalkozási ötlet kidolgozására. A program a Demo Day rendezvénnyel zárul, ahol a legígéretesebb csapatok befektetők előtt is bemutatják projektjüket, illetve csapattagonként további 1-1 millió forintos ösztöndíjban részesülnek.
HSUP Growth Fund
A HSUP Growth Fund a Nemzeti Innovációs Ügynökség új, kifejezetten HSUP-alumni alapítók által létrehozott startupoknak szóló támogatási programja, amelynek célja a kezdő fázisú projektek piacképessé tételének és magvető befektetési szintre jutásának elősegítése. A pályázat azon cégeket támogatja, amelyeket legalább 70%-ban a HSUP program 2020–2025 között végzett hallgatói birtokolnak, és amelyek eddigi külső finanszírozása nem haladja meg az igényelt összeget. A program összesen 80 millió forintos keretből 4–8 startup számára nyújt 10–20 millió forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatást, 6–12 hónapos megvalósítási időszak mellett. A támogatás kísérleti fejlesztésre, piacra jutási tevékenységekre és kapcsolódó költségekre fordítható, az előírt keretek és százalékos korlátok betartásával.
HSUP BASE
A HSUP BASE középiskolásoknak szóló program, amely célzottan segíti a fiatalokat abban, hogy innovatív ötleteiket vállalkozói szemlélettel fejlesszék tovább. A résztvevők 4 hónap alatt, tapasztalt mentorok és startupperek támogatásával készíthetnek üzleti és pénzügyi tervet, valamint megismerkedhetnek a startup világ alapjaival: a piackutatástól a prototípusfejlesztésen át egészen a vezetői készségekig. A program végén a diákok egy Demo Day eseményen mutathatják be kidolgozott projektjeiket szakmai zsűri és befektetők előtt, új kapcsolatokat és lehetőségeket szerezve.
Selye János diáklaborhálózat
A Magyarországi Diáklaborok Egyesületével konzorciuman megvalósított projekt célja az volt, hogy vonzóbbá váljon a fiatalok számára a tudományos életpálya, népszerűbbek legyen a diákok körében az MTMI területek és minél korábban, minél szélesebb körben elérhessék számukra a legújabb innovációs eszközöket és tudományos eredményeket. A projekt a már meglévő diáklaborok mellett új diáklaborok, köztük egy mobillabor létrejöttét is segítette. A projekt eredményeire építve elindult a „Selye János Diáklabor program folytatása és egyéb MTMI pályára ösztönző programok támogatása” című új kezdeményezés, amely tovább erősíti a fiatalok tudományos szemléletformálását és az MTMI területek felé történő pályaorientációt.
Pathway To Business
A Pathway to Business egy egyedülálló vállalkozói program, amely kifejezetten magyarországi doktori hallgatóknak szól. A program célja, hogy segítse a hallgatókat kutatási eredményeik életképes innovációvá alakításában, valamint új startup vállalkozások elindításában, amelyek élvonalbeli kutatási eredményekre vagy technológiai megoldásokra épülnek. Mindezt szakértői támogatással, üzleti képzéssel, mentorálással és pénzügyi támogatással biztosítja.
Technology Transfer Company (TTC) projekt
Nemzetközi gyakorlatokat megvizsgálva a technológia transzfer folyamatokat segítő struktúra alapeleme olyan egyetemi tulajdonú vállalkozás lehet, amely az intézményben lévő, létrejövő tudás hasznosításért felel, mintegy hidat képezve a vállalatok és az egyetem között. A NIÜ szakmailag támogatja a projekt 3 éves végrehajtását 6 intézményben (Debreceni Egyetem, Óbudai Egyetem, Semmelweis Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem), elősegíti és monitorozza a feltételek operatív megvalósulását, monitorozza negyedévente a projekt keretében, az intézményekkel közösen készített TTC koncepcióban elfogadott KPI-ok teljesülését.
Startup Factory
A Nemzeti Innovációs Ügynökség koordinálásával megvalósuló program célja olyan technológiai inkubátorok támogatása, amelyek érdekeltek innovatív technológiákra alapuló korai fázisú startup cégek befektetéssel és széleskörű szakmai, üzleti tudásátadással történő fejlesztésében, a startupok új technológiákra alapuló termékeinek piacra vitelében, és a szükséges további finanszírozás megszerzésében.
XPAND
A program célja, hogy támogassa a magyar startupokat és kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) a nemzetközi piacokra való belépésben. A program testreszabott képzéseket, mentorálást és kapcsolatépítési lehetőségeket biztosít, hogy csökkentse a globális piacra lépéshez szükséges időt és költségeket, miközben figyelembe veszi a célpiacok sajátos kihívásait és igényeit is.
Enterprise Horizon
Az ügynökség Enterprise Horizon szolgáltatása információátadással támogatja az innovatív vállalkozásokat a világ legnagyobb kutatás-fejlesztési és innovációs programjában, Horizon Europe-ban való sikeres részvételben, illetve nemzetközi konzorciumok építésében. A NIÜ arra törekszik, hogy a magyar innovatív vállalkozások minél sikeresebben vegyenek részt az EU ezen kutatási és innovációs keretprogramjában: ezzel nemcsak bővítve a hazai KFI források horizontját, hanem bekapcsolva őket az európai innovációs hálózatokba is.
RInnoValleys
A RInnoValleys célja, hogy javítsa az EU régiói által a technológiai startupok támogatása terén tapasztalt egyenlőtlenségeket és kihívásokat, valamint segítse az Európai Innovációs Tanácshoz (EIC) való hozzáférést. A projekt arra törekszik, hogy transznacionális közös cselekvési terv létrehozásával áthidalja a hiányosságokat, az új európai innovációs menetrenddel összhangban javítsa az érintett régiók képességeit az EIC ökoszisztémához való kapcsolódásra, valamint a befogadó, nemek sokféleségét figyelembe vevő és összekapcsolt innovációs ökoszisztémákat előmozdítása. A projektben Görögország, Katalónia, Málta, Belgium, Írország és Magyarország vesz részt.
FI4INN
A projekt fő célja, hogy fejlessze a piacvezérelt kutatások és innovációk finanszírozási lehetőségeit a résztvevő országokban (Lengyelország, Belgium, Szlovénia, Csehország, Olaszország, Ausztria, Horvátország, Magyarország). A projektben résztvevő régiókban alap probléma, hogy kevés a piacvezérelt kutatás és innováció finanszírozási eszköz, illetve alacsony az összetett pénzügyi eszközök hasznosításának a képessége. A pénzügyi szolgáltatók és a döntéshozók bonyolultságuk miatt gyakran félnek az ilyen rendszerek bevezetésétől. A projekt keretében létrejött egy tudásközpont, amely támogatja az új innovatív eszközöket, és új pénzügyi eszközöket tesztel.
