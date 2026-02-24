Csak erős idegzetűeknek! – Nyilvánosságra hozták a számokat: ennyi halált, sérülést és pusztítást okozott a háború négy év alatt

A havi bontás is a tartósan magas szintet mutatja. 2025 decemberében legalább 157 civil vesztette életét és 888-an megsérültek, ami a jelentés szerint 66 százalékos növekedés 2024 decemberéhez képest. 2026 januárjában a jelentés legalább 161 halottról és 757 sérültről számol be, és azt is rögzíti, hogy a veszteségek száma nagyjából hasonló volt 2025 januárjához.

A támadások jellege is kirajzolódik az adatokból. 2026 januárjában a hosszú hatótávolságú fegyverekkel végrehajtott csapások (rakéták és drónok) adták a civil áldozatok 39 százalékát, jellemzően városi központokban, távol a fronttól. A fennmaradó áldozatok a frontvonal közelében következtek be, ahol a rövid hatótávolságú drónok okozták a legtöbb civil veszteséget, ezt követte a tüzérség és a sorozatvetők, majd a légi bombázás, továbbá voltak fel nem robbant lőszerekhez és aknákhoz köthető esetek is.

A HRMMU 2026 januári jelentése szerint a civil áldozatok túlnyomó többsége Ukrajna kormányzati ellenőrzése alatt álló területeken történt.

A HRMMU szerint 2025 októbere óta erősödtek az orosz fegyveres erők ukrajnai energiarendszer elleni támadásai, amelyek kulcsfontosságú infrastruktúrát rongáltak vagy semmisítettek meg. Ennek következménye az elhúzódó áram-, fűtés- és vízellátási zavar lett, országos kiterjedéssel.