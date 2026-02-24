Elszabadult a pokol Lengyelországban: Tusk és Sikorski fröcsögve szidják Magyarországot

Beszólt Orbánnak a Zelenszkijnek kilincselő Tusk, de a magyar kormányfő alaposan helyretette
A lengyel kormányfőt fel kellett világosítani arról, hogy magyar kollégája a magyarok érdekeit képviseli.
A kormányfő és külügyminisztere képtelenek elviselni, hogy Magyarország úgy döntött, amíg Ukrajna az energiabiztonsággal zsarol, addig vétózik a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós EU-hitel ügyében.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök politikai szabotázsnak nevezte a magyar kormány lépéseit, amelyek szerinte aláássák Ukrajna támogatását – írja az ukrán Korrespondent.
Magyar Péter háborúpárti szövetségese nem először gyalázta Magyarországot, nemrég Orbán Viktor is üzent neki, azt írta:
Kedves Donald! Én vagyok a felelős a magyar népért és Magyarországért. Ha valaki bántja őket, az én kötelességem megvédeni őket. Most is így lesz.
A másik szélsőségesen magyarellenes lengyel politikus, Radosław Sikorski külügyminiszter eközben felháborítónak nevezte, hogy – az ukrán zsarolásra válaszul – Magyarország vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel felvételét. A tárcavezető azt állította, hogy ez sérti az uniós szolidaritást, ám arról nem mondott semmit, hogy Kijev a Barátság-kőolajvezeték elzárásával próbálja sakkban tartani Magyarországot.
