háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Barátság kőolajvezeték Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Ilyen pofátlanságot még mi sem láttunk: Ukrajna nem is tagja az uniónak, de már most parancsolgatna Európának

2026. március 03. 16:37

Nagyot ment az ukrán elnök.

2026. március 03. 16:37
null

Az ukrán elnök szerint Európa nem vásárolhat energiahordozókat Oroszországtól. Erről az államfő a Corriere della Sera című olasz napilapnak adott, kedden megjelent interjúban beszélt.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy többször is elmondta Orbán Viktornak:

Európa nem vásárolhat energiahordozókat Oroszországtól, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök „az új pénzügyi bevételeket azonnal fegyvervásárlásra és Ukrajna elleni támadásokra fordítaná”.

„Orbán akkor válik fontossá, amikor befolyásos politikai erők erőt adnak neki, különben semmit sem ér. Magyarország olyan ország, amely számít, de nincs katonai súlya” – fejtette ki Zelenszkij. Az elnök megjegyezte, hogy nem beszél Orbánnal, mert a magyar miniszterelnök nem akar vele tárgyalni. „Kapcsolatban állok viszont Robert Fico szlovák miniszterelnökkel” – tette hozzá.

Zelenszkij arra a kérdésre is válaszolt, lehetséges-e eleget tenni Orbán követelésének és újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. „Az oroszok többször bombázták a vezetéket, majd megtámadták a javítást végző technikusainkat is. Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázásért? Ezt elmagyaráztam Ficónak is: a vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell, és ezt világosan meg kell mondani Putyinnak” – szögezte le.

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök vereséget szenved az áprilisi parlamenti választásokon, és akkor Ukrajna helyreállíthatja a kapcsolatait Magyarországgal.

Az államfő kijelentette, nem biztos abban, hogy újraindul az elnöki tisztért. „Az igazi kérdés az, hogy mikor tudunk választásokat tartani. Biztosan a háború befejezése után kerül rájuk sor, és nem egy ideiglenes tűzszünet idején. És egyáltalán nem biztos, hogy indulni fogok, majd meglátom, mit akarnak az ukránok” – válaszolta.

Az elnöki irodában az UNIAN ukrán hírügynökségnek azt mondták, hogy a lap nem teljesen pontosan adta vissza Zelenszkij szavait. Közlésük szerint Zelenszkij arra gondolt, hogy „az igazi kérdés az, hogy mikor tudunk választásokat tartani? Ha azokra a háború befejezése után kerül sor, és nem egy ideiglenes tűzszünet idején, akkor egyáltalán nem biztos, hogy indulni fogok, majd meglátom, mit akarnak az ukránok”.

Zelenszkij leszögezte a lapnak, hogy soha nem mond le a Donyec-medencéről, még akkor sem, ha a szövetségesek biztonsági garanciákat nyújtanának.

„Szeretném világossá tenni: soha nem fogom elhagyni a Donbaszt és a 200 ezer ott élő ukránt. Miért tenném? Mert Putyin ezt szabja a béke feltételéül, és utána újabb követeléseket támasztana? Nem. Ráadásul itt vannak a legerősebb védelmi állásaink. Ha kivonulunk, az oroszok szabad utat kapnak az ország közepe felé” hangsúlyozta az ukrán elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

 

Összesen 32 komment

macilaci52
2026. március 03. 17:54
Nem "parancsolgtna" hanem évek óta PARANCSOL. Legalább két éve, ha nem több dróton rángatja az EU önjelölt "vezetőit"! Azok meg kezüket lábukat törik, hogy megfeleljenek zselé hagymázas ötleteinek! Minél többet kebelez be ez a kis gömböc annál nagyobb lesz a durranás a végén!!!
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. március 03. 17:48
Ursulának már jó ideje parancsol.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 03. 17:42
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. március 03. 17:18 Szerkesztve
Egy éve megmondta Macijev, akit sokan udvari bohócnak tartanak, de annál sokkal ravaszabb, több, és nagyobb a hatalma is, hogy ha a hohólok nem egyeznek bele a négy 2022-ben annektált területbe, akkor az könnyen lehet nyolc is. Nekem az utóbbi a kedvencem. Krím (a nulladik, mert az 2014-től) , Luganszk, Donyeck, Zaporozsje, Herszon; Harkov, Dnyepropetrovszk, Nyikolajev, Ogyessza. 8+1. Egyelőre.
Válasz erre
4
0
