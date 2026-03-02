Már a magyar újságírókat is felismerik Liverpoolban – Slot reakcióját mindenkinek látnia kell! (VIDEÓ)

Szoboszlai tarolt a BBC-nél, de egyesek szerint ez sem elég
A BBC-nél a magyar válogatott középpályásáé lett február legszebb találata. Szoboszlai a Manchester City ellen lőtt bombagólt szabadrúgásból.
Fülig érő szájjal előzött be a holland szakember. Arne Slot közben azt is elárulta, nem élvezi a Premier League mérkőzéseit.
A Farkasok elleni meccsek jegyében zajlik a hét a Liverpool labdarúgócsapatánál: Szoboszlai Dominikék előbb kedden a bajnokságban, majd pénteken az FA-kupában utaznak Wolverhamptonba. A sokak által lebecsült Wolves az Aston Villa legyőzésével hangolt a bajnokra, ám így is szinte kilátástalan a helyzete a bennmaradásért vívott küzdelemben. Az Arne Slot vezette Vörösök a West Ham 5–2-es kiütésével melegítettek a keddi találkozóra.
Ezt is ajánljuk a témában
A BBC-nél a magyar válogatott középpályásáé lett február legszebb találata. Szoboszlai a Manchester City ellen lőtt bombagólt szabadrúgásból.
A Nemzeti Sport és a Spíler Tv liverpooli tudósítója, Gyenge Balázs is részt vett a hétfői sajtótájékoztatón, amelyen Arne Slotot is kérdezhette. Amikor a holland vezetőedző megpillantotta, hogy a magyar újságíró kezébe kerül a mikrofon, azonnal megelőzte:
Dominikról vagy Milosról érdeklődik?”
– mosolygott Slot, aki a médiaeseményen azt is kiemelte, hogy egyre kevésbé vonzó számára a Premier League, miután egyre több csapat rendezkedik be az eredményes pontrúgásokra.
„Ez a Premier League új valósága, amit el kell fogadnunk.
De a szívem azt súgja, hogy ezek a mérkőzések már nem élvezetesek, nekem nem tetszenek.
Óriási a verseny, bárki legyőzhet bárkit, de nagy a különbség a három-négy évvel ezelőtti PL-hez képest. Nem tűnik úgy, hogy ez a folyamat megváltozna, sőt azon sem lepődnék meg, ha a megyei ligákban a 16 évesek is csak a pontrúgásokra koncentrálnának...” – hangsúlyozta a holland szakember.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez vár rá hosszú távon.
Az Angliában élő sportújságíró, Bocsák Bence közben arra mutatott rá, milyen parádés hétvégéjük volt a Liverpoolban futballozó magyar labdarúgóknak: Kerkez Milos és Szoboszlai 90 percig remekelt a nagycsapatban, utóbbi gólpasszt is adott a csapatkapitánynak, Virgil van Dijknak, Pécsi Ármin az U21-esek meccsén, Farkas Erik pedig az U18-asoknál adott asszisztot!
Arne Slot parádés reakcióját mindenkinek látnia kell! Íme:
Fotó: MTI/AP/Rui Vieira