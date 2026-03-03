Ilyen pofátlanságot még mi sem láttunk: Ukrajna nem is tagja az uniónak, de már most parancsolgatna Európának

Zelenszkij arra a kérdésre is válaszolt, lehetséges-e eleget tenni Orbán követelésének és újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. „Az oroszok többször bombázták a vezetéket, majd megtámadták a javítást végző technikusainkat is. Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázásért? Ezt elmagyaráztam Ficónak is: a vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell, és ezt világosan meg kell mondani Putyinnak” – szögezte le.

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök vereséget szenved az áprilisi parlamenti választásokon, és akkor Ukrajna helyreállíthatja a kapcsolatait Magyarországgal.

Az államfő kijelentette, nem biztos abban, hogy újraindul az elnöki tisztért. „Az igazi kérdés az, hogy mikor tudunk választásokat tartani. Biztosan a háború befejezése után kerül rájuk sor, és nem egy ideiglenes tűzszünet idején. És egyáltalán nem biztos, hogy indulni fogok, majd meglátom, mit akarnak az ukránok” – válaszolta.

Az elnöki irodában az UNIAN ukrán hírügynökségnek azt mondták, hogy a lap nem teljesen pontosan adta vissza Zelenszkij szavait. Közlésük szerint Zelenszkij arra gondolt, hogy „az igazi kérdés az, hogy mikor tudunk választásokat tartani? Ha azokra a háború befejezése után kerül sor, és nem egy ideiglenes tűzszünet idején, akkor egyáltalán nem biztos, hogy indulni fogok, majd meglátom, mit akarnak az ukránok”.