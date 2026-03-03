Jelentettek az ukránok: elképesztően sok orosz halt meg a háborúban – szerintük

Az ukrán fél saját veszteségeiről továbbra sem közöl részletes adatokat, ezt „műveleti titoktartással” indokolják. A jelentés ugyanakkor arra is kitér, hogy az orosz dróntámadások és a harcok intenzitása megnehezíti az elesett katonák holttestének visszaszállítását, ami a DNS-alapú azonosításhoz szükséges.

Nyugati elemzőközpontok becslései szerint az orosz veszteségek valóban meghaladják az ukrán veszteségeket. A Center for Strategic and International Studies (CSIS) becslése szerint az orosz és az ukrán veszteségek aránya nagyjából két és félszeres, illetve kétszeres orosz fölényt mutat.

Egy 2026 januári CSIS-jelentés szerint Ukrajna 2022 februárja és 2025 decembere között 500 ezer és 600 ezer közötti veszteséget szenvedett el, amelyből 100 000–140 000 fő lehetett a harcban elesettek száma.

A számok tehát minden oldalon súlyosak – de míg az ukrán közlések napról napra nőnek, saját veszteségeikről továbbra is szűkszavúan beszélnek. A háború egyik legkeményebb frontja így továbbra is a statisztikák világában húzódik.