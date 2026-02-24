Ft
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország donald tusk magyarország Magyar Péter ukrajna

Elszabadult a pokol Lengyelországban: Tusk és Sikorski fröcsögve szidják Magyarországot

2026. február 24. 13:58

A kormányfő és külügyminisztere képtelenek elviselni, hogy Magyarország úgy döntött, amíg Ukrajna az energiabiztonsággal zsarol, addig vétózik a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós EU-hitel ügyében.

null

Donald Tusk lengyel miniszterelnök politikai szabotázsnak nevezte a magyar kormány lépéseit, amelyek szerinte aláássák Ukrajna támogatását – írja az ukrán Korrespondent.

Magyar Péter háborúpárti szövetségese nem először gyalázta Magyarországot, nemrég Orbán Viktor is üzent neki, azt írta:

Kedves Donald! Én vagyok a felelős a magyar népért és Magyarországért. Ha valaki bántja őket, az én kötelességem megvédeni őket. Most is így lesz.

A másik szélsőségesen magyarellenes lengyel politikus, Radosław Sikorski külügyminiszter eközben felháborítónak nevezte, hogy – az ukrán zsarolásra válaszul – Magyarország vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel felvételét. A tárcavezető azt állította, hogy ez sérti az uniós szolidaritást, ám arról nem mondott semmit, hogy Kijev a Barátság-kőolajvezeték elzárásával próbálja sakkban tartani Magyarországot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Wojtek Radwanski

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 24 komment

titi77
2026. február 24. 15:20
a szikorszkij megköszönte a bidenéknek h. felrobbantották a csövet! a németeknél meg egy uki van fogdában terrorizmus miatt! hát ezek tényleg fogyatékosok! a tusk is meg a nuland "felesége"is!😆
Válasz erre
3
0
johngo
2026. február 24. 15:16
Tulajdonképpen nem is értem, miért nem várták meg azt, hogy megszavazzuk a hitelt, utána is leállíthatták volna az olajvezetéket. Ebből is látszik, hogy mennyire nagyképűek és magabiztosak. De néha azért ők is koppannak, hál Istennek.
Válasz erre
2
0
lapado
•••
2026. február 24. 14:52 Szerkesztve
Aki nem szolidáris két tagállammal, az Kijev, Horvátország és az Európai Bizottság. Meg akik ennek ellenére pénzzel tömnék ezt az Ukrajna nevű szörnyszülött latorállamot jutalmul, hogy a szerződéseit, a jogot és a vállalásaikat is megszegve szabotálja két uniós tagország energiaellátását és azzal zsarolja.
Válasz erre
4
0
polárüveg
•••
2026. február 24. 14:50 Szerkesztve
Pedig milyen jól elterveztek mindent: a szövetséges országot tönkreteszik a nem szövetségessel! Tusky & Siky baby, a Keresztapa hívat, hogy toltátok félre a jó tervét?? Most mi lesz a pénzével??
Válasz erre
1
0
