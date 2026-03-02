Ft
liverpool Arne Slot Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Már a magyar újságírókat is felismerik Liverpoolban – Slot reakcióját mindenkinek látnia kell! (VIDEÓ)

2026. március 02. 17:21

Fülig érő szájjal előzött be a holland szakember. Arne Slot közben azt is elárulta, nem élvezi a Premier League mérkőzéseit.

null

A Farkasok elleni meccsek jegyében zajlik a hét a Liverpool labdarúgócsapatánál: Szoboszlai Dominikék előbb kedden a bajnokságban, majd pénteken az FA-kupában utaznak Wolverhamptonba. A sokak által lebecsült Wolves az Aston Villa legyőzésével hangolt a bajnokra, ám így is szinte kilátástalan a helyzete a bennmaradásért vívott küzdelemben. Az Arne Slot vezette Vörösök a West Ham 5–2-es kiütésével melegítettek a keddi találkozóra.

Arne Slot
Arne Slot már azelőtt kérdezett, hogy a magyar újságírónak lehetősége lett volna rá
Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

Arne Slot: Ezek a mérkőzések már nem élvezetesek

A Nemzeti Sport és a Spíler Tv liverpooli tudósítója, Gyenge Balázs is részt vett a hétfői sajtótájékoztatón, amelyen Arne Slotot is kérdezhette. Amikor a holland vezetőedző megpillantotta, hogy a magyar újságíró kezébe kerül a mikrofon, azonnal megelőzte:

Dominikról vagy Milosról érdeklődik?”

– mosolygott Slot, aki a médiaeseményen azt is kiemelte, hogy egyre kevésbé vonzó számára a Premier League, miután egyre több csapat rendezkedik be az eredményes pontrúgásokra.

„Ez a Premier League új valósága, amit el kell fogadnunk.

De a szívem azt súgja, hogy ezek a mérkőzések már nem élvezetesek, nekem nem tetszenek.

Óriási a verseny, bárki legyőzhet bárkit, de nagy a különbség a három-négy évvel ezelőtti PL-hez képest. Nem tűnik úgy, hogy ez a folyamat megváltozna, sőt azon sem lepődnék meg, ha a megyei ligákban a 16 évesek is csak a pontrúgásokra koncentrálnának...” – hangsúlyozta a holland szakember.

Az Angliában élő sportújságíró, Bocsák Bence közben arra mutatott rá, milyen parádés hétvégéjük volt a Liverpoolban futballozó magyar labdarúgóknak: Kerkez Milos és Szoboszlai 90 percig remekelt a nagycsapatban, utóbbi gólpasszt is adott a csapatkapitánynak, Virgil van Dijknak, Pécsi Ármin az U21-esek meccsén, Farkas Erik pedig az U18-asoknál adott asszisztot!

Arne Slot parádés reakcióját mindenkinek látnia kell! Íme:

Fotó: MTI/AP/Rui Vieira

