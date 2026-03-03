Ilyen pofátlanságot még mi sem láttunk: Ukrajna nem is tagja az uniónak, de már most parancsolgatna Európának

Hátborzongató: nyíltan kijelentette Zelenszkij, biztosra veszi Orbán bukását
Az ukrán elnök szerint Európa nem vásárolhat energiahordozókat Oroszországtól. Erről az államfő a Corriere della Sera című olasz napilapnak adott, kedden megjelent interjúban beszélt.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy többször is elmondta Orbán Viktornak:
Európa nem vásárolhat energiahordozókat Oroszországtól, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök „az új pénzügyi bevételeket azonnal fegyvervásárlásra és Ukrajna elleni támadásokra fordítaná”.
„Orbán akkor válik fontossá, amikor befolyásos politikai erők erőt adnak neki, különben semmit sem ér. Magyarország olyan ország, amely számít, de nincs katonai súlya” – fejtette ki Zelenszkij. Az elnök megjegyezte, hogy nem beszél Orbánnal, mert a magyar miniszterelnök nem akar vele tárgyalni. „Kapcsolatban állok viszont Robert Fico szlovák miniszterelnökkel” – tette hozzá.
Zelenszkij arra a kérdésre is válaszolt, lehetséges-e eleget tenni Orbán követelésének és újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. „Az oroszok többször bombázták a vezetéket, majd megtámadták a javítást végző technikusainkat is. Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázásért? Ezt elmagyaráztam Ficónak is: a vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell, és ezt világosan meg kell mondani Putyinnak” – szögezte le.
Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök vereséget szenved az áprilisi parlamenti választásokon, és akkor Ukrajna helyreállíthatja a kapcsolatait Magyarországgal.
Az államfő kijelentette, nem biztos abban, hogy újraindul az elnöki tisztért. „Az igazi kérdés az, hogy mikor tudunk választásokat tartani. Biztosan a háború befejezése után kerül rájuk sor, és nem egy ideiglenes tűzszünet idején. És egyáltalán nem biztos, hogy indulni fogok, majd meglátom, mit akarnak az ukránok” – válaszolta.
Az elnöki irodában az UNIAN ukrán hírügynökségnek azt mondták, hogy a lap nem teljesen pontosan adta vissza Zelenszkij szavait. Közlésük szerint Zelenszkij arra gondolt, hogy „az igazi kérdés az, hogy mikor tudunk választásokat tartani? Ha azokra a háború befejezése után kerül sor, és nem egy ideiglenes tűzszünet idején, akkor egyáltalán nem biztos, hogy indulni fogok, majd meglátom, mit akarnak az ukránok”.
Zelenszkij leszögezte a lapnak, hogy soha nem mond le a Donyec-medencéről, még akkor sem, ha a szövetségesek biztonsági garanciákat nyújtanának.
„Szeretném világossá tenni: soha nem fogom elhagyni a Donbaszt és a 200 ezer ott élő ukránt. Miért tenném? Mert Putyin ezt szabja a béke feltételéül, és utána újabb követeléseket támasztana? Nem. Ráadásul itt vannak a legerősebb védelmi állásaink. Ha kivonulunk, az oroszok szabad utat kapnak az ország közepe felé” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
(MTI)
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP
