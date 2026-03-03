Jelentettek az ukránok: elképesztően sok orosz halt meg a háborúban – szerintük

Csak erős idegzetűeknek! – Nyilvánosságra hozták a számokat: ennyi halált, sérülést és pusztítást okozott a háború négy év alatt
A 200 ezer milliárdos számla még a könnyebben emészthető része a borzasztó lajstromnak.
Egyre magasabb számokat közöl Kijev az orosz veszteségekről, amelyek már-már felfoghatatlan nagyságrendet érnek el. Az ukrán vezérkar szerint Oroszország több mint 1,2 millió katonát veszített a háború kezdete óta. A közlés újabb vitákat indíthat el a valós arányokról.
Az ukrán vezérkar legfrissebb jelentése szerint Oroszország 1 268 520 katonát veszített a 2022. február 24-én indult teljes körű invázió óta. A The Kyiv Independent beszámolója alapján a közlés március 3-án látott napvilágot, és a szám tartalmazza az elmúlt egy napban elszenvedett 790 fős veszteséget is.
A jelentés nem csupán a személyi állományra tér ki. Az ukrán adatok szerint az orosz hadsereg
Az ukrán fél saját veszteségeiről továbbra sem közöl részletes adatokat, ezt „műveleti titoktartással” indokolják. A jelentés ugyanakkor arra is kitér, hogy az orosz dróntámadások és a harcok intenzitása megnehezíti az elesett katonák holttestének visszaszállítását, ami a DNS-alapú azonosításhoz szükséges.
Nyugati elemzőközpontok becslései szerint az orosz veszteségek valóban meghaladják az ukrán veszteségeket. A Center for Strategic and International Studies (CSIS) becslése szerint az orosz és az ukrán veszteségek aránya nagyjából két és félszeres, illetve kétszeres orosz fölényt mutat.
Egy 2026 januári CSIS-jelentés szerint Ukrajna 2022 februárja és 2025 decembere között 500 ezer és 600 ezer közötti veszteséget szenvedett el, amelyből 100 000–140 000 fő lehetett a harcban elesettek száma.
A számok tehát minden oldalon súlyosak – de míg az ukrán közlések napról napra nőnek, saját veszteségeikről továbbra is szűkszavúan beszélnek. A háború egyik legkeményebb frontja így továbbra is a statisztikák világában húzódik.
